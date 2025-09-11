DominoSync DoubleSix

DominoSync DoubleSix: Güvenilir Ticaret İçin Gelişmiş Bir Gösterge

DominoSync DoubleSix, düşük hacimli veya sıra dışı aralıklara sahip mum çubuklarını filtreleyerek ve birden fazla zaman dilimini analiz ederek yatırımcıların daha güvenilir giriş sinyalleri belirlemesine yardımcı olan gelişmiş bir göstergedir. Giriş sinyalleri, göstergenin histogramında gösterilir, bu da fiyat grafiğinde daha net ve daha az rahatsız edici bir analiz sağlar.

DominoSync DoubleSix'i Benzersiz Yapan Nedir?

Çoklu Zaman Dilimi Analizi

  • 20'ye kadar zaman dilimini (M1'den W1'e kadar) değerlendirir.

  • Farklı zaman dilimlerinin hizalanmasına göre yükseliş veya düşüş olasılığını hesaplar.

Sinyal Üretimi

  • Gösterge, yalnızca seçilen zaman dilimlerinin en az %50'si geçerli olduğunda sinyal üretir. Bu yüzde kullanıcı tarafından değiştirilebilir:

    • Artırmak, sinyallerin güvenilirliğini artırır, ancak fırsat sayısını azaltır.

    • Azaltmak, daha fazla sinyal almanızı sağlar, ancak onay derecesi daha düşüktür.

Model Tespiti

  • Her zaman dilimindeki her mum çubuğunun yönünü analiz eder.

  • Devam, dönüş ve yutan boğa/ayı modellerini tespit eder.

  • Sinyalin güvenilirliğini belirleyen Model Gücü'nü hesaplar.

Hacim ve Aralık Filtreleri

  • Aşırı düşük hacimli veya normalin dışında bir aralığa sahip mum çubuklarını filtreleyerek yanlış sinyalleri önler.

  • Ticaret tarzınıza göre hacim ve aralık için ortalama dönemleri ve çarpanları yapılandırmanıza olanak tanır.

Net Görsel Sinyaller

  • Göstergenin histogramında alım/satım okları.

  • Tespit edilen modelin gücünü gösteren Pattern Strength (Model Gücü) çizgisi.

Esnek Yapılandırma

  • Zaman dilimlerini, hacim/aralık filtrelerini ve model gücü eşiklerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

  • Scalping, day trading ve swing trading ile uyumludur (seçilen zaman dilimlerine bağlı olarak).

Sinyaller Nasıl Yorumlanır?

  • Alım: Histogramda yeşil bir ok belirirse:

    • Zaman dilimlerinin çoğu yükseliş yönünde hizalanmıştır.

    • Model gücü yapılandırılan eşiği aşar.

    • Hacim ve aralık filtreleri karşılanmıştır.

  • Satım: Histogramda kırmızı bir ok belirirse:

    • Zaman dilimlerinin çoğu düşüş yönünde hizalanmıştır.

    • Model gücü yapılandırılan eşiği aşar.

    • Hacim ve aralık filtreleri karşılanmıştır.

  • Pattern Strength: Tespit edilen modellerin birleşik gücünü gösterir; daha yüksek değerler daha güvenilir sinyallere işaret eder (mavi çizgi osilatörü).

Bu Gösterge Kimler İçin?

  • Scalper'lar: Daha yüksek zaman dilimlerinden onay alarak M1-M5-M15 kullanır.

  • Day Trader'lar: Daha güvenilir gün içi girişler için M30-H4 kullanır.

  • Swing Trader'lar: Ana yön için referans olarak D1-W1 kullanır ve Hx'te girişleri doğrular.

DominoSync DoubleSix, piyasa gürültüsünü azaltan ve her girişin doğruluğunu artıran filtrelerle, birden fazla zaman dilimi tarafından onaylanmış sinyaller arayan yatırımcılar için idealdir.

"Dominolar düşüyor… ve bu gösterge, fiyat hareket etmeden önce doğru yönü belirlemenize yardımcı olur."


