GoGo Breaker The Master Candle Signal
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.7
- Güncellendi: 19 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Gelişmiş Filtrelerle Fiyat Hareketine Dayalı Akıllı Sinyaller
GoGo Breaker, gerçek zamanlı olarak yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için "Ana Mum (Master Candle)" modelini kullanan güçlü bir alım satım göstergesidir. Hızlı ve hassas girişler arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve scalping, gün içi (intraday) ve swing trading stratejileri için idealdir.
-
Net oklarla alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder.
-
Tüm piyasalarda çalışır: Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar.
-
Esnek: Tek başına veya daha yüksek hassasiyet için diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
Önerilen Stratejiler Temel Strateji: VIDYA + Parabolic SAR ile Optimizasyon (Sinyalleri net trendlerde filtreler ve sahte kırılmaları önler)
ALIM Kuralları:
-
GoGo Breaker sinyali (yeşil ok).
-
Bir sonraki mum VIDYA'nın ÜZERİNDE açılır ve kapanır.
-
Parabolic SAR, fiyatın altında bulunur (yükseliş trendini onaylar).
SATIM Kuralları:
-
GoGo Breaker sinyali (kırmızı ok).
-
Bir sonraki mum VIDYA'nın ALTINDA açılır ve kapanır.
-
Parabolic SAR, fiyatın üstünde bulunur (düşüş trendini onaylar).
Risk Yönetimi:
-
Fiyat VIDYA'ya dokunduğunda kısmi/tamamen kapatma.
-
Dinamik Stop Loss: SAR yön değiştirirse.
Gelişmiş Strateji: Trend BB MACD ile Birleşme (Daha sağlam işlemler için momentum ve volatiliteyi birleştirir)
Kurulum:
-
Trend BB MACD (Bollinger Bantları + kişiselleştirilmiş MACD).
-
GoGo Breaker giriş tetikleyicisi olarak kullanılır.
ALIM Kuralları:
-
GoGo Breaker sinyali (yeşil ok).
-
Hibrit MACD (yeşil çizgi), orta Bollinger bandının üstündedir.
-
Fiyat, alt bandı destek olarak kabul eder.
SATIM Kuralları:
-
GoGo Breaker sinyali (kırmızı ok).
-
Hibrit MACD (kırmızı çizgi), orta Bollinger bandının altındadır.
-
Fiyat, üst bandı direnç olarak reddeder.
Çıkış:
-
Kâr Alma: Karşı Bollinger bandında.
-
Stop Loss: Karşı bandın dışında.
GoGo Breaker nerede ve nasıl kullanılır?
-
Scalping: M1-M5 (M3-M4'te optimaldir).
-
Gün İçi/Swing: M15-H4 (VIDYA + SAR veya Trend BB MACD ile filtrelenir).
-
En iyi saatler: 12:00-16:00 GMT (Londra-NY seansı).
Anahtar Tavsiye:
-
Önemli haberlerden birkaç dakika önce/sonra işlem yapmaktan kaçının.
-
Risk yönetimi kullanın (işlem başına asla %1-2'den fazla risk almayın).
Anahtar Faydalar
-
Yeniden boyanmayan net ve objektif sinyaller.
-
Herhangi bir stratejiyle uyumlu (takdirsel veya algoritmik).
-
Optimizasyon şablonları dahildir (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).
Şablonu İndirin ve İşlem Yapmaya Başlayın! Yapılandırma dosyalarını göstergenin tartışma alanında bulabilirsiniz. GoGo Breaker ile alım satım gücünüzü artırın ve piyasaya hassasiyetle hakim olun!
Ek Notlar
-
Trend BB MACD, güçlü trendlerin tespitini iyileştirir.
-
Agresif scalping için RSI veya hacim ile birleştirin.
-
Gerçek parayla işlem yapmadan önce farklı yapılandırmaları demo hesabında test edin.