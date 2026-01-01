Falcon Eyes Personal Edition

■ Genel Bakış

Falcon Eyes – Personal Edition, aşağıdaki temellere dayanan bir Expert Advisor’dır:

  • matematiksel güvenlik marjı hesaplaması,

  • Fibonacci dizisine göre pozisyon artırımı,

  • son 5 yıldaki en kötü 7 günlük fiyat hareketinin analizine,

  • istatistiksel drawdown kurtarma modeli.

Bu EA, “asla zarar etmeme” varsayımıyla çalışmaz.
Tam tersine:

➡️ Zararlar ve drawdown her stratejinin doğal parçasıdır.

Bu nedenle işlem sermayesi ile yedek sermayenin ayrılması zorunludur.

Bu sürümde otomatik hesap kurtarma sistemi yoktur.
Risk yönetimi tamamen kullanıcıya aittir.

■ Temel Özellikler (Personal Edition)

🔹 Fibonacci Tabanlı Lot Hesaplama

Dahili Fibonacci katsayılarıyla kontrol edilen 10 seviyelik martingale yapısı.

🔹 SafetyMultiplier (Güvenlik Çarpanı)

EA, geri çekilme dayanıklılığını şu verilere göre hesaplar:

Son 5 yılın en kötü 7 günlük fiyat aralığı.

SafetyMultiplier değerini düşürmek:

✔ potansiyel kârı artırır
✖ istatistiksel riski önemli ölçüde yükseltir (tüm paritelerde geçerli)

Bu, klasik bir risk / getiri değiş tokuşudur.

🔹 RSI Tetikleyicileri (sabit değerler)

  • RSI ≥ 86 → Alış ters-yön girişi

  • RSI ≤ 14 → Satış ters-yön girişi

Aşırı optimizasyonu engellemek için evrensel değerlerdir.

🔹 Yön Bazlı Toplu Kâr Alımı

Bir yönün toplam açık kârı:

(Hesap Bakiyesi + Kredi) × TargetProfitPct%

değerine ulaştığında, o yöndeki tüm pozisyonlar aynı anda kapatılır.

Bu mekanizma, martingale ortalama fiyat avantajını verimli bir şekilde kullanır.

🔹 İşlem Modları

  • Sadece Alış

  • Sadece Satış

  • Her ikisi

  • Force Close (Yeni pozisyon yok + tüm mevcut pozisyonlar kapanır)

Bu tasarım, uzun süreli tek yönlü trendlerde çökme riskini azaltır.

■ Piyasa Davranışı ve Kâr Üretimi

  • Spread, volatilite ve klasik fiyat aralıklarına düşük bağımlılık

  • Uzun trendlerde bile pozisyon yön kontrolü sayesinde stabil davranış

  • Düzenli genişliğe sahip yatay piyasalar, çok yüksek kâr üretebilir

Gerçek risk, SafetyMultiplier’ın öngördüğü aralığı aşan aşırı tek yönlü hareketlerin uzun süre devam etmesiyle ortaya çıkar.

■ Zararlar Hakkında (Önemli)

Falcon Eyes aşağıdaki varsayımları temel alır:

✔ Zarar ve drawdown kaçınılmazdır

Hiçbir ayar bunları tamamen ortadan kaldıramaz.

✔ İşlem sermayesi ve yedek sermaye ayrı tutulmalıdır

  • İşlem hesabı: günlük kullanım

  • Yedek hesap: olası tam kayıp sonrası manuel sermaye aktarımı

Bu sürümde otomatik kurtarma bulunmadığından,
sermaye yönetimi tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.

■ Kullanımdan Önce Zorunlu Testler

🟧 1. Strategy Tester (zorunlu)

Aşağıdaki değerler mutlaka test edilmelidir:

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • İşlem modu

  • Kişisel risk toleransı

Kullanıcı, kendi yatırım stratejisine göre ayarlamalar yapmalıdır.

🟧 2. Demo Hesapta Test (zorunlu)

Gerçek hesapta kullanmadan önce:

  • EA’yı Strategy Tester’da test edin

  • En az birkaç hafta demo hesapta çalıştırın

  • Kurtarma davranışını ve drawdown yapısını gözlemleyin

🟧 SafetyMultiplier Notları

2025 sonu itibarıyla gözlemler:

  • EURUSD için Safety=100 yetersiz (stabil çalışma hedeflendiğinde)

  • Benzer durum diğer paritelerde de görülür

  • Bu EURUSD’ye özgü bir sorun değildir—istatistiksel bir durumdur

■ Teknik Özellikler

  • Maksimum martingale seviyesi: 10

  • Fibonacci lot sistemi: dahili ve sabit

  • Otomatik kurtarma: yok

  • SafetyMultiplier: tamamen ayarlanabilir

  • RSI: 86 / 14 (sabit)

  • Kâr alma: yön bazlı toplu kapatma

  • Desteklenen pariteler: sınırsız

  • Minimum sermaye: 600 USD

■ Önerilen Kullanıcı Profili

  • Matematiksel temelli, stabil bir martingale EA arayanlar

  • “Kara kutu” yerine şeffaf matematiksel yapı isteyenler

  • Stratejisine göre parametre ayarlayabilen kullanıcılar

  • Sermaye yönetiminin önemini bilen trader’lar


