Falcon Eyes Personal Edition
- Uzman Danışmanlar
- Junsai Yamazaki
- Sürüm: 2.51
- Güncellendi: 1 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 5
■ Genel Bakış
Falcon Eyes – Personal Edition, aşağıdaki temellere dayanan bir Expert Advisor’dır:
-
matematiksel güvenlik marjı hesaplaması,
-
Fibonacci dizisine göre pozisyon artırımı,
-
son 5 yıldaki en kötü 7 günlük fiyat hareketinin analizine,
-
istatistiksel drawdown kurtarma modeli.
Bu EA, “asla zarar etmeme” varsayımıyla çalışmaz.
Tam tersine:
➡️ Zararlar ve drawdown her stratejinin doğal parçasıdır.
Bu nedenle işlem sermayesi ile yedek sermayenin ayrılması zorunludur.
Bu sürümde otomatik hesap kurtarma sistemi yoktur.
Risk yönetimi tamamen kullanıcıya aittir.
■ Temel Özellikler (Personal Edition)
🔹 Fibonacci Tabanlı Lot Hesaplama
Dahili Fibonacci katsayılarıyla kontrol edilen 10 seviyelik martingale yapısı.
🔹 SafetyMultiplier (Güvenlik Çarpanı)
EA, geri çekilme dayanıklılığını şu verilere göre hesaplar:
Son 5 yılın en kötü 7 günlük fiyat aralığı.
SafetyMultiplier değerini düşürmek:
✔ potansiyel kârı artırır
✖ istatistiksel riski önemli ölçüde yükseltir (tüm paritelerde geçerli)
Bu, klasik bir risk / getiri değiş tokuşudur.
🔹 RSI Tetikleyicileri (sabit değerler)
-
RSI ≥ 86 → Alış ters-yön girişi
-
RSI ≤ 14 → Satış ters-yön girişi
Aşırı optimizasyonu engellemek için evrensel değerlerdir.
🔹 Yön Bazlı Toplu Kâr Alımı
Bir yönün toplam açık kârı:
(Hesap Bakiyesi + Kredi) × TargetProfitPct%
değerine ulaştığında, o yöndeki tüm pozisyonlar aynı anda kapatılır.
Bu mekanizma, martingale ortalama fiyat avantajını verimli bir şekilde kullanır.
🔹 İşlem Modları
-
Sadece Alış
-
Sadece Satış
-
Her ikisi
-
Force Close (Yeni pozisyon yok + tüm mevcut pozisyonlar kapanır)
Bu tasarım, uzun süreli tek yönlü trendlerde çökme riskini azaltır.
■ Piyasa Davranışı ve Kâr Üretimi
-
Spread, volatilite ve klasik fiyat aralıklarına düşük bağımlılık
-
Uzun trendlerde bile pozisyon yön kontrolü sayesinde stabil davranış
-
Düzenli genişliğe sahip yatay piyasalar, çok yüksek kâr üretebilir
Gerçek risk, SafetyMultiplier’ın öngördüğü aralığı aşan aşırı tek yönlü hareketlerin uzun süre devam etmesiyle ortaya çıkar.
■ Zararlar Hakkında (Önemli)
Falcon Eyes aşağıdaki varsayımları temel alır:
✔ Zarar ve drawdown kaçınılmazdır
Hiçbir ayar bunları tamamen ortadan kaldıramaz.
✔ İşlem sermayesi ve yedek sermaye ayrı tutulmalıdır
-
İşlem hesabı: günlük kullanım
-
Yedek hesap: olası tam kayıp sonrası manuel sermaye aktarımı
Bu sürümde otomatik kurtarma bulunmadığından,
sermaye yönetimi tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.
■ Kullanımdan Önce Zorunlu Testler
🟧 1. Strategy Tester (zorunlu)
Aşağıdaki değerler mutlaka test edilmelidir:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
İşlem modu
-
Kişisel risk toleransı
Kullanıcı, kendi yatırım stratejisine göre ayarlamalar yapmalıdır.
🟧 2. Demo Hesapta Test (zorunlu)
Gerçek hesapta kullanmadan önce:
-
EA’yı Strategy Tester’da test edin
-
En az birkaç hafta demo hesapta çalıştırın
-
Kurtarma davranışını ve drawdown yapısını gözlemleyin
🟧 SafetyMultiplier Notları
2025 sonu itibarıyla gözlemler:
-
EURUSD için Safety=100 yetersiz (stabil çalışma hedeflendiğinde)
-
Benzer durum diğer paritelerde de görülür
-
Bu EURUSD’ye özgü bir sorun değildir—istatistiksel bir durumdur
■ Teknik Özellikler
-
Maksimum martingale seviyesi: 10
-
Fibonacci lot sistemi: dahili ve sabit
-
Otomatik kurtarma: yok
-
SafetyMultiplier: tamamen ayarlanabilir
-
RSI: 86 / 14 (sabit)
-
Kâr alma: yön bazlı toplu kapatma
-
Desteklenen pariteler: sınırsız
-
Minimum sermaye: 600 USD
■ Önerilen Kullanıcı Profili
-
Matematiksel temelli, stabil bir martingale EA arayanlar
-
“Kara kutu” yerine şeffaf matematiksel yapı isteyenler
-
Stratejisine göre parametre ayarlayabilen kullanıcılar
-
Sermaye yönetiminin önemini bilen trader’lar