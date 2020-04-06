Goldwave EA MT5





Canlı sinyal (gerçek hesap)

Bu EA sınırlı sayıda satılmaktadır; satın alma işleminden sonra kullanıcı kılavuzu ve önerilen ayarlar için özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçiniz.

Aşırı grid yok, tehlikeli martingale yok, zarar ortalaması yok.





Geliştirici tanıtımı

Ben MetaTrader (MT4/MT5) için Uzman Danışman (EA) ve gösterge geliştiricisiyim; 16 yılı aşkın gerçek işlem deneyimine sahibim.

Başlangıç fiyatı: $129 (yalnızca ilk 5 satış için); ardından fiyat $100 artar; Bu yıl için nihai fiyat: $899.





Uzun yıllara dayanan piyasa pratiğim boyunca hem manuel işlem yapma hem de otomatik işlem sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesinde aktif olarak yer aldım.

Kısa vadeli patlamalar, parametre yığılması veya aşırı optimize edilmiş stratejiler yerine; mantıksal olarak istikrarlı, riski kontrol edilebilen ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlayabilen sistemler geliştirmeye odaklanıyorum.





Ürün genel bakışı

GoldWave, MT4/MT5 üzerinde XAUUSD (altın) için özel olarak tasarlanmış otomatik işlem EA’sıdır.





Her gün işlem yapmak için oluşturulmuş bir sistem değildir.

Uzun süre boyunca geliştirilmiş, işlem kalitesi, risk kontrolü ve uygulama disiplini merkezli profesyonel bir işlem mantığıdır.





Sabit göstergelere veya basit tetikleyicilere dayanan geleneksel EA’lerin aksine, GoldWave aşağıdaki konulara daha fazla önem verir:





Trendin gerçek olup olmadığı

Mevcut risk ortamının uygunluğu

Piyasa koşullarının katılıma değer olup olmadığı





Sistem yalnızca piyasa koşulları elverişli olduğunda işlem yapar.

Belirsiz veya yüksek riskli dönemlerde sabırla bekler.





Yapay zeka destekli trend tanıma ve filtreleme

GoldWave, giriş zamanlamasını ve düşüş (drawdown) kontrolünü iyileştirmek için yapay zeka destekli çok boyutlu piyasa analiz çerçevesi kullanır.





Tek bir göstergeye dayanmak yerine, trend yapısını doğrulamak ve gürültü ile sahte kırılmaları azaltmak için çoklu zaman dilimi analizi (M15–H4) uygular.





Trend değerlendirmesi sırasında sistem şunları dikkate alır:





Çoklu zaman dilimlerinde trend tutarlılığı

Volatilite durumunun belirlenmesi ve piyasa ortamı sınıflandırması

Momentum kümelenmesi ve trend sürekliliği değerlendirmesi





Amaç basittir:

Rastgele veya kısa vadeli fiyat hareketleri yerine, devam etme olasılığı daha yüksek trend hareketlerine katılmak.





Sabit kurallar yerine dinamik risk yönetimi

GoldWave yüksek riskli hiçbir işlem yöntemini kullanmaz:





Martingale yok

Grid trading yok

Zarar ortalaması yok





Her işlem bağımsız bir karardır ve her zaman net bir risk yönetimi ile uygulanır.





Sistem aşağıdakiler dahil olmak üzere çok katmanlı risk yönetimi içerir:





Volatiliteye dayalı dinamik stop loss ayarlamaları

Drawdown kontrolü ve risk maruziyeti sınırları

Olumsuz piyasa koşullarında otomatik katılım azaltma





Amaç kısa vadeli kazançlar değil, farklı piyasa ortamlarında tutarlı ve kontrol edilebilir risk davranışını sürdürmektir.





GoldWave neden yüksek frekanslı işlem yapmaz

Piyasalar her gün hareket eder, ancak her gün işlem yapmaya değmez.





GoldWave, işlem sıklığından ziyade piyasa kalitesini önceliklendirir.





Trend yapısı belirsizleştiğinde, volatilite anormal hale geldiğinde veya makro riskler önemli ölçüde arttığında sistem işlem hacmini azaltır ya da tamamen piyasadan çekilir.

Bu disiplinli yaklaşım, drawdown kontrolü ve uzun vadeli istikrar için kritik öneme sahiptir.





Testler ve gerçek sonuçlar hakkında

GoldWave haber filtreleri ve dinamik risk yönetimi kullandığından, geleneksel yöntemlerle “mükemmel” bir geriye dönük test mümkün değildir.





Çoğu test, kusursuz uygulama, statik piyasa koşulları ve haber veya likidite etkisinin olmadığı varsayımına dayanır.

Bu varsayımlar özellikle haber dönemlerinde gerçek işlemleri yansıtmaz.





Aşırı optimize edilmiş testler etkileyici görünebilir, ancak piyasa koşulları değiştiğinde genellikle hızla başarısız olur.





Bu nedenle, aşırı optimize edilmiş testleri güvenilirliğin kanıtı olarak görmüyorum.

Gerçek hesaplarda uzun vadeli performans çok daha anlamlıdır.





Önerilen zaman dilimi

GoldWave analiz için birden fazla zaman dilimini (M15–H4) kullanır; ancak pratikte önerilen:





EA’nın 1 dakikalık (M1) grafikte çalıştırılmasıdır.





Bu, piyasa değişimlerini daha erken tespit etmeyi ve daha hassas tepki vermeyi sağlar.





Sistem konumlandırması

GoldWave, yıllara dayanan araştırma ve gerçek sermaye ile işlem deneyiminin sonucudur.

Aşağıdaki özelliklere sahip yatırımcılar için daha uygundur:





İşlem sıklığından çok risk kontrolüne önem verenler

Bekleme dönemlerini ve drawdown’ları kabul edebilenler

Mantığı açık ve açıklanabilir otomatik sistemleri tercih edenler





Bu bir “kâr garantisi” aracı değil, karmaşık piyasalarda akılcılığı, disiplini ve uzun vadeli istikrarı korumak için tasarlanmış bir sistemdir.





Proje felsefesi ve şeffaflık

Bu projenin amacı basittir:

Hesap güvenliğini riske atmadan, banka faizlerinden daha anlamlı getiri hedefleyen bir işlem aracı oluşturmak.





Hızlı katlama vaatleri veya bir gecede zenginlik hayalleri yoktur.

Sadece sermaye koruması ve risk kontrolüne odaklanan uzun vadeli bir yaklaşım vardır.





Para yatırma, çekme veya özkaynak eğrilerinin manipülasyonu yok

Sahte testler yok

Yanıltıcı performans sunumları yok





Yalnızca gerçek geri bildirim, gerçek davranış ve gerçek piyasa sonuçları vardır.





Risk uyarısı

İşlem yapmak risk içerir. Hiçbir otomatik sistem kârı garanti edemez.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.





Gerçek hesapta kullanmadan önce sistemi demo hesapta dikkatlice test edin ve mantığını ile risklerini tamamen anlayın.



