Goldwave EA MT5


Canlı sinyal (gerçek hesap)
Bu EA sınırlı sayıda satılmaktadır; satın alma işleminden sonra kullanıcı kılavuzu ve önerilen ayarlar için özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçiniz.
Aşırı grid yok, tehlikeli martingale yok, zarar ortalaması yok.

Geliştirici tanıtımı

Ben MetaTrader (MT4/MT5) için Uzman Danışman (EA) ve gösterge geliştiricisiyim; 16 yılı aşkın gerçek işlem deneyimine sahibim.


Başlangıç fiyatı: $129 (yalnızca ilk 5 satış için); ardından fiyat $100 artar; Bu yıl için nihai fiyat: $899.


Uzun yıllara dayanan piyasa pratiğim boyunca hem manuel işlem yapma hem de otomatik işlem sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesinde aktif olarak yer aldım.
Kısa vadeli patlamalar, parametre yığılması veya aşırı optimize edilmiş stratejiler yerine; mantıksal olarak istikrarlı, riski kontrol edilebilen ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlayabilen sistemler geliştirmeye odaklanıyorum.

Ürün genel bakışı
GoldWave, MT4/MT5 üzerinde XAUUSD (altın) için özel olarak tasarlanmış otomatik işlem EA’sıdır.

Her gün işlem yapmak için oluşturulmuş bir sistem değildir.
Uzun süre boyunca geliştirilmiş, işlem kalitesi, risk kontrolü ve uygulama disiplini merkezli profesyonel bir işlem mantığıdır.

Sabit göstergelere veya basit tetikleyicilere dayanan geleneksel EA’lerin aksine, GoldWave aşağıdaki konulara daha fazla önem verir:

Trendin gerçek olup olmadığı  
Mevcut risk ortamının uygunluğu  
Piyasa koşullarının katılıma değer olup olmadığı  

Sistem yalnızca piyasa koşulları elverişli olduğunda işlem yapar.
Belirsiz veya yüksek riskli dönemlerde sabırla bekler.

Yapay zeka destekli trend tanıma ve filtreleme
GoldWave, giriş zamanlamasını ve düşüş (drawdown) kontrolünü iyileştirmek için yapay zeka destekli çok boyutlu piyasa analiz çerçevesi kullanır.

Tek bir göstergeye dayanmak yerine, trend yapısını doğrulamak ve gürültü ile sahte kırılmaları azaltmak için çoklu zaman dilimi analizi (M15–H4) uygular.

Trend değerlendirmesi sırasında sistem şunları dikkate alır:

Çoklu zaman dilimlerinde trend tutarlılığı  
Volatilite durumunun belirlenmesi ve piyasa ortamı sınıflandırması  
Momentum kümelenmesi ve trend sürekliliği değerlendirmesi  

Amaç basittir:
Rastgele veya kısa vadeli fiyat hareketleri yerine, devam etme olasılığı daha yüksek trend hareketlerine katılmak.

Sabit kurallar yerine dinamik risk yönetimi
GoldWave yüksek riskli hiçbir işlem yöntemini kullanmaz:

Martingale yok  
Grid trading yok  
Zarar ortalaması yok  

Her işlem bağımsız bir karardır ve her zaman net bir risk yönetimi ile uygulanır.

Sistem aşağıdakiler dahil olmak üzere çok katmanlı risk yönetimi içerir:

Volatiliteye dayalı dinamik stop loss ayarlamaları  
Drawdown kontrolü ve risk maruziyeti sınırları  
Olumsuz piyasa koşullarında otomatik katılım azaltma  

Amaç kısa vadeli kazançlar değil, farklı piyasa ortamlarında tutarlı ve kontrol edilebilir risk davranışını sürdürmektir.

GoldWave neden yüksek frekanslı işlem yapmaz
Piyasalar her gün hareket eder, ancak her gün işlem yapmaya değmez.

GoldWave, işlem sıklığından ziyade piyasa kalitesini önceliklendirir.

Trend yapısı belirsizleştiğinde, volatilite anormal hale geldiğinde veya makro riskler önemli ölçüde arttığında sistem işlem hacmini azaltır ya da tamamen piyasadan çekilir.
Bu disiplinli yaklaşım, drawdown kontrolü ve uzun vadeli istikrar için kritik öneme sahiptir.

Testler ve gerçek sonuçlar hakkında
GoldWave haber filtreleri ve dinamik risk yönetimi kullandığından, geleneksel yöntemlerle “mükemmel” bir geriye dönük test mümkün değildir.

Çoğu test, kusursuz uygulama, statik piyasa koşulları ve haber veya likidite etkisinin olmadığı varsayımına dayanır.
Bu varsayımlar özellikle haber dönemlerinde gerçek işlemleri yansıtmaz.

Aşırı optimize edilmiş testler etkileyici görünebilir, ancak piyasa koşulları değiştiğinde genellikle hızla başarısız olur.

Bu nedenle, aşırı optimize edilmiş testleri güvenilirliğin kanıtı olarak görmüyorum.
Gerçek hesaplarda uzun vadeli performans çok daha anlamlıdır.

Önerilen zaman dilimi
GoldWave analiz için birden fazla zaman dilimini (M15–H4) kullanır; ancak pratikte önerilen:

EA’nın 1 dakikalık (M1) grafikte çalıştırılmasıdır.

Bu, piyasa değişimlerini daha erken tespit etmeyi ve daha hassas tepki vermeyi sağlar.

Sistem konumlandırması
GoldWave, yıllara dayanan araştırma ve gerçek sermaye ile işlem deneyiminin sonucudur.
Aşağıdaki özelliklere sahip yatırımcılar için daha uygundur:

İşlem sıklığından çok risk kontrolüne önem verenler  
Bekleme dönemlerini ve drawdown’ları kabul edebilenler  
Mantığı açık ve açıklanabilir otomatik sistemleri tercih edenler  

Bu bir “kâr garantisi” aracı değil, karmaşık piyasalarda akılcılığı, disiplini ve uzun vadeli istikrarı korumak için tasarlanmış bir sistemdir.

Proje felsefesi ve şeffaflık
Bu projenin amacı basittir:
Hesap güvenliğini riske atmadan, banka faizlerinden daha anlamlı getiri hedefleyen bir işlem aracı oluşturmak.

Hızlı katlama vaatleri veya bir gecede zenginlik hayalleri yoktur.
Sadece sermaye koruması ve risk kontrolüne odaklanan uzun vadeli bir yaklaşım vardır.

Para yatırma, çekme veya özkaynak eğrilerinin manipülasyonu yok  
Sahte testler yok  
Yanıltıcı performans sunumları yok  

Yalnızca gerçek geri bildirim, gerçek davranış ve gerçek piyasa sonuçları vardır.

Risk uyarısı
İşlem yapmak risk içerir. Hiçbir otomatik sistem kârı garanti edemez.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Gerçek hesapta kullanmadan önce sistemi demo hesapta dikkatlice test edin ve mantığını ile risklerini tamamen anlayın.

Önerilen ürünler
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Uzman Danışmanlar
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (16)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
The Currency Master The Currency Master is a powerful forex trading robot that can help you automate your trading. Here are some of the benefits of using this robot Automated trading The Currency Master can automatically place trades on your behalf, so you don't have to spend hours watching the markets. This can free up your time so that you can focus on other things. Risk management The Currency Master includes built-in risk management features, such as stop-loss and take-profit orders. Thi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Uzman Danışmanlar
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Uzman Danışmanlar
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Traders Toolbox Premium, Hepsi Bir Arada Bir Araçtır Bu stratejileri ve hesaplamaları otomatikleştirmek için ortak ticaret stratejileri üzerine kapsamlı eğitime dayalı olarak oluşturulmuştur.   Özellikler: 19 Bireysel Sinyaller   - Bu sinyallerin her biri, nihai / genel sonucu oluşturmak için bir sinir ağı stili konfigürasyonunda önyargılı olabilir. Her sinyalin özelleştirilecek veya gerekirse optimize edilecek kendi ayarları vardır.   Kapsamlı Ekran Görüntüsü   - Kapsamlı bilgiler ve araç i
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Uzman Danışmanlar
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
BTC High Ratio
Angel Torres
Uzman Danışmanlar
BTC High Ratio Version 1.6 is an optimized tool designed to trade BTCUSD on the M15 timeframe, specifically built for PRO accounts on the Exness broker, with ideal performance on VPS with delays under 30 ms. This version presents a complete overhaul of the algorithm, adapted to current market conditions and aligned with the latest volatility patterns and price behavior. This EA uses a logic based on detecting microtrends and corrections, with scheduled entries that analyze breakouts, liquidity
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Uzman Danışmanlar
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
VHV Trend U
Hadi Sadek
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Uzman Danışmanlar
Kârınızı maksimize edip risklerinizi minimize etmek mi istiyorsunuz? SENTINEL Heikin-Ashi, Heikin-Ashi sinyallerini SENTINEL modülünün sağlam risk yönetimi ile birleştirir ve size gelişmiş ama kullanımı kolay araçlar sunar. Başlangıç noktaları (2024'te geriye dönük test edilmiş): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Çeşitli varlık ve zaman dilimlerine uyarlanabilir Hassas fırsatları belirleyin : Heikin-Ashi sinyalleri, RSI ve yeni hareketli ortalamalar kesişim filtresinin birleşimi sayesinde k
Tech EA
Heiko Kendziorra
Uzman Danışmanlar
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Uzman Danışmanlar
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Uzman Danışmanlar
Minimum Gereksinimler Hesap Türü: ECN / RAW / DÜŞÜK Spread Önerilen Aracı Kurumlar: IC Markets, IC Trading veya benzeri ECN aracı kurumları Minimum Yatırım: 500$ (1:500 kaldıraç) Önerilen Yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraç) Minimum Kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir) VPS: 7/24 çalışma için gereklidir Temel Özellikler Ayarlanabilir aralık saatleri ile Otomatik Aralık Kopuş Stratejisi Dinamik pozisyon boyutlandırma: Sabit, Bakiye Başına Sabit, Yüzde Risk veya Sabit Para Gelişmiş stop yönetimi: B
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Uzman Danışmanlar
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. T
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (370)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (29)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (84)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (16)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (61)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (12)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (78)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (128)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.33 (40)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım, 15 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip, kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır ve bunların tümü herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunma
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.64 (47)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.67 (24)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (40)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
GoldSky
Alno Markets Ltd
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky,   bir dakikalık kullanım
Yazarın diğer ürünleri
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
Göstergeler
Super Signal Market Slayer No repaint | Alta precisione | Indicatore di trend intelligente multi-mercato Nel trading, la vera difficoltà non è aprire un’operazione, ma riconoscere chiaramente quando un trend sta realmente iniziando. Market Slayer nasce proprio per questo. È un indicatore intelligente senza repaint, progettato specificamente per il trading intraday. Grazie a conferme multilivello e filtri di trend, fornisce segnali Buy / Sell chiari e affidabili solo nei momenti chiave. Vantaggi
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
Göstergeler
Fiyat bu seviyedeyken kopyanızı alın — her an artabilir. "Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki öncek
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda karşıl
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
Göstergeler
Fiyat bu seviyedeyken kopyanızı alın — her an artabilir. "Black Horse" göstergesinin amacı, fiyat hareketleri ile VWAP göstergesi arasındaki sapmaları belirlemektir. Potansiyel yanlış sapmaları filtrelemek ve yüksek kaliteli, doğru uyarıları göstermek için filtreleri kullanır. Ayı sapmaları, mumun üzerindeki kırmızı noktalarla gösterilirken, boğa sapmaları mumun altındaki yeşil noktalarla temsil edilir. Temel sapma filtresi, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve gözden geçirme dönemi içindeki öncek
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda kar
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru Yalnızca yüksek kaliteli göstergeler sunuyoruz. Advanced UT BOT , profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kararlı sinyal mantığı ve güvenli hesaplama yapısı sayesinde gecikme veya hatalı güncelleme olmaz. Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, değiştirmez veya silmez. Tüm BUY ve SELL sinyalleri mum kapanışı gerçekleştikten sonra oluşturulur ve sabitlenir. Canlı işlem sırasında repaint yoktur
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru Yalnızca yüksek kaliteli göstergeler sunuyoruz. Advanced UT BOT , profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Kararlı sinyal mantığı ve güvenli hesaplama yapısı sayesinde gecikme veya hatalı güncelleme olmaz. Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, değiştirmez veya silmez. Tüm BUY ve SELL sinyalleri mum kapanışı gerçekleştikten sonra oluşturulur ve sabitlenir. Canlı işlem sırasında repaint yoktur
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal Market Slayer Repaint Yok | Yüksek Hassasiyet | Çok Piyasaya Uyumlu Akıllı Trend Göstergesi Trading’de asıl zorluk emir vermek değil, piyasa gürültüsü içinde trendin ne zaman başladığını net şekilde görmektir. Market Slayer bu amaçla geliştirildi. Bu gösterge, gün içi işlemler için tasarlanmış repaint yapmayan akıllı bir indikatördür. Çok katmanlı onay ve trend filtreleme sayesinde yalnızca kritik anlarda net ve güvenilir Buy / Sell sinyalleri üretir. Temel Avantajlar Repaint yok B
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Multiple Divergence Detection System for MT4 Çoklu Gösterge Diverjans Tespit ve Görselleştirme Sistemi (Regular / Hidden, 10 gösterge kaynağı, hafif ve verimli) Temel Özellikler •   Tüm sinyaller tek grafikte   – Fiyat ile göstergeler arasındaki   normal (Regular)   ve   gizli (Hidden)   uyumsuzlukları otomatik olarak tespit eder ve çizgilerle net biçimde gösterir. •   Çoklu kaynak analizi   – MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI destekler. Minimu
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
Yardımcı programlar
MT4 Professional Copy Trading System MT4 Professional Copy Trading System , fon yöneticileri, sinyal sağlayıcılar ve profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış güvenilir bir çoklu hesap işlem kopyalama sistemidir. Ana (master) hesap ile alıcı (receiver) hesaplar arasında işlemleri gerçek zamanlı olarak senkronize eder; hassas risk kontrolü, esnek lot yönetimi ve gelişmiş koruma özellikleri sunar. Kurumsal düzeyde doğrulukla tasarlanmış olup, birden fazla broker arasında hızlı, istikrarlı ve güven
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
Göstergeler
Multiple Divergence Detection System for MT5 Çoklu Gösterge Diverjans Tespit ve Görselleştirme Sistemi (Regular / Hidden, 10 gösterge kaynağı, hafif ve verimli) Temel Özellikler •   Tüm sinyaller tek grafikte   – Fiyat ile göstergeler arasındaki   normal (Regular)   ve   gizli (Hidden)   uyumsuzlukları otomatik olarak tespit eder ve çizgilerle net biçimde gösterir. •   Çoklu kaynak analizi   – MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI destekler. Minimu
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt