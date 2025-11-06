Projective SR – Gerçek Zamanlı Projelendirilmiş Destek ve Dirençler

Projective SR, grafikteki temel destek ve direnç noktalarını otomatik olarak tespit eden ve fiyatın tepki verebileceği potansiyel bölgeleri öngörerek bunları çapraz ve dinamik bir şekilde geleceğe yansıtan gelişmiş bir göstergedir.

Yalnızca sabit seviyeleri gösteren geleneksel göstergelerin aksine, Projective SR fiyatın geometrisini analiz eder, en alakalı pivotları belirler ve piyasa hareketine uyum sağlayan eğik çizgiler çizer.

Bu çizgiler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve yeni mumlar oluşurken fiyat yapısının nasıl geliştiğini gösterir.

Teknik Özellikler (Teknik Özellikler)

Mum yapısına dayalı pivotların (üst ve alt) otomatik olarak tespit edilmesi .

Gerçek zamanlı hesaplama kullanılarak hassas geometrik projeksiyon (bar sayısına göre değil).

Gelecekteki hareketleri öngören projelendirilmiş destek ve direnç çizgileri .

Esnek yapılandırma: Pivot hassasiyeti, projeksiyon uzunluğu, renkler, kalınlık ve etiketler.

Stabil Mod: Yeni onaylanmış bir pivot tespit edilene kadar çizgiler sabit kalır.

Avantajlar (Avantajlar)

Piyasanın muhtemel yönünü net bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olur.

Yapısal bölgelerde erken kırılmaları veya geri çekilmeleri tespit etmenizi sağlar.

Scalping, swing veya ileri teknik analiz için idealdir.

Herhangi bir sembol veya zaman dilimi ile uyumludur.

Projective SR, birçok trader'ın görmediği şeyi size gösterir: fiyatın hareket etmeden önce inşa ettiği dinamik yapıyı.