GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron" tam otomatik bir ticaret robotudur. Altın ticareti için tasarlandı (XAUUSD). Ticaret uzmanını XAUUSD'NİN saatlik grafiğine ayarlayın ve gelecekteki altın fiyatlarını tahmin etmenin gücünü görün. Agresif bir başlangıç için 100 $ yeterlidirGoldBaron" tam otomatik robotudur. Altın ticareti için tasarlandı (XAUUSD). Ticaret uzmanını XAUUSD'NİN saatlik grafiğine ayarlayın ve gelecekteki altın fiyatlarını tahmin etmenin gücünü görün. Agresif bir başlangıç için 100 $ yeterlidir. Önerilen depozito 300$ 'dan başlar.

Bir yıl önce, borsa teknik göstergelerinin geliştirilmesinde bir atılım gerçekleştirdik. Tamamen yeni bir konsept yaratmayı başardık. Kullanımı ile göstergeler tarihe uyum sağlamaz, ancak gerçekten gerçek ve etkili kalıpları ortaya çıkarır.ir yıl önce, borsa teknik göstergelerinin geliştirilmesinde bir atılım gerçekleştirdik. Tamamen yeni bir konsept yaratmayı başardık. Kullanımı ile göstergeler tarihe uyum sağlamaz, ancak gerçekten gerçek ve etkili kalıpları ortaya çıkarır. Yeni gelişmenin tüm gücü «__AceTrend__» teknik göstergesine yatırıldı.

«__AceTrend__» göstergesinin geliştirilmesinden bu yana bir yıl geçti ve şimdi nihayet tam teşekküllü bir ticaret botu sunabiliyoruz. Birbirini tamamlayan 10 ticaret sistemini alıp birleştirdik ve modern yapay zekaya dayalı bir ticaret filtresi ekledik.__AceTrend__» göstergesinin geliştirilmesinden bu yana bir yıl geçti ve şimdi nihayet tam teşekküllü bir ticaret botu sunabiliyoruz. Birbirini tamamlayan 10 ticaret sistemini alıp birleştirdik ve modern yapay zekaya dayalı bir ticaret filt__AceTrend__» göstergesinin geliştirilmesinden bu yana bir yıl geçti ve şimdi nihayet tam teşekküllü bir ticaret botu sunabiliyoruz. Birbirini tamamlayan 10 ticaret sistemini alıp birleştirdik ve modern yapay zekaya dayalı bir ticaret filtresi ekledik. Ticaret robotu martingale, ortalama alma ve diğer çığ benzeri para yönetimi tekniklerini kullanmaz.

Bakın ne oldu! Hepimizin hoşlandığını biliyoruz ve bu nedenle hesabın tanıtımını agresif bir şekilde başlattık. Hedef, gelecek yılın Mart ayına kadar depozitoyu 10 kez döndürmektir. Gerçek testler çoktan başladıakın ne oldu! Hepimizin hoşlandığını biliyoruz ve bu nedenle hesabın tanıtımını agresif bir şekilde başlattık. Hedef, gelecek yılın Mart ayına kadar depozitoyu 10 kez döndürmektir. Gerçek testler çoktan başladı: https://www.mql5.com/tr/signals/2339244





Görüşleriniz çok önemlidir. Geri bildirim, gelişmeleri çok daha iyi hale getirir ve ileriye doğru birlikte hareket etmeye yardımcı olur. Sorularınız mı var yoksa görüşlerinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? Yorum yazın veya mesaj gönderin — her zaman bağlantıdayız!

Ayarlar