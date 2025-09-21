Scalping Timer

Scalping Timer – Zorlu Scalper'lar İçin Gerçek Zamanlı Hassasiyet

Scalping Timer, mükemmel zamanlamaya ve minimum işlem maliyetine bağımlı olan scalper'lar ve günlük işlemciler için özel olarak tasarlanmış kompakt bir görsel göstergedir. Bu gerçek zamanlı panel, scalping için iki temel ölçümü gösterir:

  • Grafikte ayarlanan mum kapanışına kadar kalan sürenin kesin geri sayımı.

  • Sembolün mevcut spread'inin anında görselleştirilmesi.

Bu kritik bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olarak, ani hareketleri tahmin edebilir, maliyetli girişlerden kaçınabilir ve giriş ve çıkış işlemlerini daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

  • Tik ve saniye bazında sürekli güncellemeler, tam hassasiyet garantisi.

  • Mevcut mumun kapanışına geri sayım, son saniyelerde olası kırılmaları veya ani yükselişleri tespit etmek için kullanışlıdır.

  • Mevcut spread'in görselleştirilmesi, giriş maliyetinin kabul edilebilir olup olmadığını değerlendirmek için gereklidir.

  • Kompakt, temiz ve tamamen özelleştirilebilir panel: konum, renkler, boyut ve daha fazlasını seçin.

  • Tüm zaman dilimleri ve sembollerle uyumludur, M1, M5, M15'te scalping için idealdir.

Scalper İçin Avantajlar:

  • Anahtar hareketlerin gerçekleştiği mum kapanışından hemen önce girişleri optimize eder.

  • Geniş spread'lerle işlem yapmaktan kaçınır, kaymayı ve gizli maliyetleri en aza indirir.

  • Operasyonel disiplini geliştirir, karar vermek için ne kadar zaman kaldığını tam olarak kontrol eder.

  • Özellikle fiyat hareketi, kırılma veya hacim stratejilerinde hassasiyeti artırır.

Scalping Timer Kimler İçindir?

  • Saniyeler veya dakikalar içinde işlem yapan yüksek frekanslı scalper'lar.

  • M1-M15'te kırılma veya tersine dönüş stratejileri kullanan işlemciler.

  • Gerçek zamanlı görsel verilere dayanarak hızlı kararlar almak isteyen operatörler.

  • Ekranı karmaşıklaştırmadan verimliliği, hızı ve net bilgiyi önemseyen işlemciler.

Her scalper için ideal temel versiyon.


