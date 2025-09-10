Alert Signal Chess King Trading Opening

"Forex Ticaretine Uygulanan Satranç Stratejisi"

Piyasayı bir satranç tahtası olarak hayal edin. Her teknik gösterge, kendine özgü bir işlevi olan benzersiz ve güçlü bir taştır. Bu akıllı sistem, yüksek olasılıklı giriş sinyallerini tespit etmek için uyum içinde çalışan altı anahtar "taşı" birleştirir:

  • Piyon (EMA 50): Çevik keşifçinizdir, kısa vadeli trenddeki hızlı değişiklikleri tespit eder.
  • Kale (EMA 200): Sarsılmaz bir kaledir, piyasanın ana trendini onaylar.
  • At (Bollinger Bantları): Çevik ve tahmin edilemezdir, piyasa oynaklığını ve potansiyel dönüş bölgelerini belirler.
  • Fil (RSI): Hareketlerinde kesindir, fiyat momentumunu değerlendirmek için aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini ölçer.
  • Vezir (MACD): En güçlü ve çok yönlü taştır, momentumu ve trendin yönünü analiz eder.
  • Şah (Gizli Filtre): Stratejik beyindir. Bu kritik filtre, sinyallerin yalnızca piyasa trendinin gücünün düşük olduğu dönemlerde geçmesine izin vermek üzere tasarlanmıştır, konsolidasyon veya kararsızlık dönemlerine odaklanır. Bu, göstergenin potansiyel kırılmalar veya dönüşler üzerine yoğunlaşmasını sağlar ve aşırı güçlü trendli veya düzensiz piyasalardaki düşük potansiyelli işlemlerin %90'a kadarını titizlikle ortadan kaldırır.

"Tahta piyasadır. Taşlar sizin araçlarınızdır. Bir Büyük Usta gibi oynayın."

Gösterge ne yapar? Chess King Trading Opening göstergesi, "taşları" arasındaki güçlü bir yakınlaşmayı belirleyerek ve Şah'ın Gizli Filtresi tarafından titizlikle doğrulanarak kesin giriş sinyalleri sağlar.

Sinyal Mantığı:

  • Yükseliş (Alım) Sinyali:

    • Piyon ve Kale: EMA 50, EMA 200'ün üzerindedir, yükseliş trendini onaylar.
    • Vezir: MACD, yükseliş yönlü bir kesişim gösterir.
    • At: Fiyat, Bollinger Bantlarının alt yarısında (alt bant ile orta çizgi arasında) yer alır, bu da bir geri çekilme veya değer bölgesi olduğunu düşündürür.
    • Fil: RSI 30'un üzerindedir (aşırı satımda değil), bu da yükseliş hareketi için alan olduğunu gösterir.
    • Şah: Gizli Filtre, piyasanın konsolidasyon veya kararsızlık dönemlerini onaylar, yeni ivmeleri veya dönüşleri yakalamak için idealdir.

  • Düşüş (Satım) Sinyali:

    • Piyon ve Kale: EMA 50, EMA 200'ün altındadır, düşüş trendini onaylar.
    • Vezir: MACD, düşüş yönlü bir kesişim gösterir.
    • At: Fiyat, Bollinger Bantlarının üst yarısında (orta çizginin üzerinde) yer alır, bu da dirence doğru bir toparlanma veya aşırı uzamış bir hareket olduğunu düşündürür.
    • Fil: RSI 70'in altındadır (aşırı alımda değil) veya aşırı alım koşullarından bir geri çekilme gösterir, bu da düşüş hareketi potansiyelini gösterir.
    • Şah: Gizli Filtre, piyasanın konsolidasyon veya kararsızlık dönemlerini onaylar, yeni ivmeleri veya dönüşleri yakalamak için idealdir.

Görsel ve Uyarı Özellikleri:

  • Grafikteki Sinyaller: Doğrudan grafiğinizde net alım (yukarı ok) ve satım (aşağı ok) sinyalleri gösterilir.
  • Gösterge Çizgileri: Kapsamlı bir analiz için EMA 50 (Piyon), EMA 200 (Kale) ve Bollinger Bantlarının (At) görsel temsili.
  • Çoklu Platform Uyarıları: Kritik bir kurulumu asla kaçırmamanızı sağlayan açılır pencereler, ses, e-posta ve mobil cihazınıza push bildirimleri aracılığıyla özelleştirilebilir uyarılar.

Önerilen Çıkış Yönetimi: Bu gösterge, mükemmel bir giriş rehberliği sağlar. Verimli çıkışlar için şunları öneririz:

  • Zarar Durdurma (Stop Loss): Zarar Durdurmanızı girişinizin karşıt Bollinger bandına yerleştirin.
  • Kar Al (Take Profit): Karınızı, girişinizin yönündeki Bollinger bandına hedefleyin.
  • Kısmi Çıkış veya Takip Eden Durdurma (Trailing Stop): Fiyat geliştikçe işleminizi ayarlamak ve yönetmek için hızlı EMA'yı (Piyon) kullanın.

"Şah, iyi sinyalleri büyük fırsatlara dönüştürecektir."

Nasıl kullanılır?

  • Zaman Dilimleri: İdeal olarak H2, H4 ve Günlük grafikler için uygundur, ancak M5 ve üzeri zaman dilimlerinde de iyi çalışır.
  • Uyumluluk: MetaTrader 5'te bulunan herhangi bir döviz çifti veya işlem varlığı ile tamamen uyumludur.
  • Risk Yönetimi: Hesabınızı korumak için her işlemde daima sağlam bir risk yönetimi (sermayenin %1-2'si) uygulayın.

"İyi bir hamle gördüğünde, daha iyisini ara." — Emanuel Lasker, 27 yıl boyunca dünya satranç şampiyonu


