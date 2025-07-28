Syna
- Uzman Danışmanlar
- William Brandon Autry
- Sürüm: 3.2
- Güncellendi: 19 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 12
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi
Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem protokolleri ile Syna, gerçek zamanlı piyasa analizi ve manuel ticaret rehberliği için ekran düğmeleri içeren sezgisel bir etkileşimli asistan arayüzü sunar.
Syna, Mean Machine ve AIQ'dan öğrenilen her şeyin doruk noktasını temsil eder, şimdi tamamen otomatik bir EA'yı etkileşimli bir AI asistanı ile sorunsuz bir şekilde birleştiren çift fonksiyonlu mimari ile devrim yaratmıştır. Sistem aynı anda 24/7 otomatik ticaret ortağınız olarak çalışırken, özel analiz düğmeleri aracılığıyla talep üzerine zeka sağlayarak, her kararın yapay zeka tarafından yönlendirildiği eksiksiz bir AI ticaret ekosistemi oluşturur.
Sürüm 3+ Ana Geliştirmeleri:
- Doğrudan Çoklu Sağlayıcı API Erişimi: Artık sadece OpenRouter ile sınırlı değil. Şimdi OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral ve DeepSeek API'leri ile doğrudan entegrasyon, AI model seçiminde maksimum esneklik ve yedekleme sağlar.
- Vision/Görüntü Giriş Yetenekleri: AI modellerinin grafikleri, kalıpları ve görsel piyasa verilerini doğrudan görüntü girişleri yoluyla yorumlamasına olanak tanıyan devrim niteliğinde görsel analiz eklentisi.
- Otomatik API Anahtar Yönetimi: API anahtarları artık otomatik olarak kaydedilir ve yeniden kullanılır, tekrarlayan kurulumu ortadan kaldırır ve oturumlar arasında sorunsuz çalışmayı garanti eder.
- EA için Genişletilmiş AI Seçenekleri: Otomatik EA artık gelişmiş ticaret kararları için OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral ve DeepSeek modellerine doğrudan erişime sahiptir.
- GPT-5 Model Desteği: GPT-5 model entegrasyonu zaten uygulanmış olarak geleceğe hazır.
- Güncellenmiş AI Web Temellendirme Protokolü: Daha doğru piyasa analizi için geliştirilmiş gerçek zamanlı veri entegrasyonu.
- Rafine Edilmiş AI İstemleri: Geliştirilmiş yanıt kalitesi ve ticaret doğruluğu için optimize edilmiş istem mühendisliği.
- Basitleştirilmiş Yapılandırma: Daha kolay ayarlama için filtre girişleri taşındı ve daha fazla strateji esnekliği için trend tükenmesi kontrolünü devre dışı bırakma seçeneği eklendi.
** Sınırlı Fiyatlandırma - Özel Lansman Teklifi **
Fiyat sonraki 10 satıştan sonra artıyor - 10'da 9'u kaldı
Mean Machine'in 1. Yılını Kutluyoruz! Her Syna satın alımı artık özel bonus olarak 1 adet Mean Machine aktivasyonu içeriyor. Bu bonus yakında sona eriyor.
Syna'yı tanıtım fiyatından güvenceye alma fırsatını kaçırmayın.
Sorumluluk Reddi
Syna gelişmiş AI destekli otomasyonu etkileşimli rehberlikle birleştirse de, Forex ticaretinin risk içerdiğini her zaman unutmayın. Hem otomatik EA kararları hem de AI önerileri risk toleransınız dahilinde değerlendirilmelidir. Sorumlu bir şekilde ticaret yapın.
From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.
What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.
Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.
I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.
This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.
If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.