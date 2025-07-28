Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi

Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem protokolleri ile Syna, gerçek zamanlı piyasa analizi ve manuel ticaret rehberliği için ekran düğmeleri içeren sezgisel bir etkileşimli asistan arayüzü sunar.

Syna, Mean Machine ve AIQ'dan öğrenilen her şeyin doruk noktasını temsil eder, şimdi tamamen otomatik bir EA'yı etkileşimli bir AI asistanı ile sorunsuz bir şekilde birleştiren çift fonksiyonlu mimari ile devrim yaratmıştır. Sistem aynı anda 24/7 otomatik ticaret ortağınız olarak çalışırken, özel analiz düğmeleri aracılığıyla talep üzerine zeka sağlayarak, her kararın yapay zeka tarafından yönlendirildiği eksiksiz bir AI ticaret ekosistemi oluşturur.

Sürüm 3+ Ana Geliştirmeleri: