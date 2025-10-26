________________________________________________________________________________________________________________________________





Bölüm 1: MT5 EA Açıklaması:

Başlık: The Fool: Profesyonel Kopuş Sistemi.





Hesabınızı bir gecede batırabilecek riskli Martingale ve Grid EA'larından bıktınız mı? The Fool, güvenlik, tutarlılık ve hassasiyet için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. NASDAQ (NQ) ve Dow Jones (YM) gibi önemli endekslerin New York seans açılışının güçlü ve öngörülebilir volatilitesinden yararlanmak üzere tasarlanmış özel bir sistemdir.





Bu, hızlı zengin olma planı DEĞİLDİR. Klasik fiyat hareketi prensipleri üzerine kurulu, sabırlı ve kural tabanlı bir işlem aracıdır.





Temel Felsefe:





The Fool'un mantığı, Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisi ve diğer kopuş stratejilerine dayanmaktadır. Seansın ilk en yüksek ve en düşük seviyelerini titizlikle belirler ve ardından yüksek olasılıklı bir giriş sinyalini sabırla bekler, piyasa gürültüsünü ve yanlış hareketleri filtreler.





Temel Özellikler





Önce Güvenlik - Tehlikeli Strateji Yok: The Fool, her işlemde sabit bir Zarar Durdurma emri kullanır. Kesinlikle Martingale, Grid, Ortalama Düşüş veya başka herhangi bir yüksek riskli para yönetimi tekniği YOKTUR. Riskiniz her zaman tanımlanmış ve kontrol altındadır.





Gelişmiş Kâr Alma: Neden tek bir Kâr Alma emriyle yetinesiniz? The Fool, her işlemi üç ayrı pozisyona bölerek şunları yapmanızı sağlar:





Tutucu bir ilk hedefte ilk kârları güvence altına alın.





İşleminizin bir kısmını daha büyük, trendi takip eden hareketleri yakalamak için kullanın.





Profesyonel yatırımcılar tarafından kazançları en üst düzeye çıkarmak ve riski azaltmak için kullanılan kanıtlanmış bir yöntemden yararlanın.





Çift Enstrüman Ticareti: Birden fazla grafiğe veya EA'ya ihtiyaç duymadan yaklaşımınızı çeşitlendirin. The Fool, her biri kendine özgü, önceden yapılandırılmış stratejisiyle hem NQ hem de YM'de aynı anda işlem yapabilir ve hepsi tek bir grafikten yönetilir.





İki Önceden Optimize Edilmiş İşlem Modeli: Her enstrüman farklı davranır. Bu nedenle The Fool, hem NQ hem de YM için iki ayrı, yerleşik işlem modeliyle gelir:





Klasik Sürüm: Güçlü momentum için tasarlanmış, daha agresif ve saf bir kırılma modeli.





The Fool Sürümü: Bir işleme girmeden önce belirli fiyat hareketi onaylarını bekleyen daha muhafazakar ve seçici bir model.





İşlem sıklığınız üzerinde tam kontrol sağlayan bir modeli veya her ikisini birden seçebilirsiniz.





Akıllı İşlem Filtreleri: EA, kaotik veya ölü piyasalardan kaçınmak için bir Volatilite Filtresi ve baskın piyasa momentumuyla işlem yaptığınızdan emin olmak için bir Trend Filtresi dahil olmak üzere işlem kalitesini artırmak için yerleşik profesyonel filtreler içerir.





Profesyonel, risk yönetimli bir sistemle endeks işlemlerinizin kontrolünü elinize alın. The Fool'un zor işi ve sabırlı analizi sizin için yapmasına izin verin.





Yazar: Raizel





Telif Hakkı: The Fool/2025

Bölüm 2: Kullanıcı Kılavuzu / Eğitim





The Fool EA - Kullanıcı Kılavuzu (v1.0)





Hoş geldiniz ve The Fool'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, EA'yı kurma, geriye dönük test etme ve etkili bir şekilde kullanma konusunda size yol gösterecektir. Lütfen dikkatlice okuyun.





Bölüm 1: En Önemli Kural - M1 Grafiğinde Çalıştırın!





Bu Uzman Danışman, gelişmiş bir çoklu zaman dilimi sistemidir. Dahili saati ve hesaplamalarının %100 doğrulukla çalışması için 1 Dakikalık (M1) bir grafiğe EKLENMESİ GEREKİR.





Geriye Dönük Test İçin: Strateji Test Aracı'nda M1'i seçmelisiniz.





Canlı/Demo İşlem İçin: EA'yı bir M1 grafiğine sürüklemelisiniz.





EA, kendi dahili 5 dakikalık, 15 dakikalık veya 30 dakikalık mantığına göre işlem yapmaya devam edecektir, ancak "kalp atışı" bir M1 grafiği olmalıdır. Başka bir zaman dilimine eklenmesi, hatalı çalışmasına neden olur.





Bölüm 2: EA'yı Geriye Dönük Test Etme





EA birden fazla sembolle işlem yapabildiği için, her enstrümanı tek tek geriye dönük test etmeniz gerekir.





Adım Adım Kılavuz:





MetaTrader 5'te Strateji Test Aracı'nı açın (Görünüm -> Strateji Test Aracı veya Ctrl+R).





EA'yı Seçin: The Fool.ex5'i seçin.





Sembol Seçin: Test etmek istediğiniz enstrümanı seçin (örneğin, NQ için US100Cash veya YM için US30Cash).





Zaman Dilimi Seçin: M1'i (Dakika) seçin. Bu zorunludur.





Tarihleri ​​Seçin: İstediğiniz test dönemini seçin.





EA'yı testiniz için yapılandırmak üzere "Girdiler" sekmesine tıklayın.





Geriye Dönük Test İçin Girdileri Yapılandırma:





Instruments_To_Trade: Bu, test için en önemli ayardır.





NQ'yu test etmek için bunu NQ_Only olarak ayarlamanız gerekir.





YM'yi test etmek için bunu YM_Only olarak ayarlamanız gerekir.





NQ_Trading_Model / YM_Trading_Model: Önceden yapılandırılmış modellerden hangisini test etmek istediğinizi seçin (Classic_Version, The_Fool_Version veya Both_Models).





Sembol Adlarını Doğrulayın: Symbol_NQ ve Symbol_YM girişlerinin test için seçtiğiniz sembolle tam olarak eşleştiğinden emin olun.



