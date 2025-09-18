Pi Cycle Projections Nedir?

Pi Cycle Projections, MetaTrader 5 için size ikili bir avantaj sunan eksiksiz bir ticaret sistemidir: Yalnızca mevcut anda yüksek olasılıklı giriş sinyalleri (Hareketli Ortalamaların kesişimi) belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyasanın olası gelecekteki senaryolarının görsel bir haritasını da çizer.

Bunu, iki-bir-arada bir sistem olarak düşünün:

Ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen Akıllı bir Sinyal Üreteci (Pi hareketli ortalama kesişimleri).

Fiyatın nereye gidebileceğini gösteren Stratejik bir Döngü Projektörü.

Her iki işlevsellik de "Pi" döngülerinin güçlü konseptine dayanır, ancak gürültüyü azaltmak için birden fazla isteğe bağlı filtre ile güçlendirilmiştir (bunları etkinleştirmek, filtrelerden birini karşılamadığında projeksiyonun kaybolmasına neden olacaktır).

Bileşen 1: Pi Hareketli Ortalamaların Kesişimi ile Sinyal Üreteci (O "Şimdi")

Normalde, Pi sinyalleri hareketli ortalama kesişimlerinde üretilir. Bununla birlikte, bu gösterge, nadiren alım veya satım okları üreten bir süreç içerir, çünkü 4 katmanlı katı bir doğrulama sürecini takip eder:

Pi Ortalamalarının Kesişimi: Sinyal, hızlı hareketli ortalama (örn. 111) yavaş hareketli ortalamayı Pi ile çarpılarak (örn. 350 * 3.14) geçtiğinde ortaya çıkar. Güç Filtresi (ADX): Sinyal, yalnızca ADX'in yeterli güce sahip bir trendin varlığını onaylaması durumunda geçerlidir, bu da zayıf veya yatay hareketleri önler. Katılım Filtresi (Hacim): Kesişim mumundaki hacim, hareketin arkasında gerçek bir inanç olduğunu gösteren ortalamadan yüksek olmalıdır. Volatilite Filtresi (ATR): Kesişimin, önemsiz kesişimleri göz ardı etmek için piyasa volatilitesine (ATR kullanarak) dinamik olarak uyum sağlayan minimum bir ayrımı olmalıdır.

Bir ok göründüğünde, doğrulanmış hiçbir fırsatı kaçırmamanız için isteğe bağlı uyarılar (ekranda, push veya e-posta ile) eşlik eder. (Okun düzensiz bir şey olduğunu, orijinal stratejinin Pi hareketli ortalamalarının kesişimleri olduğunu unutmayın).

Bileşen 2: Piyasa Döngü Projektörü (O "Gelecek")

Projeksiyon işlevini etkinleştirebilirsiniz. Gösterge, bu giriş noktasını yeni bir döngünün başlangıcı olarak kullanacak ve grafiğinize şunları çizecektir:

Noktalı Projeksiyon Çizgileri : Sinyal noktasından gelecekteki bir fiyat ve zaman hedefine görsel bir yol izler.

Fiyat ve Zaman Hedefleri : Olası fiyat seviyelerini ve döngünün tamamlanabileceği tahmini tarihleri gösterir.

Birden Çok Döngü: Aynı kökenden başlayan 2 veya 3 adede kadar eşzamanlı projeksiyonu (örn. kısa, orta ve uzun döngü) görselleştirebilirsiniz.

Döngü projeksiyonları dinamiktir ve hareketli ortalamalar arasında yeni doğrulanmış kesişimler algılandığında otomatik olarak yeniden hesaplanır. En son piyasa bilgilerine dayanarak projeksiyon yörüngesini sürekli güncelleyen akıllı bir navigasyon sistemi gibi çalışırlar.

Gösterge, yeni geçerli kesişim modelleri doğrulandığında fiyat hedeflerini yeniden hesaplayan uyarlanabilir bir projeksiyon algoritması kullanır. Bu gerçek zamanlı güncelleme, projeksiyonların performansı etkilemeden her zaman mevcut piyasa koşullarını yansıtmasını sağlar.

Birlikte Nasıl Çalışırlar: Tam Strateji

Pi Cycle Projections'ın gerçek gücü, iki bileşeni arasındaki sinerjide yatmaktadır. Strateji basit ve güçlüdür:

Bir Kesişim Bekleyin : Gösterge, bir giriş fırsatını, bir KESİŞİMİ veya muhtemelen bir oku size bildirir (ok çok nadiren görülecektir, çünkü zaten güç, hacim ve volatiliteye göre filtrelenmiştir).

Projeksiyon ile Planlayın: Projeksiyon çizgilerini, kar alma hedefleri belirlemek, işleminizi yönetmek veya sadece hareketin potansiyelini anlamak için görsel bir kılavuz olarak kullanın.

Tarzınıza Tamamen Uyarlanabilir

Göstergenin her yönünü kişiselleştirebilirsiniz:

Ortalamaların Periyotlarını Ayarlayın : D1'den H4'e kadar swing ticareti için standart yapılandırmayı (örn. 111/350) kullanın veya scalping için daha hızlı değerlerle (örn. 11/35) birleştirin.

Filtreleri Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın : Varlığa veya zaman dilimine bağlı olarak ADX ve Hacim filtrelerini kullanıp kullanmayacağınıza karar verin. (Devre dışı bırakılması önerilir; yalnızca kullanıcı tarafından yapılan testler ve doğrulamalardan sonra etkinleştirin.)

Projeksiyonları Gösterin veya Gizleyin: Yalnızca bir sinyal üreteci olarak kullanabilir veya daha derin bir analiz için projeksiyonları etkinleştirebilirsiniz.



