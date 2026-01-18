Xauusd Quantum Pro EA
- Uzman Danışmanlar
- Ilies Zalegh
- Sürüm: 4.1
- Güncellendi: 18 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 10
XAUUSD Gold için MT5 Expert Advisor
MetaTrader 5 üzerinde Altın için otomatik trading robotu
XAUUSD QUANTUM PRO, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor olup XAUUSD üzerinde Altın otomatik işlemleri için tasarlanmıştır (broker’a göre Gold olarak da görünebilir). Altın piyasası yüksek volatilitesi, sık impuls hareketleri, güçlü trend dönemleri ve ABD doları, faiz oranları ile enflasyona bağlı makro haberlerine duyarlılığı nedeniyle trader’lar tarafından yoğun ilgi görür.
Bu MT5 Expert Advisor, XAUUSD piyasasını yapılandırılmış bir algoritmik yaklaşımla analiz etmek için geliştirilmiştir. Odak noktası sinyal kalitesi, volatilite okuması ve entegre risk yönetimidir. Amaç, net kurallara ve disiplinli yürütmeye sahip güvenilir bir XAUUSD MT5 trading robotu sunmaktır.
Birden fazla büyük piyasayı kapsayarak robot portföyünüzü çeşitlendirmek isterseniz, XAUUSD QUANTUM PRO’yu ayrıca Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro ve Bitcoin Quantum Edge Algo ile birlikte kullanabilirsiniz.
MetaTrader 5 için XAUUSD QUANTUM PRO tanıtımı
XAUUSD QUANTUM PRO kitlesel bir trading robotu değildir. Altın için premium bir MT5 EA arayan, net trading mantığına, yüksek sinyal seçiciliğine ve gerçek hesap ile VPS kullanımına uygun risk yönetimine önem veren trader’lara yöneliktir.
Bu MT5 EA kimler için uygun
-
XAUUSD Gold için özel bir MT5 Expert Advisor isteyen trader’lar
-
Sinyal seçiminde sıkı filtreleme isteyen trader’lar
-
Disiplinli ve risk odaklı bir yaklaşım arayan trader’lar
XAUUSD trading robotunun amacı
Amaç, XAUUSD Gold üzerinde yüksek olasılıklı piyasa kurulumlarını tespit ederken sıkı ve kontrollü bir risk çerçevesi korumaktır.
Bu yaklaşım şunları hedefler
-
olumsuz piyasa dönemlerinden kaçınmak
-
tutarlı volatilite koşullarını tercih etmek
-
gereksiz girişleri azaltmak
Multi factor ve multi timeframe algoritmik strateji
Basit trading robotlarından farklı olarak XAUUSD QUANTUM PRO
-
multi factor strateji
-
multi timeframe analiz
-
pozisyon açmadan önce fırsatı değerlendiren karar puanlama sistemi
kullanır.
Algoritmik yaklaşımın hedefleri
-
Gereksiz sinyalleri azaltmak
-
Giriş tutarlılığını artırmak
-
XAUUSD volatilitesini yapılandırılmış şekilde okumak
-
Altın piyasasında olumsuz fazları filtrelemek
MT5 robotunun karar puanlama sistemi
XAUUSD üzerindeki her işlem fırsatı
-
birden fazla teknik gösterge ile analiz edilir
-
kriterlerin önemine göre ağırlıklandırılır
-
alıcı satıcı dengesi üzerinden gerçek zamanlı değerlendirilir
XAUUSD EA içinde kullanılan teknik göstergeler
-
Dinamik RSI
-
MACD ve divergence
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
Trend gücü için ADX
-
Gerçek volatilite için adaptif ATR
-
Otomatik support resistance
-
Fiyat yapısı ve price action
XAUUSD QUANTUM PRO trading kuralları
-
Buy sadece buyer score net şekilde üstünse
-
Sell sadece seller score daha yüksekse
-
Zorla işlem yok, sadece sistemin doğruladığı setuplar
MetaTrader 5 üzerinde multi timeframe analiz
-
M15 ve M30 ile setup tespiti
-
H1 ve H4 ile baskın trend onayı
-
M5 ile timing ve risk yönetimi ince ayarı
Bu kombinasyon, altın otomatik trading için sinyal trend ve timing uyumunu hedefler.
XAUUSD için dinamik risk yönetimi
XAUUSD QUANTUM PRO, gerçek hesapta otomatik işlem için tasarlanmış risk yönetimini entegre eder
-
Volatilite bazlı adaptif stop loss
-
Sermayeye orantılı pozisyon büyüklüğü
-
Olumsuz koşullarda inaktivite filtresi
-
Prop firm kurallarıyla uyumlu drawdown takibi
-
Ayarlanabilir minimum risk reward
-
Martingale yok
-
Grid yok
XAUUSD backtests 2021–2025 ve geçmiş davranış
-
2021–2025 tarihsel verilerle backtests
-
Seçici ve kontrollü trading aktivitesi
-
Altının yönlü dönemlerine adaptasyon
-
Test senaryolarında sınırlı drawdown
-
Piyasa koşullarına bağlı olarak ayda yaklaşık 5–10 işlem
Geçmiş sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki performansı garanti etmez.
Neden XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
XAUUSD Gold için özel Expert Advisor
-
MetaTrader 5 için otomatik trading robotu
-
Karar puanlama sistemli yapılandırılmış multi factor yaklaşım
-
Entegre risk yönetimi ve disiplinli yürütme
-
Algoritmik trading için VPS uyumlu
-
Harici çağrı yok, DLL yok
-
Çoğu MT5 broker ile uyumlu
-
Ücretsiz güncellemeler
-
MQL5 mesajlaşma desteği
Klasik bir EA ile karşılaştırma
Klasik EA
-
basit mantık
-
az filtre
-
zayıf risk kontrolü
XAUUSD QUANTUM PRO
-
multi factor mantık
-
karar puanlama sistemi
-
altın volatilitesinin yapılandırılmış okunması
-
disiplinli ve sorumlu yaklaşım
Satın alma içeriği
-
Kullanıma hazır EX5 dosyası
-
Optimize edilmiş ayarlar
-
Güncellemelere erişim
-
MQL5 mesajlaşma desteği
Risk uyarısı
Trading, sermaye kaybı riskini içerir. XAUUSD QUANTUM PRO bir trading destek aracıdır, kâr vaadi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı kullanımdan önce MetaTrader 5 demo hesabında test edilmesi önerilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapın.
Sonuç
XAUUSD QUANTUM PRO, XAUUSD Gold için bir MT5 Expert Advisor olup altın otomatik işleminde yapılandırılmış, disiplinli ve risk yönetimi odaklı algoritmik bir yaklaşım arayan trader’lar için tasarlanmıştır.