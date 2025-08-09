BB KC Hybrid Squeeze Band
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 9 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 20
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı, Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC)'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar.
Ne İşe Yarar?
-
Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlarını ayarlanabilir bir ağırlık katsayısı aracılığıyla birleştirerek her iki dünyanın da en iyisini miras alan bir kanal oluşturur:
-
BB: Standart sapma ile değişime duyarlılık.
-
KC: Gerçek volatiliteye (ATR) dayalı sağlamlık.
-
-
Sıkışma ("Squeeze") Bölgelerinin Otomatik Tespiti Gösterge, dinamik hibrit genişliği ölçer ve bunu son geçmişiyle (yüzdelik dilim) karşılaştırır. Bant tanımlanmış eşiğin altına daraldığında, grafik üzerinde görsel sembollerle (daireler veya oklar) bir sıkışma olayını işaretler:
-
Bu, piyasanın patlayıcı bir hareketten önce baskı biriktirdiğini gösterir.
-
-
Akıllı Uyarı Sistemi Fiyat şu durumlarda kişiselleştirilmiş uyarılar (ses, e-posta, anlık bildirim) alın:
-
Üst bant kırıldığında (olası yükseliş kırılma sinyali).
-
Alt bant kırıldığında (olası düşüş kırılma sinyali).
-
Bir zaman kontrol sistemi (bekleme süresi) sayesinde tekrarlayan uyarılar önlenir.
-
BB veya KC'ye Göre Avantajları
|
Özellik
|
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı
|
Bollinger Bantları
|
Keltner Kanalı
|
Bağlamla Sıkışma Tespiti
|
Otomatik ve hassas
|
Manuel/Görsel
|
Mevcut Değil
|
Yanlara/Trend Piyasaya Uyarlanabilirlik
|
Ağırlığa göre ayarlanabilir
|
Gürültüye Duyarlı
|
Trendde daha iyi
|
Entegre ve Yapılandırılabilir Uyarılar
|
Tam
|
Yok
|
Yok
|
Net ve Profesyonel Görselleştirme
|
Modern ve estetik
|
Sınırlı
|
Sınırlı
|
Zaman Dilimi Bağımsız (M1 - MN1)
|
Uyumlu
|
Grafiğe bağlı
|
Grafiğe bağlı
Önerilen Kullanım Modları
-
Kırılma (Breakout) Ticareti: Bir sıkışma olayı + kanal kırılması bekleyerek kırılma yönünde işlem yapın.
-
Scalping veya Gün İçi Ticaret: Sessiz konsolidasyon sonrası genişleme başlangıçlarını tespit etmek için M1–M15 zaman dilimlerinde kullanın.
-
Giriş/Çıkış Onayı: Yanlış sinyalleri ana stratejinizle birleştirerek filtreleyin. Örneğin, yalnızca fiyat bir sıkışmadan sonra bandı geçtiğinde girin.
Tamamen Yapılandırılabilir
-
BB ve KC Ağırlığı (BB_KC_Weight)
-
Orta çizgiyi göster veya gizle
-
Sıkışma için semboller ve renkler
-
Zaman dilimi bağımsız (M5 grafikte H4 analizi sağlar)
-
Bantlar kırıldığında ses, bildirim ve e-posta
Arayan yatırımcılar için idealdir:
-
Gerçek (öznel olmayan) volatilite sıkışmalarını tespit etmek.
-
Bir kırılmadan önce istatistiksel bir avantajla işlem yapmak.
-
Bollinger ve Keltner'in en iyi özelliklerini tek bir gelişmiş kanalda birleştirmek.