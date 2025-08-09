BB KC Hybrid Squeeze Band

BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi

BB KC Hibrit Sıkışma Bandı, Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC)'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar.

Ne İşe Yarar?

  1. Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlarını ayarlanabilir bir ağırlık katsayısı aracılığıyla birleştirerek her iki dünyanın da en iyisini miras alan bir kanal oluşturur:

    • BB: Standart sapma ile değişime duyarlılık.

    • KC: Gerçek volatiliteye (ATR) dayalı sağlamlık.

  2. Sıkışma ("Squeeze") Bölgelerinin Otomatik Tespiti Gösterge, dinamik hibrit genişliği ölçer ve bunu son geçmişiyle (yüzdelik dilim) karşılaştırır. Bant tanımlanmış eşiğin altına daraldığında, grafik üzerinde görsel sembollerle (daireler veya oklar) bir sıkışma olayını işaretler:

    • Bu, piyasanın patlayıcı bir hareketten önce baskı biriktirdiğini gösterir.

  3. Akıllı Uyarı Sistemi Fiyat şu durumlarda kişiselleştirilmiş uyarılar (ses, e-posta, anlık bildirim) alın:

    • Üst bant kırıldığında (olası yükseliş kırılma sinyali).

    • Alt bant kırıldığında (olası düşüş kırılma sinyali).

    • Bir zaman kontrol sistemi (bekleme süresi) sayesinde tekrarlayan uyarılar önlenir.

BB veya KC'ye Göre Avantajları

Özellik

BB KC Hibrit Sıkışma Bandı

Bollinger Bantları

Keltner Kanalı

Bağlamla Sıkışma Tespiti

Otomatik ve hassas

Manuel/Görsel

Mevcut Değil

Yanlara/Trend Piyasaya Uyarlanabilirlik

Ağırlığa göre ayarlanabilir

Gürültüye Duyarlı

Trendde daha iyi

Entegre ve Yapılandırılabilir Uyarılar

Tam

Yok

Yok

Net ve Profesyonel Görselleştirme

Modern ve estetik

Sınırlı

Sınırlı

Zaman Dilimi Bağımsız (M1 - MN1)

Uyumlu

Grafiğe bağlı

Grafiğe bağlı

Önerilen Kullanım Modları

  • Kırılma (Breakout) Ticareti: Bir sıkışma olayı + kanal kırılması bekleyerek kırılma yönünde işlem yapın.

  • Scalping veya Gün İçi Ticaret: Sessiz konsolidasyon sonrası genişleme başlangıçlarını tespit etmek için M1–M15 zaman dilimlerinde kullanın.

  • Giriş/Çıkış Onayı: Yanlış sinyalleri ana stratejinizle birleştirerek filtreleyin. Örneğin, yalnızca fiyat bir sıkışmadan sonra bandı geçtiğinde girin.

Tamamen Yapılandırılabilir

  • BB ve KC Ağırlığı (BB_KC_Weight)

  • Orta çizgiyi göster veya gizle

  • Sıkışma için semboller ve renkler

  • Zaman dilimi bağımsız (M5 grafikte H4 analizi sağlar)

  • Bantlar kırıldığında ses, bildirim ve e-posta

Arayan yatırımcılar için idealdir:

  • Gerçek (öznel olmayan) volatilite sıkışmalarını tespit etmek.

  • Bir kırılmadan önce istatistiksel bir avantajla işlem yapmak.

  • Bollinger ve Keltner'in en iyi özelliklerini tek bir gelişmiş kanalda birleştirmek.


