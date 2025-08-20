Event Horizon Trader

Event Horizon Trader - это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD 

Ключевые компоненты системы:

1. Квантовая система (Quantum System)

  • Квантовые состояния (QuantumStates): Моделирует неопределенность рынка через множество вероятностных состояний.

  • Декогеренция (QuantumDecayRate): Контролирует "распад" состояний, добавляя элемент стохастичности для предотвращения переобучения.

  • Механизм коллапса: Случайный выбор состояния перед каждой сделкой, имитирующий квантовое измерение.

2. Искусственный интеллект (AI Core)

  • Динамическое взвешивание сигналов: AI переоценивает значимость каждого индикатора на основе их recent performance.

  • Обучение с подкреплением: Корректирует веса модулей после каждой сделки, усиливая влияния успешных индикаторов.

  • Регуляризация (RegularizationLambda): Предотвращает переобучение через L2-регуляризацию весов.

3. Механизм внимания (Attention Mechanism)

  • Мультитаймфреймный анализ: Сравнивает ясность сигналов на первичном (PrimaryTimeframe) и вторичном (SecondaryTimeframe) таймфреймах.

  • Адаптивное взвешивание: Присваивает больший вес таймфрейму с более четкими сигналами (на основе RSI, ADX, MA).

4. Модульная система индикаторов

  • RSI (Relative Strength Index): Определяет перекупленность/перепроданность.

  • ADX (Average Directional Index): Оценивает силу тренда.

  • Moving Averages (MA): Определяет направление тренда через разницу быстрой и медленной MA.

  • ATR (Average True Range): Используется для расчета динамических стоп-лоссов и тейк-профитов.

  • Chaos Filter: Отсеивает сигналы в низковолатильные периоды (на основе стандартного отклонения доходностей).

5. Продвинутое управление рисками

  • Адаптивный размер позиции: Рассчитывает лот на основе:

    • Текущего риска (% от депозита).

    • Расстояния до стоп-лосса.

    • Волатильности (через ATR).

  • Критерий Келли (опционально): Оптимизирует размер позиции на основе исторической эффективности стратегии.

  • Защита от просадки:

    • Дневной лимит (MaxDailyDrawdownPercent): Блокирует торговлю при превышении просадки.

    • Автосброс при новом дне (ResetLockOnNewDay).

  • Проверка совместимости с брокером:

    • Автоподгонка стоп-лоссов под требования брокера (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).

    • Проверка маржи перед сделкой.

Как работает генерация сигналов:

  1. Обновление данных: Считываются актуальные значения индикаторов на двух таймфреймах.

  2. Фильтр хаоса: Отбрасывает сигналы при низкой волатильности (Chaos < ChaosThreshold).

  3. Квантовый коллапс: Случайный выбор состояния для внесения стохастичности.

  4. Взвешивание таймфреймов: Расчет "ясности сигналов" на каждом таймфрейме и определение весов внимания.

  5. Агрегация сигналов: Итоговый сигнал = взвешенная сумма вкладов от каждого модуля (RSI, ADX, MA, Chaos, Quantum).

  6. Принятие решения: Сигнал генерируется при превышении порога AdaptiveThreshold.

Особенности риск-менеджмента:

  • Динамический риск: Увеличивает риск после серии прибыльных сделок и уменьшает после убыточных.

  • Волатильность-адаптивный риск: Учитывает текущую волатильность рынка (через ATR).

  • Критерий Келли: Расчет оптимальной доли капитала для сделки на основе исторической вероятности прибыли.

  • Проверка стоп-лоссов: Корректирует стоп-лоссы и тейк-профиты под требования брокера и текущий спред.

Инструкция по использованию:

1. Настройка под брокера:

  • MaxLotSize: Установите максимальный допустимый лот.

  • MinStopDistance: Укажите минимальное расстояние стопа в пунктах (должно быть > требований брокера).

  • UseBrokerStopLevels: Включить для автоматического учета уровней стоп-ордеров брокера.

2. Выбор модулей:

  • Включите/отключите индикаторы (UseRSI, UseADX и т.д.).

  • Настройте веса индикаторов (RSIWeight, ADXWeight и т.д.).

3. Управление риском:

  • BaseRisk: Стартовый риск в % от депозита (0.1–1.0% рекомендуется).

  • MaxRisk: Максимальный риск (не превышайте 5%).

  • MaxDailyDrawdownPercent: Установите дневной лимит просадки (например, 15%).

4. Оптимизация:

  • Проведите бэк-тест на истории (2–5 лет).

  • Используйте встроенный тестер OnTester() для автоматического отбора устойчивых стратегий.

  • Настройте параметры индикаторов и AI под конкретный инструмент.

Важные замечания:

  • Тестирование: Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальные средства.

  • Резервные копии: Советник автоматически сохраняет веса AI в файл. Регулярно архивируйте файлы  QuantumAI_СИМВОЛ.txt .

  • Переобучение: Избегайте излишней оптимизации под исторические данные. Полагайтесь на механизм OOS-валидации в OnTester().

Заключение:
Event Horizon Trader — это комплексное решение для автоматической торговли, сочетающее современные подходы AI и квантовой метафоры с практическим риск-менеджментом. Его сила — в адаптивности и защите капитала.

Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

