Elliott Wave Radar

Bu Gösterge Ne Yapar?

Grafiği otomatik olarak analiz ederek Elliott Dalgaları kalıplarını (itki ve düzeltmeler) tanımlar ve dalga 1, 2, 3, 4 ve 5'in nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Ayrıca, fiyat projeksiyonları, hacim onayı ve üçgen tespiti içerir.

Bu "Radar" Versiyonu Neleri Geliştiriyor?

  • Hedef Projeksiyonu: Fiyatın 5. dalgada nereye gidebileceğini önerir.

  • Hacimle Doğrulama: Hacmin tespit edilen kalıbı destekleyip desteklemediğini onaylar.

  • Üçgen Tespiti: Karmaşık düzeltmeleri (daralan, genişleyen, simetrik) belirler.

  • Olasılıksal Analiz: Tespit edilen kalıbın ne kadar güvenilir olduğunu (%) söyler.

  • Çoklu Alternatif Sayımlar: Piyasa belirsizse birden fazla geçerli seçenek sunar.

Renkleri ve Çizgileri Anlama

Dalga Çizgileri:

  • MAVİ: İtkisel dalgalar (1, 3, 5) — Ana trend.

  • KIRMIZI: Düzeltme dalgaları (2, 4) — Trend içindeki geri çekilmeler.

SARI ÇİZGİ (Önerilen Geri Çekilme)

Bir düzeltmenin bitme olasılığının en yüksek olduğu seviyeleri işaretler.

Eğer fiyat geri çekilir ve sarı çizginin tabanını (fiyata en yakın olan ve giriş seviyesi olarak işlev gören noktayı) kırarsa, çizginin diğer ucunda bulunan projeksiyona doğru devam etme olasılığı artar. Bu sinyal, ancak trendde tam bir değişiklik zaten onaylandığında güvenilirdir, bu da sarı çizginin hem başlangıç hem de bitiş noktasını doğrular.

GRİ ÇİZGİ (Trend Kanalı)

İtkisel dalgaların seyrini sınırlar ve 5. dalganın nerede bitebileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Eğer fiyat kanala saygı duyarsa, trendin gücünü onaylar; eğer zamanından önce kırarsa, bir düzeltme veya senaryo değişikliği beklenebilir.

Pratik Örnek: Yükseliş Trendi

  • Dalga 1 (Mavi): İlk yükseliş itkisi.

  • Dalga 2 (Kırmızı): Geri çekilme (genellikle 1. dalganın %50 veya %61.8'i).

  • Dalga 3 (Mavi): Güçlü yükseliş hareketi (en uzun olan).

  • Dalga 4 (Kırmızı): Daha küçük geri çekilme (dalga 1 ile örtüşmez).

  • Sarı Çizgi: Fiyat buradaysa, düzeltmenin sonunu ve potansiyel bir girişi önerir.

  • Gri Kanal: Fiyat onu kırarsa, trend yönündeki gücü doğrular.

İşlem İçin Kilit Sinyaller

  • GİRİŞ: Bir düzeltme sırasında fiyat sarı çizgiye dokunup geri sektiğinde.

  • HEDEF: 5. dalganın projeksiyonunun önerdiği yer (Fibonacci'ye dayalı).

  • ONAY: Hacim, itkisel dalgalarda düzeltme dalgalarına göre daha yüksek olmalıdır.

Erken Potansiyel Giriş (DAHA YÜKSEK RİSK)

  • Ne Zaman: Fiyat kırmızı çizgiye (dalga 2 veya 4) dokunduğunda veya yaklaştığında.

  • Onay: Hacimle geri sekme ve kalıbın devam etmesi.

  • Sinyal: Yüksek olasılıkla aktif olan sarı çizgi.

Unutmayın

  • %100 yanılmaz değildir: Stop-loss kullanın.

  • 1 saatlik veya daha yüksek grafiklerde daha iyi çalışır.

  • Daha fazla doğruluk için destek/direnç ile birleştirin.

Bu gösterge, ağır teknik analiz işini sizin için yapar! Sadece çizgileri tanımlayın ve trendin mantığını takip edin.


Önerilen ürünler
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Göstergeler
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Diamond Pattern Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Diamond Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Diamond Pattern Indicator is part of the MetaTrader 5 tools designed to detect diamond chart patterns. These patterns help traders anticipate potential trend reversals. In chart areas that are more interpretable for traders, the indicator suggests trade ideas by identifying these formations. A  Bullish Diamond Pattern  typically appears at the end of a downtrend, signaling a possible upward reversal. Conversely, a  Bearish Diamond Pattern  forms at
FREE
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Smart Engulfing MT5'e Hoş Geldiniz: Smart Engulfing MT5 ile sofistike bir ticaretin dünyasına adım atın - en üst düzey engulf desenlerini tanımlamak için profesyonel bir gösterge. Hassasiyet ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanan bu araç, sadece MetaTrader 5 kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır. Smart Engulfing MT5 size uyarılar, oklar ve üç farklı kar alma seviyesi ile rehberlik ederek karlı ticaret fırsatlarını kolayca keşfetmenizi sağlar, bu da basitlik ve etkinl
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Göstergeler
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Göstergeler
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
The Trend Scanner 1
Alejandro Quintana Martinez
Göstergeler
The Trend Scanner – Multi-Timeframe & Multi-Asset Analyzer Discover market direction at a glance! The Trend Scanner is a powerful tool designed for Boom & Crash, Volatility Indices, Jump Indices, and even Forex (EURUSD) , allowing traders to instantly spot bullish or bearish trends across multiple assets and timeframes in a single, easy-to-read window. Key Features: Monitors trends from M1 up to Monthly . Covers a wide range of assets: Boom & Crash Indices Volatility Indices Jump Indice
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Göstergeler
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
MP Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Göstergeler
This indicator contains Pivot Levels of: Traditional Fibonacci Woodie Classic Demark Camarilla  Calculation periods can be set to auto / Daily / Weekly / Monthly / Yearly.  Number of Levels are editable.  Options to hide level labels and price labels.  Pivots Points are price levels chartists can use to determine intraday support and resistance levels. Pivot Points use the previous days Open, High, and Low to calculate a Pivot Point for the current day. Using this Pivot Point as the base, three
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Göstergeler
Xtrade Trend Detector is an indicator capable of finding the best opportunities to take a position in any stock market. Indeed, it is a great tool for scalpers but also for Daytraders. You could therefore use it to identify areas to trade, it fits easily on a chart. I use it to detect trends on Big timeframes and take positions on Small timeframes. Don't hesitate to give me a feedback if you test it.
Aggression Wave PRO
JETINVEST
Göstergeler
Aggression Wave PRO is an indicator developed to monitor the divergence, strength, and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations.  The  Agrression Wave PRO   has features that allow you to view beyond the accumulated delta volume of the day. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of information, that is, it does not work with it. Operation It is possib
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Göstergeler
This Indicator help you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Göstergeler
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Göstergeler
Simetrik üçgen, asimetrik üçgen veya dik açılı üçgen gibi Üçgen modeli için Model Gezgini, Yükselen kama veya Düşen kama gibi Kama modeli, Genişleme modeli ve Trend Kanalı Bu gösterge, mevcut kalıpların yanı sıra geçmiş kalıpları da araştırır, Trend çizgisini veya üçgeni manuel olarak çizerek zamandan tasarruf etmeye çalışanlar ve bunu grafikte en iyi kalıpları çizmenin otomatik analizi için kullanmak isteyenler için en iyi göstergedir. Özellikler : - En iyi deseni ayarlamak ve bulmak için a
Linear Regression Channel RYM
Lo Hong Li
Göstergeler
【R】【Y】【M】   【R】【Y】【M】  【R】【Y】【M】 The   Linear Regression Channel Indicator   is a powerful technical analysis tool that helps traders capture price trends and potential reversal points. By calculating and displaying linear regression channels, bands, and future projections, this indicator offers an in-depth perspective on market dynamics. It aids in identifying overbought and oversold conditions, trend direction, and provides clear visual cues for potential future price movements. STILL ON I
Support Resistance Breakout Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Elevate your breakout trading with the Support Resistance Breakout Indicator MT5, a powerful ZigZag-driven tool that dynamically identifies support and resistance zones, delivering confirmed breakout signals for high-probability entries in forex, stocks, crypto, and commodities markets. Drawing from established price action principles outlined on sites like Investopedia and BabyPips, where breakouts from support/resistance are hailed for signaling trend reversals or continuations by shifting bu
God Spike Boom
Pedro Luis Oiaz Villamar
Göstergeler
Işte size Deriv mt5 ticaret platformunda BOOM sentetik endeksleriyle ticarette devrim yaratacak gösterge geliyor. Tanrı Spike Boom. Ana Özellikler: Yalnızca BOOM endekslerinde çalışır. Trend filtresi vardır. Yalnızca piyasa yükselirken uyarı gönderin. Sesli uyarılar. Cep telefonunuza uyarı gönderebilirsiniz. Nasıl kullanılır: m1 ve m5 zamansallıklarında uygulayın. Sesli uyarıyı bekleyin. Güçlü bir eğilim olduğunu veya halihazırda başlamış olduğunu analiz edin. Trendin sonunda uyarı alm
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Göstergeler
Düz ve trend belirleme göstergesi. Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin altındaysa, bu bir satış bölgesidir. Göstergenin bu sürümünü satın alırken, bir gerçek ve bir demo hesabı için MT4 sürümü - hediye olarak (almak için bana özel mesaj yazın)! Fiyat, iki histogramdan ve iki çizgiden (kırmızı ve mavi) herhangi birinin üzerindeyse, bu bir satın alma bölgesidir. MT4 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Fiyat iki satır arasında veya hist
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Göstergeler
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
IBB Candles MT5
Navdeep Singh
Göstergeler
IBB Candles is a tool that is based on the concept of Inverse Bollinger Bands. It compares price relative to state of the bands and plots candles with different colors defining the current state of the market i.e range | trend | strong trend. As the name suggests IBB(Inverse Bollinger Bands) is a technique which is completely different from the traditional Bollinger Bands and proves to be much more effective in analyzing market. This personal implementation makes this tool a more reliable optio
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Göstergeler
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Fractal Channel Breakout draws a continuous channel by connecting the successive Up and Down fractals. It provides alerts and also plots the Up and Down arrows representing the bullish and bearish breakout of the fractal channel. Features If you use Bill Williams fractals in your technical analysis, you must also include it in your trading arsenal. It can be very effective and useful for stop-loss trailing. A new market trend often emerges after a fractal channel breakout in a new direction.
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Göstergeler
Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops  (or Fibonacci Retracement)  are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and position themselves accordingly.  V pattern is a powerful bul
Rubdfx Swing Trend
Namu Makwembo
Göstergeler
The Rubdfx swing indicator is a useful tool for traders looking to identify trend changes in a particular instrument they are trading. It is designed to draw a line on the main chart, and the signals are indicated by color changes with signal alerts. The color green is used to indicate a bullish trend, while the color pink is used to indicate a bearish trend. These colors can be customized to fit the trader's preferences or theme. The Rubdfx swing indicator has the ability to spot both long-ter
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Göstergeler
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical indicator of Fibonacci retraction for many is essential and the basis for all forecasts of market movements. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This FULL version will work in Meta Trader 5 on any type of account. This FULL version will work in Meta Trader 5 on any type of account. To test on the DEMO account, download the free ver
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Uzman Danışmanlar
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
Trend Two Moving Average
Vladimir Karputov
Göstergeler
"Trend İki Hareketli Ortalama" trend göstergesi, hesaplama sonuçlarını görüntülemek için iki tür Ok kullanır - bunlar "Trend UP" ve "Trend DN".       Oklar "Trend Yukarı"       çizilir       İle       fiyat       'Düşük'       çubuk   ,       A       Oklar "Trend DN" -       İle       fiyat       'yüksek'. Trend arama algoritması, bir çubuğun fiyatının analizine ve iki 'Hareketli Ortalama' göstergesinin değerlerine dayanır. Trend yönü, mevcut (sıfır) çubuğunda hesaplanır. Bu nedenle, 1 numaralı
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Göstergeler
Reversal Zones Pro – an indicator specifically designed for accurately identifying key trend reversal zones. It calculates the average true range of price movement from lower to upper boundaries and visually displays potential reversal zones directly on the chart, helping traders efficiently pinpoint crucial turning points in the market. Key Features: Reversal Zone Identification: The indicator visually highlights potential reversal zones directly on the chart, enabling traders to effectively id
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi , Bollinger Bantları (BB) , MACD ve Ortalama Yönsel Hareket Endeksi (ADX) 'i birleştiren gelişmiş bir teknik araçtır. Artık +DI ve -DI ile eksiksiz bir yön analizi sistemini ve MACD ile çapraz doğrulama seçeneklerini de içermektedir. Bu gösterge, scalping , gün içi ve swing trading için optimize edilmiş, doğru ve filtrelenmiş alım satım sinyalleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca yönü değil, aynı zamanda trendin gü
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pi Cycle Projections Nedir? Pi Cycle Projections, MetaTrader 5 için size ikili bir avantaj sunan eksiksiz bir ticaret sistemidir: Yalnızca mevcut anda yüksek olasılıklı giriş sinyalleri (Hareketli Ortalamaların kesişimi) belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyasanın olası gelecekteki senaryolarının görsel bir haritasını da çizer. Bunu, iki-bir-arada bir sistem olarak düşünün: Ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen Akıllı bir Sinyal Üreteci (Pi hareketli ortalama kesişimleri). Fiyatın nereye gideb
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
StochW%R Momentum Osilatörü – Akıllı Hibrit Momentum Göstergeniz Hassasiyet. Gürültü Filtreleme. Daha Güvenilir. Volatil piyasalarda yanlış sinyaller üreten geleneksel osilatörlerden sıkıldınız mı? StochW%R Momentum Osilatörü , momentum analizi için bir evrim niteliğindedir; Stokastik ve Williams %R 'nin en iyilerini tek bir güçlü ve özelleştirilebilir göstergede birleştirir. Temel Fayda: Akıllı füzyon algoritması sayesinde piyasa gürültüsünü azaltır ve daha temiz sinyaller sunar, ayrıca trend d
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Scalping Timer – Zorlu Scalper'lar İçin Gerçek Zamanlı Hassasiyet Scalping Timer , mükemmel zamanlamaya ve minimum işlem maliyetine bağımlı olan scalper'lar ve günlük işlemciler için özel olarak tasarlanmış kompakt bir görsel göstergedir. Bu gerçek zamanlı panel, scalping için iki temel ölçümü gösterir: Grafikte ayarlanan mum kapanışına kadar kalan sürenin kesin geri sayımı . Sembolün mevcut spread'inin anında görselleştirilmesi . Bu kritik bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olarak, ani hare
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Tema Değiştirici - Ticaret Terminalinizi Kişiselleştirin Açıklama Tema Değiştirici , MetaTrader 5'teki grafiklerinizin renk şemasını hızla değiştirmenizi sağlayan etkileşimli bir paneldir. Rahat ve kişiselleştirilmiş bir görsel ortam arayan yatırımcılar için tasarlanmış bu gösterge, markalardan, filmlerden ve profesyonel tasarımlardan ilham alan çeşitli tematik stiller sunar. Nasıl Kullanılır? Paneli Açın : Göstergeyi grafiğinize eklemeniz yeterlidir, farklı temalara ait düğmelerin bulunduğu bir
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
İşlem Danışmanı - Yardımcı Bir El Bu gösterge, gerçek zamanlı nicel piyasa analizi sunarak işlemcileri operasyonlarında danışmanlık etmek ve eşlik etmek üzere tasarlanmıştır. Otomatik karar verme aracı değildir, ancak aşağıdaki bilgileri sağlayan akıllı bir asistandır : Piyasa Teşhisi (yükseliş/düşüş eğilimi, aralık, volatilite) Genel Tavsiyeler (ne zaman alım, satım veya bekleme yapılmalı) Önerilen Risk Yönetimi (ATR tabanlı Stop Loss ve Take Profit) Disiplini sürdürmek için Psikolojik İpuçlar
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Adaptive Fibonacci Zones , MetaTrader 5'in klasik Fibonacci geri çekilmesinin geliştirilmiş ve dinamik bir versiyonudur. Yerleşik Fibonacci'den temel farkı, seviyeleri manuel olarak çizmenize veya geri çekilmeyi hangi noktadan hangi noktaya ölçeceğinize göz kararı karar vermenize gerek olmamasıdır. Bu gösterge bu işi sizin için yapar: fraktallar ve ATR tabanlı bir volatilite filtresi kullanarak piyasadaki önemli swing'leri (tepe ve dipleri) otomatik olarak tespit eder . Bu sayede Fibonacci, piya
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant , MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir ve tam ve yapılandırılmış işlem verilerini JSON formatında dışa aktarmak için kullanılır. Amacı, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude veya DeepSeek gibi herhangi bir yapay zeka (AI) asistanının bilgileri analiz etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler, stratejiler ve açıklamalar sunmasını sağlamaktır. Özel Tavsiye: DeepSeek Bu dışa aktarıcı her AI ile çalışsa da, DeepSeek'in
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Laguerre RSI: Gelişmiş Bir Osilatör Laguerre RSI , John Ehlers tarafından geliştirilen, dijital filtrelere dayalı gelişmiş bir osilatördür. Bu gösterge, Laguerre filtresi adı verilen bir teknik kullanarak fiyat dalgalanmalarını yumuşatır, böylece aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha hassas bir şekilde tespit etmeyi ve piyasa gürültüsünü azaltmayı sağlar. Laguerre RSI 0 ile 1 arasında salınır ve standart seviyeleri şunlardır: Aşırı Alım: 0.75 üzeri Aşırı Satım: 0.25 altı Bu gösterge, piyasa
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MarketCrack – Whale Detector: Akıllı Para ile Uyumlu Hareket Edin MarketCrack – Whale Detector , piyasanın büyük katılımcıları olan "balinaların" faaliyetlerini görsel ve önceden tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Amacı, önemli kurumsal baskının kilit anlarını belirlemek, böylece yatırımcının akıllı paranın yönüyle uyumlu hareket etmesini ve daha güvenle stratejik kararlar almasını sağlamaktır. İşlevsellik ve Amaç MarketCrack – Whale Detector , kurumsal baskı modellerini
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Regression Zones, sıradan bir gösterge değildir. "Balinaların" likidite biriktirdiği veya dağıttığı, ve fiyatın yörüngesine devam etmeden önce genellikle geri döndüğü denge noktasıdır. Kurumsal birikim ve dağılımla işaretlenmiş, fiyatın dokunması gereken ANAHTAR BÖLGELERİ tanımlar. MarketCrack - Whale Detector ile birleştirerek: Balinaların fiyatı bu bölgelere nasıl ittiğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz. Piyasalara onlarla birlikte girin, onlara karşı değil. Neden Devrim Niteliğinde? Balinala
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Türkçe Çeviri Bu gösterge, zamanında tepki vermenize ve sermayenizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir kayıp pozisyon monitörüdür . Mevcut semboldeki tüm açık işlemleri gerçek zamanlı olarak analiz eder, birden fazla zaman diliminde ATR kullanarak volatiliteyi hesaplar ve fiyatın Stop Loss'unuza ne kadar yakın olduğunu belirler. Görsel çizgiler ( dinamik Stop Loss ve Başa Baş Noktası ) ve her işlem hakkında önemli bilgileri gösteren bir Bloomberg tarzı panel sunar: Bakiyeniz
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Advanced ADX Pro: ADX Analizinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın  Advanced ADX Pro , geleneksel Ortalama Yönlü Endeks (ADX) göstergesiyle deneyiminizi dönüştürmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Daha fazla kolaylık, kontrol ve görsel ve işitsel netlik sunmak üzere oluşturulan bu gösterge, MetaTrader 5 (MT5) yerel ADX'in yeteneklerinin çok ötesine geçer.  ADX Nedir ve Neden Çok Önemlidir?  ADX, piyasadaki trendin gücünü ölçen hayati bir teknik göstergedir. Üç ana çizgiden oluşur: AD
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Gelişmiş Piyasa Analiz Paneli Advanced Market Insight , MetaTrader 5 grafiğinde doğrudan önemli piyasa metriklerine hızlı ve düzenli erişim arayan yatırımcılar için tasarlanmış görsel bir bilgi panelidir. Gelişmiş finansal terminallerden ilham alan temiz ve profesyonel bir estetikle, bu panel analiz ve karar alma süreçlerinizi tamamlamak için temel verileri bir araya getirir. Geliştirilmiş Avantajlar ve Özellikler Daha Doğru Günlük Aralığı: Artık gösterge, size daha doğru ve güncel bir volatili
FREE
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
TDI Laguerre TDI Laguerre , popüler Traders Dynamic Index (TDI) göstergesinin bir evrimidir. Fiyat hareketinin daha akıcı, hassas ve doğru bir okumasını sunmak için klasik RSI'ın yerine bir Laguerre filtresi kullanır. Bu gelişmiş versiyon, oynaklık unsurlarını, hareketli ortalamaları ve görsel sinyal tespitini yapılandırılabilir uyarılarla birleştirir. Bu Gösterge Ne Yapar? Bu gösterge şunları temsil eder: Kapanış fiyatına dayalı, yumuşatılmış bir Laguerre çizgisi . Laguerre çizgisi üzerinde kı
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
SMZ Apex Göstergesi SMZ Apex göstergesi , büyük yatırımcıların veya "kurumların" aktivitesinin önemli olduğu fiyat bölgelerini grafik üzerinde tanımlamak ve görselleştirmek için tasarlanmıştır. Kurumsal Bölgeler ve Emir Blokları (Order Blocks) olarak bilinen bu bölgeler, fiyatın gelecekte tekrar ziyaret edebileceği temel destek ve direnç alanlarını temsil eder. Gösterge, bu bölgeleri tespit etmek için sizin seçtiğiniz bir zaman dilimindeki (örneğin, Günlük veya H4) fiyatı ve hacmi analiz eder. S
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
"Forex Ticaretine Uygulanan Satranç Stratejisi" Piyasayı bir satranç tahtası olarak hayal edin. Her teknik gösterge, kendine özgü bir işlevi olan benzersiz ve güçlü bir taştır. Bu akıllı sistem, yüksek olasılıklı giriş sinyallerini tespit etmek için uyum içinde çalışan altı anahtar "taşı" birleştirir: Piyon (EMA 50): Çevik keşifçinizdir, kısa vadeli trenddeki hızlı değişiklikleri tespit eder. Kale (EMA 200): Sarsılmaz bir kaledir, piyasanın ana trendini onaylar. At (Bollinger Bantları): Çevik v
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
DominoSync DoubleSix: Güvenilir Ticaret İçin Gelişmiş Bir Gösterge DominoSync DoubleSix , düşük hacimli veya sıra dışı aralıklara sahip mum çubuklarını filtreleyerek ve birden fazla zaman dilimini analiz ederek yatırımcıların daha güvenilir giriş sinyalleri belirlemesine yardımcı olan gelişmiş bir göstergedir. Giriş sinyalleri, göstergenin histogramında gösterilir, bu da fiyat grafiğinde daha net ve daha az rahatsız edici bir analiz sağlar. DominoSync DoubleSix'i Benzersiz Yapan Nedir? Çoklu Zam
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pro MA 5 – Profesyonel Hareketli Ortalama Paketi  MetaTrader 5'teki en eksiksiz hareketli ortalama sistemi Pro MA 5 , trendleri cerrahi hassasiyetle tespit etmek için güçlü, özelleştirilebilir ve verimli bir arayüz sunarak teknik analizi baştan yaratıyor.  Pro MA 5 Nedir? Bu, akıllı uyarılar, etkileşimli bir panel ve herhangi bir enstrüman veya zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiş bir tasarıma sahip, 5 adede kadar yapılandırılabilir hareketli ortalamayı bir araya getiren gelişmiş b
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Uzman Danışmanlar
AUI Bot - Yapay Ultra İçgüdü DİKKAT: Günlük, haftalık veya aylık kazanç arıyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR. Bu bot, yalnızca YILLIK karlılık için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir yıl boyunca müdahale etmeden sakin bir şekilde çalışmasına izin vermeye istekli değilseniz, bu bot size göre değildir. Bu Bot Nasıl Çalışır? Bot, çok katı kararlar almak için piyasadaki birden fazla faktörü farklı zaman dilimlerinde analiz eder. Yalnızca uygun koşulların mükemmel bir şekilde birleştiğini tespit ettiği
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Uzman Danışmanlar
AUI AG Silver – Yapay Ultra İçgüdü XAG/USD (Gümüş) Uzmanı  ÖNEMLİ: Günlük, haftalık veya aylık kazançlar bekliyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR. AUI AG Silver, %100 yıllık bir vizyonla sessizce çalışmak üzere tasarlanmıştır. Piyasayı derinlemesine incelerken aylarca işlem yapmayabilir. Sadece maksimum güçle giriş yapmak için tam doğru anı tespit ettiğinde harekete geçer.  Bu Bot Ne Yapar? AUI AG Silver, piyasaya optimal giriş noktasını bulmak için birden fazla zaman diliminde son derece titiz
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması: Klasik MACD'nin Gelişmiş Bir Versiyonu LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması (Laguerre Convergence Divergence) , klasik MACD'yi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Daha hızlı, daha hassas ve uyarlanabilir bir momentum tespiti sunar. En büyük avantajı, geleneksel hareketli ortalamalardan daha doğru bir şekilde fiyat değişikliklerine tepki veren Laguerre filtreleri kullanmasıdır. Temel Avantajlar Daha Yüksek Hassasiyet ve Daha Az Gecik
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi BB KC Hibrit Sıkışma Bandı , Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC) 'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar. Ne İşe Yarar? Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlar
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Sanal Mum Blokları – Piyasayı sınırsız görselleştirin Sanal Mum Blokları (Virtual Candle Blocks), MetaTrader 5 için, platformda doğal olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, istediğiniz herhangi bir özel zaman diliminde mumlar oluşturmanıza ve görselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir göstergedir. Başlıca Özellikler: Özel Zaman Dilimleri: Temel mumları istediğiniz sürenin blokları halinde gruplayarak (ör. 5 saat, 14 saat, 28 saat, 72 saat vb.) yeni bir sanal mum oluşturun. Bu sayede Trad
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Gelişmiş Filtrelerle Fiyat Hareketine Dayalı Akıllı Sinyaller GoGo Breaker, gerçek zamanlı olarak yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için "Ana Mum (Master Candle)" modelini kullanan güçlü bir alım satım göstergesidir. Hızlı ve hassas girişler arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve scalping, gün içi (intraday) ve swing trading stratejileri için idealdir. Net oklarla alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder. Tüm piyasalarda çalışır: Forex
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MultiFrame Momentum Göstergesi MultiFrame Momentum , birden fazla zaman dilimindeki momentumun gücünü ve yönünü analiz eden, fiyat modellerini dinamik oynaklıkla birleştirerek daha kesin sinyaller üreten gelişmiş bir göstergedir. Her zaman diliminin etkisini son aktivitesine (ATR'ye dayalı) göre otomatik olarak ayarlayan akıllı bir ağırlıklandırma sistemi kullanır, bu da onu Forex, endeksler veya kripto para birimleri gibi değişken oynaklığa sahip piyasalarda işlem yapmak için ideal hale getirir
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Correlation Nexus Correlation Nexus: Çiftler Arasındaki İlişkiyi Doğrudan veya Ters Olarak Yönetin Correlation Nexus , iki finansal enstrüman arasındaki istatistiksel korelasyona dayalı alım satım fırsatlarını tespit eden, MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu sistem, pozitif (doğrudan) korelasyonlardan ve negatif (ters) korelasyonlardan faydalanmanızı sağlayarak, farklı döviz çiftlerine, endekslere veya emtialara dinamik olarak uyum sağlar. Geleneksel araçlardan farklı olarak, b
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Smart Volume Flow (Akıllı Hacim Akışı) Smart Volume Flow , emir akışının yorumlanmasını bir üst seviyeye taşıyan profesyonel bir hacim analiz aracıdır. Sadece bar sayımının ötesine geçmek için tasarlanmıştır ve hibrit hacim , trend bağlamı , çoklu zaman dilimi filtreleri ile yön gücü (ADX ve +DI/-DI) doğrulaması nı birleştirir. Amacı, ham verileri daha yüksek hassasiyetle karar verme için taktiksel bilgilere dönüştürerek piyasa aktivitesini ayrıştırmak, ağırlıklandırmak ve bağlamsallaştırmaktır
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Here is a Turkish translation of the "Legion of Soldiers – Manual de Uso". Legion of Soldiers – Kullanım Kılavuzu Ana Odak Noktası Legion of Soldiers , önceden belirlenmiş trend stratejileri içinde yeniden girişler için tasarlanmış bir göstergedir. Bu gösterge tek başına trendi tanımlamaz, ancak önceden tespit edilmiş bir trend sistemine eşlik etmek ve onu güçlendirmek için kullanılır. Trendin yönü, aşağıdaki gibi araçlar kullanılarak önceden teyit edilmelidir: MarketCrack – Whale Detector (öner
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt