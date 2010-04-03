Elliott Wave Radar

Bu Gösterge Ne Yapar?

Grafiği otomatik olarak analiz ederek Elliott Dalgaları kalıplarını (itki ve düzeltmeler) tanımlar ve dalga 1, 2, 3, 4 ve 5'in nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Ayrıca, fiyat projeksiyonları, hacim onayı ve üçgen tespiti içerir.

Bu "Radar" Versiyonu Neleri Geliştiriyor?

Hedef Projeksiyonu: Fiyatın 5. dalgada nereye gidebileceğini önerir.

Hacimle Doğrulama: Hacmin tespit edilen kalıbı destekleyip desteklemediğini onaylar.

Üçgen Tespiti: Karmaşık düzeltmeleri (daralan, genişleyen, simetrik) belirler.

Olasılıksal Analiz: Tespit edilen kalıbın ne kadar güvenilir olduğunu (%) söyler.

Çoklu Alternatif Sayımlar: Piyasa belirsizse birden fazla geçerli seçenek sunar.

Renkleri ve Çizgileri Anlama

Dalga Çizgileri:

MAVİ: İtkisel dalgalar (1, 3, 5) — Ana trend.

KIRMIZI: Düzeltme dalgaları (2, 4) — Trend içindeki geri çekilmeler.

SARI ÇİZGİ (Önerilen Geri Çekilme)

Bir düzeltmenin bitme olasılığının en yüksek olduğu seviyeleri işaretler.

Eğer fiyat geri çekilir ve sarı çizginin tabanını (fiyata en yakın olan ve giriş seviyesi olarak işlev gören noktayı) kırarsa, çizginin diğer ucunda bulunan projeksiyona doğru devam etme olasılığı artar. Bu sinyal, ancak trendde tam bir değişiklik zaten onaylandığında güvenilirdir, bu da sarı çizginin hem başlangıç hem de bitiş noktasını doğrular.

GRİ ÇİZGİ (Trend Kanalı)

İtkisel dalgaların seyrini sınırlar ve 5. dalganın nerede bitebileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Eğer fiyat kanala saygı duyarsa, trendin gücünü onaylar; eğer zamanından önce kırarsa, bir düzeltme veya senaryo değişikliği beklenebilir.

Pratik Örnek: Yükseliş Trendi

Dalga 1 (Mavi): İlk yükseliş itkisi.

Dalga 2 (Kırmızı): Geri çekilme (genellikle 1. dalganın %50 veya %61.8'i).

Dalga 3 (Mavi): Güçlü yükseliş hareketi (en uzun olan).

Dalga 4 (Kırmızı): Daha küçük geri çekilme (dalga 1 ile örtüşmez).

Sarı Çizgi: Fiyat buradaysa, düzeltmenin sonunu ve potansiyel bir girişi önerir.

Gri Kanal: Fiyat onu kırarsa, trend yönündeki gücü doğrular.

İşlem İçin Kilit Sinyaller

GİRİŞ: Bir düzeltme sırasında fiyat sarı çizgiye dokunup geri sektiğinde.

HEDEF: 5. dalganın projeksiyonunun önerdiği yer (Fibonacci'ye dayalı).

ONAY: Hacim, itkisel dalgalarda düzeltme dalgalarına göre daha yüksek olmalıdır.

Erken Potansiyel Giriş (DAHA YÜKSEK RİSK)

Ne Zaman: Fiyat kırmızı çizgiye (dalga 2 veya 4) dokunduğunda veya yaklaştığında.

Onay: Hacimle geri sekme ve kalıbın devam etmesi.

Sinyal: Yüksek olasılıkla aktif olan sarı çizgi.

Unutmayın

%100 yanılmaz değildir: Stop-loss kullanın.

1 saatlik veya daha yüksek grafiklerde daha iyi çalışır.

Daha fazla doğruluk için destek/direnç ile birleştirin.

Bu gösterge, ağır teknik analiz işini sizin için yapar! Sadece çizgileri tanımlayın ve trendin mantığını takip edin.