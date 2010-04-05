Smart Volume Flow (Akıllı Hacim Akışı)

Smart Volume Flow, emir akışının yorumlanmasını bir üst seviyeye taşıyan profesyonel bir hacim analiz aracıdır. Sadece bar sayımının ötesine geçmek için tasarlanmıştır ve hibrit hacim, trend bağlamı, çoklu zaman dilimi filtreleri ile yön gücü (ADX ve +DI/-DI) doğrulamasını birleştirir.

Amacı, ham verileri daha yüksek hassasiyetle karar verme için taktiksel bilgilere dönüştürerek piyasa aktivitesini ayrıştırmak, ağırlıklandırmak ve bağlamsallaştırmaktır.

Farkı Nedir?

MetaTrader 5'in her barda sadece toplam hacmi gösteren yerleşik hacim göstergesinden farklı olarak, Smart Volume Flow hacmin nasıl ve nerede meydana geldiğini analiz eder. Birikim, dağıtım, zirve (climax) ve emilim gibi kurumsal kalıpları belirler ve bunları trendin yönü ve gücü ile doğrular.

Temel Özellikler

Ağırlıklı Hibrit Hacim Gerçek hacim ve tick hacmini birleştirerek, aşağıdaki faktörlere dayalı düzeltme faktörleri uygular: Bar aralığı (fiyat hareketinin ortalama aralığıyla olan ilişkisi).

Intrabar delta (kapanış ve açılış arasındaki fark). Bu, şunları ayırt etmeyi sağlar:

Küçük bir barda büyük hacim → olası emilim veya birikim.

Geniş bir barda büyük hacim → olası hareket zirvesi. Anında Görsel Sınıflandırma (HİSTOGRAM) Boğa Hacmi (Bullish) – baskın alım baskısı.

Ayı Hacmi (Bearish) – önemli satış baskısı.

Nötr Hacim – denge veya kararsızlık. Renkler tamamen yapılandırılabilir. Anahtar Olayların Otomatik Tespiti a) Hacim Zirvesi (Climax) Ortalamasına ve standart sapmasına kıyasla anormal derecede yüksek hacim zirvelerini tespit eder.

Devam : Trendin yönünü onaylar ( DodgerBlue veya OrangeRed ile işaretlenir).

Geri Dönüş : Yorgunluk ve olası bir dönüş konusunda uyarır (macenta ile işaretlenir). b) Emilim (Absorption)

Yüksek hacim bölgelerinde uzun fitilleri ve küçük gövdeleri olan mumları tanımlar, bu da kurumsal emilimin bir işaretidir.

Sarı dairesel noktalarla işaretlenir. Entegre Trend Bağlamı Trendin yönünü ve gücünü ölçmek için iki EMA (kısa ve uzun) kullanır.

Baskın bağlama aykırı sinyalleri filtreler.

ADX ve +DI/-DI ile Doğrulama : Yeterli trend gücü varsa sinyalleri gösterir. Zayıf emilimleri ve hacim zirvelerini filtreler.

Akıllı Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Filtresi Analizi bir sonraki üst zaman dilimiyle senkronize eder.

Geniş zaman dilimlerinin baskın trendine karşı işlem yapmaktan kaçınır.

Küçük zaman dilimlerindeki yanlış pozitifleri azaltır.

Daha büyük zaman dilimlerinin kurumsal akışıyla tutarlılığı korur. Renk Sistemi Boğa Devamı: Yeşil

Ayı Devamı: Kırmızı

Geri Dönüş: Macenta

Emilim: Altın

Parametre panelinden tamamen yapılandırılabilir. Esnek Parametrizasyon Eşik değerlerini, geri bakış (lookback) periyotlarını, ADX filtrelerini, sinyal türüne göre aktivasyon/deaktivasyonu ayarlar.

Scalping , intraday veya swing trading için uyarlanabilir.

Herhangi bir varlık ve zaman dilimi ile uyumludur. Sinyal Alarm Sistemi Hacim ve fiyat analizi aracılığıyla önemli işlem olaylarını tespit eder, koşulları MTF ve ADX filtreleriyle doğrular ve pop-up, e-posta veya push bildirimleri yoluyla uyarılar oluşturur.

Önerilen Zaman Dilimleri

H1 ve H4 : Daha temiz sinyaller ve daha net bağlamlar.

M30 - M15 : Gün içi işlem için önerilir. Yüksek zaman dilimleri gürültüyü azaltır ve kurumsal izleri daha iyi gösterir.

M5: Hızlı işlemler.

Operasyonel Avantajlar

Yorgunlukları ve devamları önceden tespit eder.

Kritik birikim/dağıtım bölgelerini işaretler.

Baskın güç ve yön ile uyumlu işlem yapmayı sağlar.

Hacmi bir piyasa röntgenine dönüştürür: “Ne kadar işlem yapıldı?” sorusundan “yapılan işlemin anlamı ne?” sorusuna.



