Genel Bakış

Akali EA, Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir scalping Uzman Danışmanıdır (Expert Advisor). Yüksek volatilite dönemlerinde karları anında güvence altına almak için son derece sıkı bir takip eden zarar durdurucu (trailing stop) algoritması kullanır. Bu sistem doğruluk için inşa edilmiştir, hızlı piyasa hareketlerinden yararlanarak ve piyasa geri çekilmeden önce karı kilitleyerek yüksek bir kazanma oranını hedefler.

Kurulum Gereksinimleri

  • Sembol: XAUUSD (Altın)

  • Zaman Dilimi: M1 (1 Dakika)

  • Hesap Türü: Raw ECN / Düşük Spread zorunludur.

  • Önerilen Broker: kılavuza bakın

  • Not: Bu EA, sıkı takip eden zarar durduruculara dayanır. Yüksek spreadli hesaplar performansı olumsuz etkileyecektir. Sunucu saati ve broker seçimi ile ilgili ayrıntılar için lütfen kılavuza bakın.

Neden Akali EA?

  • Yüksek Kazanma Oranı Mantığı: Hızlı hareketleri hassasiyetle yakalamak için tasarlanmıştır.

  • Akıllı Kurtarma: Strateji, uzun kazanma serilerini sürdürmek için oluşturulmuştur.

  • Esnek Modlar: "Tighter Trailing" (Daha Sıkı Takip) ve "Wider Trailing" (Daha Geniş Takip) için özel modlar içerir.

Fiyatlandırma Politikası

Fiyat talebe göre güncellenecektir. Stratejinin kalitesini korumak ve aşırı kalabalığı önlemek için, daha fazla kopya satıldıkça fiyat kademeli olarak artacaktır.

Risk Uyarısı: Döviz ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk taşır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Lütfen sorumlu bir şekilde ticaret yapın ve önce bir demo hesabında test edin.


