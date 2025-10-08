Pro MA 5 – Profesyonel Hareketli Ortalama Paketi

MetaTrader 5'teki en eksiksiz hareketli ortalama sistemi

Pro MA 5, trendleri cerrahi hassasiyetle tespit etmek için güçlü, özelleştirilebilir ve verimli bir arayüz sunarak teknik analizi baştan yaratıyor.

Pro MA 5 Nedir?

Bu, akıllı uyarılar, etkileşimli bir panel ve herhangi bir enstrüman veya zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiş bir tasarıma sahip, 5 adede kadar yapılandırılabilir hareketli ortalamayı bir araya getiren gelişmiş bir göstergedir. Yatırımcı için hepsi bir arada bir çözümdür.

Ana Özellikler

Profesyonel Çoklu MA Yapılandırması Her biri tam kontrole sahip 5 adede kadar eşzamanlı hareketli ortalama . Mevcut yöntemler: SMA, EMA, SMMA, LWMA . 7 uygulanabilir fiyat: Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı . Tam özelleştirme: ayrı renk, kalınlık ve çizgi stili.

Akıllı Uyarı Sistemi Tüm MA kombinasyonları arasında otomatik olarak algılanan geçişler . Ekrandaki görsel uyarılar ve özelleştirilebilir sesler . E-posta ve push yoluyla uyarı gönderme. Kontrol panelinden manuel etkinleştirme.

Etkileşimli Kontrol Paneli Her hareketli ortalamanın durumunun gerçek zamanlı görünümü. Son algılanan geçişin kaydı. Duyarlı tasarıma sahip açık/koyu arayüz ve küçültme seçeneği. Grafikte esnek ve invaziv olmayan konumlandırma.



Yatırımcı için Faydaları

Gelişmiş Analitik Verimlilik Birden fazla göstergeyi tek bir görsel araçta birleştirir. Bilgiden ödün vermeden grafik karmaşasını azaltır. Piyasa yapısının net bir şekilde okunmasını sağlar.

Hızlı ve Doğru Kararlar Kilit momentum değişikliklerinde anında uyarılar. Hiyerarşik okuma: kısa, orta ve uzun vadeli uyum. Dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak ortalamalar.

Tam Özelleştirme Scalping, günlük alım satım veya swing alım satım için idealdir. Birden fazla stratejiyle uyumlu: geçiş, yelpaze, trend . Diğer göstergeler veya ticaret sistemleriyle entegre edilebilir.



Stratejik Uygulamalar

Trend Tespiti: Ortalamaların hizalanması baskın yönü ortaya koyar.

Ortalamaların hizalanması baskın yönü ortaya koyar. Alım Satım Sinyalleri: Giriş ve çıkışlar için net ve filtrelenmiş geçişler.

Giriş ve çıkışlar için net ve filtrelenmiş geçişler. Risk Yönetimi: Dinamik SL referansı olarak uzun vadeli ortalamalar.

Dinamik SL referansı olarak uzun vadeli ortalamalar. Desen Onayı: Üçgenler, kanallar vb. gibi oluşumları doğrular.

Son Teknoloji

Yüksek düzeyde optimize edilmiş kod , gecikme veya yeniden çizme yok.

, gecikme veya yeniden çizme yok. Tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.

Sonuç

Pro MA 5 sadece başka bir hareketli ortalama göstergesi değildir. Profesyonel teknik analiz için modüler ve güçlü bir platformdur. İster yeni başlıyor olun ister kurumsal bir yatırımcı olun, bu araç size tam kontrol, akıllı analiz ve operasyonel hassasiyet sunar.



