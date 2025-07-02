Trading Exporter for AI Assistant

Trading Exporter for AI Assistant, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir ve tam ve yapılandırılmış işlem verilerini JSON formatında dışa aktarmak için kullanılır. Amacı, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude veya DeepSeek gibi herhangi bir yapay zeka (AI) asistanının bilgileri analiz etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler, stratejiler ve açıklamalar sunmasını sağlamaktır.

Özel Tavsiye: DeepSeek

Bu dışa aktarıcı her AI ile çalışsa da, DeepSeek'in kullanılması birkaç nedenden dolayı özellikle tavsiye edilir:

  • Genişletilmiş bağlam kapasitesi: Göstergenin dışa aktardığı büyük veri miktarını işlemek için idealdir.

  • Yerel çoklu dil desteği: Dahil edilen 7 dil ile mükemmel uyumluluk.

  • Gelişmiş teknik analiz: Teknik modelleri ve göstergeleri yorumlamada olağanüstü yetenek.

  • Verimli JSON işleme: Karmaşık veri yapılarını yönetmek için optimize edilmiştir.

Hangi Bilgileri Dışa Aktarır?

Gösterge, aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplar ve düzenler:

  • Çeşitli zaman dilimlerindeki (M5, M15, M30, H1, H4, D1) geçmiş fiyat ve hacim verileri.

  • Yerel teknik göstergeler: MACD, RSI, ATR, Stochastic, ADX, Bollinger Bantları, DeMarker, MFI, Accumulation/Distribution, Fractals ve Parabolic SAR.

  • Algılanan teknik modeller (yutan formasyon, RSI sapmaları, kırılma modelleri vb.) ve çoklu zaman dilimi trendi.

  • Advanced Market Insight göstergesinden esinlenilmiş gerçek zamanlı piyasa bağlamı:

    • Alış (Bid), Satış (Ask) ve fark (spread) (mevcut ve ortalama).

    • Günlük açılış, en yüksek, en düşük ve aralık.

    • Günün yüzde değişimi.

    • Mevcut mumun tam verileri (OHLC, hacim, mum türü, gövde boyutu vb.).

    • Sunucu saati, aktif oturum ve mum kapanışına kalan saniye.

Teknik Özellikler

  • Grafikteki bir düğme ile manuel dışa aktarma.

  • Akıllı bekleme sistemi: Dışa aktarma öncesinde verilerin tamamen yüklendiğinden emin olur.

  • Bilgilerin hazır olduğunu onaylamak için görsel durum bildirimi.

  • Modern AI'lar tarafından kolayca anlaşılması için optimize edilmiş JSON dosyası.

Yanıt Dili

Dışa aktarılan dosya, AI'nın yalnızca gösterge parametrelerinde kullanıcı tarafından seçilen dilde yanıt vermesi için açık talimatlar içerir (7 dil mevcuttur: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Çince ve Japonca).

Eğer AI varsayılan olarak başka bir dilde yanıt verirse, sadece yanıtı çevirmesini isteyebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

  1. Göstergeyi grafiğe yerleştirin ve verilerin hazır olduğunu onaylayana kadar bekleyin.

  2. “EXPORT DATA” düğmesine tıklayın.

  3. 15 saniye bekleyin ve tüm bilgilerin doğru şekilde yüklendiğinden emin olmak için düğmeye tekrar basın.

  4. Dosya, PC'nize aşağıdaki yolda kaydedilecektir:

    • C:\Users\USER\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

    • (USER'ı Windows kullanıcı adınızla değiştirin).

  5. Dosyayı favori AI'ınıza yükleyin (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek vb.).

  6. Analiz, giriş/çıkış validasyonu, modellerin açıklamaları, stratejiler veya makroekonomik bağlam isteyin.

Anahtar Avantajlar

  • Harici API'ler, sunucular veya yinelenen ödemeler gerektirmez.

  • Mevcut veya gelecekteki herhangi bir modern AI ile uyumludur.

  • AI ile akıcı bir diyalog sürdürmek için yeterli bilgi dışa aktarır.

  • Daha doğru kurumsal analiz için piyasa mikro yapı bağlamını içerir.

  • Özel tavsiye: Genişletilmiş bağlam kapasitesi, yerel çoklu dil desteği ve gelişmiş teknik analizi sayesinde DeepSeek.

Önemli Not

Altın, endeksler veya kripto para birimleri gibi enstrümanlarda, ilk dışa aktarım eksik bir dosya oluşturabilir. Tavsiye: İki kez dışa aktarın (denemeler arasında birkaç saniye bekleyerek). İkinci dışa aktarımda dosya ağırlığı artarsa, bu dosyanın artık tam olduğu anlamına gelir.


