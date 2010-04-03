TDI Laguerre

 TDI Laguerre

TDI Laguerre, popüler Traders Dynamic Index (TDI) göstergesinin bir evrimidir. Fiyat hareketinin daha akıcı, hassas ve doğru bir okumasını sunmak için klasik RSI'ın yerine bir Laguerre filtresi kullanır. Bu gelişmiş versiyon, oynaklık unsurlarını, hareketli ortalamaları ve görsel sinyal tespitini yapılandırılabilir uyarılarla birleştirir.

Bu Gösterge Ne Yapar?

Bu gösterge şunları temsil eder:

  • Kapanış fiyatına dayalı, yumuşatılmış bir Laguerre çizgisi.
  • Laguerre çizgisi üzerinde kısa vadeli bir EMA sinyal çizgisi.
  • Bir orta bant (Laguerre hareketli ortalaması).
  • Oynaklık bantları (Laguerre standart sapmasına dayalı).
  • Yapılandırılabilir üst ve alt seviyeler (örn: aşırı alım/aşırı satım).
  • Temel kesişimlere ve aşırı bölgelerden geri dönüşlere dayalı görsel alış/satış sinyalleri.
  • Koşullar yalnızca mum kapanışında karşılandığında sesli ve görsel uyarılar, böylece yanlış sinyaller önlenir.

 Temel Farklılıklar:

Özellik Klasik TDI (RSI) TDI Laguerre
Hesaplama Çekirdeği RSI (Relative Strength Index) Laguerre Filtresi (L0-L3 + CU/CD)
Hassasiyet Orta, RSI dönemine bağlı Yüksek, gama parametresiyle kontrol edilir
Düzgünlük Ek düzgünleştirme gerektirir Doğası gereği düzgün
Ani Değişikliklere Tepki Gürültü üretebilir Aşırı gecikme olmadan gürültüyü azaltır
Ayarlama Esnekliği RSI dönemine sınırlıdır Yüksek: gama, EMA, bantlar, seviyeler

 RSI'lı TDI'ye Göre TDI Laguerre'nin Avantajları

  • Hareketlerde Daha Fazla Akıcılık: Laguerre çizgisi, geleneksel RSI'dan daha net ve daha az gürültülü tepki verir.
  • Yanlış Sinyal Olasılığının Azalması: Laguerre filtrelemesi, özellikle düşük zaman dilimlerinde piyasa gürültüsünü bastırır.
  • Aşırı Seviyelerin Kişiselleştirilmiş Yapılandırması: RSI'ın klasik 70/30'unun dışında aşırı alım/aşırı satım bölgeleri tanımlayabilirsiniz.
  • Uyarlanabilir Oynaklık Bantları: Laguerre çizgisi üzerinde hesaplanır ve dinamik bağlam sağlar.
  • Akıllı ve Görsel Uyarılar: Net onaylar olduğunda mum kapanışında bildirimler.

 Klasik Laguerre RSI'ye Karşı Avantajlar

  • Tam TDI Yapısı: Bu gösterge sadece Laguerre çizgisini göstermekle kalmaz, aynı zamanda şunları da içerir:
    • EMA sinyal çizgisi (yön onayı).
    • Orta bant ve sapma bantları (bağlam analizi).
    • Otomatik sinyal tespiti.
  • Modüler ve Görsel Olarak Anlaşılır Sistem: Birden fazla göstergeye ihtiyaç duymadan daha kapsamlı teknik analiz sağlar.
  • Gelişmiş Ticaret Sistemleriyle Uyumlu: Birden fazla onayla sapmaları, kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etmek için idealdir.
  • Gerçek Ticaret Kararları İçin Tasarlandı: Ana grafiği aşırı yüklemeden pratik uyarıları entegre eder.

 Bu Gösterge Kimler İçindir?

  • Halihazırda TDI kullanan ve daha pürüzsüz ve daha doğru bir sürüm isteyen yatırımcılar.
  • Daha eksiksiz bir sinyal yapısına ihtiyaç duyan klasik Laguerre kullanıcıları.
  • Aşırı gürültü olmadan hassasiyet gerektiren scalper'lar ve gün içi yatırımcılar.
  • Anahtar seviyelerde sağlam onaylar isteyen swing trader'lar.

 Sonuç

MT5 için TDI Laguerre, TDI'ın yapısal zekası ile Laguerre filtresinin yumuşatma gücünü birleştirerek iki dünyanın da en iyisini sunar. Herhangi bir zaman diliminde netlik, doğruluk ve güvenilir sinyaller isteyenler için güçlü bir araçtır.

 Önerilen Stratejilerden Biri: Trendi Onaylamak İçin MACD ile Kombinasyon

TDI Laguerre göstergesinin etkinliğini artırmak için uygun bir kombinasyon, standart ayarlarındaki MACD'yi makro trend filtresi olarak kullanmaktır.

Önerilen Adımlar:

D1 (Günlük) Zaman Dilimi:

  • Piyasanın ana trendini belirlemek için standart MACD'yi kullanın.
  • MACD > 0 ise, yükseliş trendi kabul edilir.
  • MACD < 0 ise, düşüş trendi kabul edilir.

H1 (Bir Saatlik) Zaman Dilimi:

  • Daha kesin giriş fırsatları bulmak için TDI Laguerre göstergesini kullanın.
  • Yalnızca D1'de tespit edilen trend yönündeki sinyalleri etkinleştirin:
    • D1'deki MACD 0'dan büyükse, yalnızca alış sinyalleri arayın.
    • D1'deki MACD 0'dan küçükse, yalnızca satış sinyalleri arayın.

Bu metodoloji, yanlış sinyalleri azaltmaya ve piyasanın genel yönüyle uyumlu işlem yaparak başarı olasılığını artırmaya yardımcı olur.


Önerilen ürünler
EarlyScope
Temirgali Orazbayev
Göstergeler
EarlyScope , herhangi bir finansal varlıkta çalışmak üzere tasarlanmış, piyasa dinamiğini analiz etmek için güçlü bir araçtır. Gösterge, fiyatın potansiyel dönüşlere hazırlanıyor olabileceği düşük oynaklığın gizli alanlarını tespit ederek, trader'ların genellikle çıplak gözle kaçırılan desenleri görmesine yardımcı olur. Göstergenin, yalnızca hesaplanacak ve çizilecek gün sayısını ayarlamak için kullanılan tek bir harici parametresi vardır. Seviyeler, tarihsel verilerin ve tekrarlayan desenlerin
Visual Dynamic Channel Breakout Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Dynamic Channel Breakout Unlock the Power of Market Volatility with Precision Breakout Signals Are you tired of noisy indicators and missed opportunities? The Visual Dynamic Channel Breakout indicator is a professional-grade tool designed to help you identify and capitalize on market trends with confidence. By intelligently adapting to real-time volatility, this indicator provides clear, actionable signals that cut through market noise, allowing you to focus on what matters: making profi
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
Göstergeler
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
Super Scanner
Li Wei Huang
Göstergeler
【Super Scanner】Indicator Introduction : The color of the Super Scanner which is green and climbing up means that the price trend is going up.The color of the Super Scanner is red and going down means that the price trend is going down. It is very simple to use it to judge the market trend! What's even better is that the open parameters of the indicators allow investors to adjust. You can adjust【Super Scanner】according to your needs. Adjust it faster to be closer to short-term market fluctuatio
Strength Candles
Luis Paulo Rodrigues Pastor
Göstergeler
Indicator in histogram format, which is calculated using data on financial volume, tick volume and the body of the bar. It is possible to visualize moments where there was a large entry of volume, both financial and in ticks, and that the market managed to progress and advance in one direction (up or down) due to the size of the bar body, which is where there really was a victory for one side of the negotiation (buyers and sellers). By default, all bars in the indicator's histogram are colore
Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5 The Propulsion Block V2 Indicator ICT MT5 is built upon the ICT trading methodology, allowing traders to identify key Propulsion Blocks that are often overlooked. This tool highlights these blocks using arrow markers on the price chart, marking areas where institutional investors and large market players establish or reinforce their positions. Due to the significance of these zones, experienced traders leverage them for strategic trade entries. «Indicator In
FREE
Pennant Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Pennant Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Pennant Pattern Indicator for MetaTrader 5 visually marks two continuation formations on the chart: the Pennant and the Flag. These patterns often emerge following a strong directional price move, commonly referred to as the flagpole. Within the context of technical analysis, the pennant is widely regarded as a dependable continuation pattern that reinforces the current market trend. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  
FREE
Maxminza
Oleksandr Myrhorodskyi
Göstergeler
MAXMINZA is a  channel indicator showing the maximum and minimum values ​​on any timeframe for a certain period (number of candles). This indicator creates a channel that predicts where the price will tend to reach (the opposite side of the channel). The indicator is multi-timeframe, it can consider the spread for plotting. The indicator does not redraw. This indicator goes well with another channel indicator TB5 Channel . Values: The number of candles is the period for which the channel is calc
The canonical MFI
Pengyu Guo
Göstergeler
John Bollinger's normalized MFI (Fund Flow Index). Bollinger bands are used to calculate overbought/oversold areas. It takes three input parameters: MFI period - MFI calculation period MFI Applied Volume - Calculates the volume of MFI transactions BB period - Calculation period of the Bollinger band BB deviation - Brin deviation Calculation: NormMFI = (MFI-BL) / (TL-BL) Among them: TL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, UPPER_BAND) BL = BBands(MFI, BB period, BB deviation, LOWER_BAND) MFI - M
CoioteTarget
Alexandre Moraes De Souza Lima
Göstergeler
Projeção de alvos harmônicos com dois cliques, os alvos possuem melhor qualidade quando ancorados em candles climáticos, seja de ignição ou exaustão ou em pivôs de alto volume. Funciona com qualquer ativo (volume real e volume tick), em qualquer tempo gráfico, ações, indicies, futuros, forex, criptomoedas, commodities, energia, mineiro e qualquer outro. As projeções devem respeitar os princípios de confluência e simetria, portanto não devem ser utilizados unicamente como critério de decisão, seu
JP Super Rainbow MMA MT5
Sekar Govinthan
Göstergeler
The Rainbow Multiple Moving Average (MMA) is a technical analysis tool used to identify trends and potential reversal points in financial markets. It is based on a system of moving averages that are designed to be used together, with each moving average having a different time frame. The Rainbow MMA consists of multiple exponential moving averages (EMAs) of different lengths, with each EMA plotted in a different color. Typically, the Rainbow MMA includes EMAs of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a
ADR Pro
Oleksandr Myrhorodskyi
Göstergeler
ADR Pro — Auto Adaptive Daily Range & Volatility Indicator (ATR + ADR + Alerts) Auto Adaptation. All Markets. No Guesswork . Enhance your trading decisions with precise ADR levels — for Forex, Crypto, Stocks, Indices, Metals, Energy, Commodities, and ETFs. Easy Setup Professional Features Lifetime Free Updates ADR Pro is your personal "volatility compass" that shows the real daily range boundaries for any asset. Forget manual calculations and constant parameter adjustments — the indicator
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Uzman Danışmanlar
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Göstergeler
Olasılık Göstergesi Açıklama Olasılık Göstergesi, önceki mumları analiz ederek alım ve satım fırsatlarını belirlemek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş bir araçtır. Belirlenen mum sayısına göre yükseliş ( CALL ) ve düşüş ( PUT ) olasılıklarını hesaplar ve grafik üzerinde oklar göstererek olası giriş noktalarını işaretler. Özellikler Mum Analizi : Belirlenen sayıda mum analiz edilerek yükseliş ve düşüş olasılıkları hesaplanır. Görsel Sinyaller : Alım (yeşil) ve satım (kırmızı) sinyallerini g
MasterCharts
Alexander Berger
Göstergeler
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
OutsideBar and InsideBar
Alexander Josef Zeidler
Göstergeler
This indicator shows OutsideBars (OB) and InsideBars(IB) in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish IBs or OBs are possible. In addition, the color of the wicks or Outlines can also be set. OutsideBars and InsideBars often show good zones for support or resistance. See the Screenshot for some examples.
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Göstergeler
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
Gapless Moving Average
Eduardo Bortolotte
Göstergeler
Gapless Moving Average  (GMA) Improved version of standard   Moving Average  (MA) from MetaTrader library which provides the possibility to eliminate the 'gaps' between candle sticks which distort the average values mainly during the N ('period') initial candles after market opens due to the spread ('gap') between closing price from previous day and opening price from the next day. The greater these 'gaps' are, the more divergent the standard MA is in order to indicate the current price trend a
Spiker
Amos Chacha
4 (2)
Göstergeler
Gösterge, yükseliş 1000'deki en iyi satın alma girişlerini analiz etmek için birden fazla zaman dilimi kullanır. Yalnızca yükseliş yükselişlerinde ticarete yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. göstergenin iki oku vardır; kırmızı ve mavi olanlar. Kırmızı okun oluşumu, alım giriş sinyali olan mavi oka hazır olmanız gerektiğini gösterir. gösterge çıkış noktaları sunmaz. her zaman 3 pip toplayın, yani 10230.200'de bir işleme girdiyseniz 1 pip'te SL ile 10260.200'den, yani 10220.200'den ç
FREE
MP Inside Bar for MT5
Pierre Ksachikian
Göstergeler
An “inside bar” pattern is a two-bar price action trading strategy in which the inside bar is smaller and within the high to low range of the prior bar, i.e. the high is lower than the previous bar’s high, and the low is higher than the previous bar’s low. Its relative position can be at the top, the middle or the bottom of the prior bar. The prior bar, the bar before the inside bar, is often referred to as the “mother bar”. You will sometimes see an inside bar referred to as an “ib” and its m
FREE
Dynamic Theoretical Stop
Fabricio Nicolau
Göstergeler
Dynamic Theoretical Stop Histogram indicator that dynamically analyzes the theoretical Stop levels in real time. Operation : The DTS - Dynamic Theoretical Stop does a mapping of fractals in previous candles and suggests two levels of Stop: For purchase and for sale. Suggested reading : It is necessary to make the definition of Maximum Stop in points in the Trading Plan. In this way, the trader can decide the best entry point by analyzing the theoretical stop levels: Stop for sales: Shown a
FREE
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Göstergeler
Descriptions A point point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of market over different time frames. This indicator calculate the highest or lowest pivots among left x and right y bars and show the high/low level during that period.   From that, you could clearly see the top resistance & bottom support level and how market goes break out. Instructions pivotLeft - pivot left bar count pivotRight - pivot right bar count pivotHighColor - color
Orion Dynamic Keltner
Joao Paulo Botelho Silva
Göstergeler
Theoretical Foundation   The Keltner Channels are channels ploted using volatility deviations above and bellow a moving average. The indicator is an excellent tool to help the trader build trend and mean-reversion strategies.   Parameters   The Orion Dynamic Keltner allows the user to select the Volatility Calculation Type, being ATR or Average Range (not considering price gaps). Also, the user can select the Calculation Period, Number of Deviations, Moving Average Mode and the Moving Average Ca
SuperTrend RelativeVolume KDE
Zhen Hao Wu
Göstergeler
Product Title: SuperTrend + Volume Confirmation Pro Product Description: Elevate your SuperTrend trading with the Volume Confirmation Pro indicator. This tool integrates sophisticated volume analysis directly into the SuperTrend framework, aiming to improve signal quality by assessing the strength and conviction behind trend movements. Go beyond simple price action and gain deeper insights into market dynamics. Overview: While the standard SuperTrend indicator offers clear trend direction, not
Candle Pattern Scanner
Bruno Goncalves Mascarenhas
Göstergeler
Candlestick patterns The candlestick Pattern Indicator and Scanner is designed to be a complete aid tool for discretionary traders to find and analyze charts from powerful candle patterns. Recognized Patterns: Hammer Shooting star Bearish Engulfing Bullish Engulfing Doji Marubozu Scanner Imagine if you could look at all the market assets in all timeframes looking for candlestick signals.
Candles Mix mt5
Vitaliy Kostrubko
Göstergeler
This indicator will be VERY USEFUL for anyone who works with candlestick patterns. This indicator is designed to display the average figure from two adjacent candles (current and previous). Accordingly, it shows IN CONTEXT the strength or weakness of bulls / bears (!). But please, don't forget about the classical basics of technical analysis (!). All indicators are just an auxiliary tool for reading a chart (!). A demo version on the example of mt-4 can be found here:  https://www.mql5.com/ru/ma
Wilders Moving Average
Marco Antonio Cruz Dawkins
Göstergeler
Wilder's Moving Average (Wilder's MA) is a smoothing technique developed by J. Welles Wilder, designed to reduce the impact of short-term price fluctuations and highlight longer-term trends. Unlike the standard Exponential Moving Average (EMA), Wilder's MA uses a unique smoothing factor, which gives it a slower and more stable response to changes in price. The calculation method emphasizes a more gradual adaptation to market changes, making it particularly useful in volatile markets. It helps tr
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Göstergeler
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Trend Monitor VZ MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |   Valable ZigZag göstergesi   |  FAQ Elliott Dalga Teorisi , fiyat grafiklerindeki dalgaların görsel modeline dayanan, finans piyasalarındaki süreçlerin bir yorumudur. Bu teoriye göre, şu anda piyasada yukarı veya aşağı doğru hangi eğilimin hakim olduğunu tam olarak bilebiliriz.   Valable ZigZag göstergesi ,   piyasanın dalga yapısını   göstermenin yanı sıra mevcut zaman diliminde şu anda ana eğilimin yönünü gösterir. Size kolaylık sağlamak için Trend Monitor VZ göstergesi, işl
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Göstergeler
Highest High and Lowest Low (HH_LL) Indicator Description: The HH_LL Indicator is a trading tool designed to help traders identify key market points by automatically drawing Higher High (HH) and Lower Low (LL) lines across multiple timeframes. This indicator allows traders to easily spot significant levels on the chart, facilitating more accurate trading decisions. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: The indicator supports various timeframes, including M30, H1, and H4. This enables traders t
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Göstergeler
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Yazarın diğer ürünleri
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi , Bollinger Bantları (BB) , MACD ve Ortalama Yönsel Hareket Endeksi (ADX) 'i birleştiren gelişmiş bir teknik araçtır. Artık +DI ve -DI ile eksiksiz bir yön analizi sistemini ve MACD ile çapraz doğrulama seçeneklerini de içermektedir. Bu gösterge, scalping , gün içi ve swing trading için optimize edilmiş, doğru ve filtrelenmiş alım satım sinyalleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca yönü değil, aynı zamanda trendin gü
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Smart Volume Flow (Akıllı Hacim Akışı) Smart Volume Flow , emir akışının yorumlanmasını bir üst seviyeye taşıyan profesyonel bir hacim analiz aracıdır. Sadece bar sayımının ötesine geçmek için tasarlanmıştır ve hibrit hacim , trend bağlamı , çoklu zaman dilimi filtreleri ile yön gücü (ADX ve +DI/-DI) doğrulaması nı birleştirir. Amacı, ham verileri daha yüksek hassasiyetle karar verme için taktiksel bilgilere dönüştürerek piyasa aktivitesini ayrıştırmak, ağırlıklandırmak ve bağlamsallaştırmaktır
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pi Cycle Projections Nedir? Pi Cycle Projections, MetaTrader 5 için size ikili bir avantaj sunan eksiksiz bir ticaret sistemidir: Yalnızca mevcut anda yüksek olasılıklı giriş sinyalleri (Hareketli Ortalamaların kesişimi) belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyasanın olası gelecekteki senaryolarının görsel bir haritasını da çizer. Bunu, iki-bir-arada bir sistem olarak düşünün: Ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen Akıllı bir Sinyal Üreteci (Pi hareketli ortalama kesişimleri). Fiyatın nereye gideb
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
StochW%R Momentum Osilatörü – Akıllı Hibrit Momentum Göstergeniz Hassasiyet. Gürültü Filtreleme. Daha Güvenilir. Volatil piyasalarda yanlış sinyaller üreten geleneksel osilatörlerden sıkıldınız mı? StochW%R Momentum Osilatörü , momentum analizi için bir evrim niteliğindedir; Stokastik ve Williams %R 'nin en iyilerini tek bir güçlü ve özelleştirilebilir göstergede birleştirir. Temel Fayda: Akıllı füzyon algoritması sayesinde piyasa gürültüsünü azaltır ve daha temiz sinyaller sunar, ayrıca trend d
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Scalping Timer – Zorlu Scalper'lar İçin Gerçek Zamanlı Hassasiyet Scalping Timer , mükemmel zamanlamaya ve minimum işlem maliyetine bağımlı olan scalper'lar ve günlük işlemciler için özel olarak tasarlanmış kompakt bir görsel göstergedir. Bu gerçek zamanlı panel, scalping için iki temel ölçümü gösterir: Grafikte ayarlanan mum kapanışına kadar kalan sürenin kesin geri sayımı . Sembolün mevcut spread'inin anında görselleştirilmesi . Bu kritik bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olarak, ani hare
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant , MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir ve tam ve yapılandırılmış işlem verilerini JSON formatında dışa aktarmak için kullanılır. Amacı, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude veya DeepSeek gibi herhangi bir yapay zeka (AI) asistanının bilgileri analiz etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler, stratejiler ve açıklamalar sunmasını sağlamaktır. Özel Tavsiye: DeepSeek Bu dışa aktarıcı her AI ile çalışsa da, DeepSeek'in
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Tema Değiştirici - Ticaret Terminalinizi Kişiselleştirin Açıklama Tema Değiştirici , MetaTrader 5'teki grafiklerinizin renk şemasını hızla değiştirmenizi sağlayan etkileşimli bir paneldir. Rahat ve kişiselleştirilmiş bir görsel ortam arayan yatırımcılar için tasarlanmış bu gösterge, markalardan, filmlerden ve profesyonel tasarımlardan ilham alan çeşitli tematik stiller sunar. Nasıl Kullanılır? Paneli Açın : Göstergeyi grafiğinize eklemeniz yeterlidir, farklı temalara ait düğmelerin bulunduğu bir
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
İşlem Danışmanı - Yardımcı Bir El Bu gösterge, gerçek zamanlı nicel piyasa analizi sunarak işlemcileri operasyonlarında danışmanlık etmek ve eşlik etmek üzere tasarlanmıştır. Otomatik karar verme aracı değildir, ancak aşağıdaki bilgileri sağlayan akıllı bir asistandır : Piyasa Teşhisi (yükseliş/düşüş eğilimi, aralık, volatilite) Genel Tavsiyeler (ne zaman alım, satım veya bekleme yapılmalı) Önerilen Risk Yönetimi (ATR tabanlı Stop Loss ve Take Profit) Disiplini sürdürmek için Psikolojik İpuçlar
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Türkçe Çeviri Bu gösterge, zamanında tepki vermenize ve sermayenizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir kayıp pozisyon monitörüdür . Mevcut semboldeki tüm açık işlemleri gerçek zamanlı olarak analiz eder, birden fazla zaman diliminde ATR kullanarak volatiliteyi hesaplar ve fiyatın Stop Loss'unuza ne kadar yakın olduğunu belirler. Görsel çizgiler ( dinamik Stop Loss ve Başa Baş Noktası ) ve her işlem hakkında önemli bilgileri gösteren bir Bloomberg tarzı panel sunar: Bakiyeniz
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Adaptive Fibonacci Zones , MetaTrader 5'in klasik Fibonacci geri çekilmesinin geliştirilmiş ve dinamik bir versiyonudur. Yerleşik Fibonacci'den temel farkı, seviyeleri manuel olarak çizmenize veya geri çekilmeyi hangi noktadan hangi noktaya ölçeceğinize göz kararı karar vermenize gerek olmamasıdır. Bu gösterge bu işi sizin için yapar: fraktallar ve ATR tabanlı bir volatilite filtresi kullanarak piyasadaki önemli swing'leri (tepe ve dipleri) otomatik olarak tespit eder . Bu sayede Fibonacci, piya
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GapDetector Pro , gerçek zamanlı olarak üç seviyede fiyat boşluğu (gap) tespit eder: Mavi Nokta (Punto azul): Erken uyarı , potansiyel bir gap oluşumunu öngörür. Sarı Nokta (Punto amarillo): Düşük hacim ve geniş spread koşulları, yüksek gap olasılığını gösterir. Beyaz Nokta (Punto blanco): Mumlar arasında halihazırda oluşmuş olan gerçek bir gap 'i onaylar. Parametre Ayarlama Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre parametreleri ayarlayabilir: VolumeDropRatio (Hacim Düşüş Oranı): Düşük değerler , daha fazl
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MarketCrack – Whale Detector: Akıllı Para ile Uyumlu Hareket Edin MarketCrack – Whale Detector , piyasanın büyük katılımcıları olan "balinaların" faaliyetlerini görsel ve önceden tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Amacı, önemli kurumsal baskının kilit anlarını belirlemek, böylece yatırımcının akıllı paranın yönüyle uyumlu hareket etmesini ve daha güvenle stratejik kararlar almasını sağlamaktır. İşlevsellik ve Amaç MarketCrack – Whale Detector , kurumsal baskı modellerini
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Laguerre RSI: Gelişmiş Bir Osilatör Laguerre RSI , John Ehlers tarafından geliştirilen, dijital filtrelere dayalı gelişmiş bir osilatördür. Bu gösterge, Laguerre filtresi adı verilen bir teknik kullanarak fiyat dalgalanmalarını yumuşatır, böylece aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha hassas bir şekilde tespit etmeyi ve piyasa gürültüsünü azaltmayı sağlar. Laguerre RSI 0 ile 1 arasında salınır ve standart seviyeleri şunlardır: Aşırı Alım: 0.75 üzeri Aşırı Satım: 0.25 altı Bu gösterge, piyasa
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Regression Zones, sıradan bir gösterge değildir. "Balinaların" likidite biriktirdiği veya dağıttığı, ve fiyatın yörüngesine devam etmeden önce genellikle geri döndüğü denge noktasıdır. Kurumsal birikim ve dağılımla işaretlenmiş, fiyatın dokunması gereken ANAHTAR BÖLGELERİ tanımlar. MarketCrack - Whale Detector ile birleştirerek: Balinaların fiyatı bu bölgelere nasıl ittiğini gerçek zamanlı izleyebilirsiniz. Piyasalara onlarla birlikte girin, onlara karşı değil. Neden Devrim Niteliğinde? Balinala
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Advanced ADX Pro: ADX Analizinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın  Advanced ADX Pro , geleneksel Ortalama Yönlü Endeks (ADX) göstergesiyle deneyiminizi dönüştürmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Daha fazla kolaylık, kontrol ve görsel ve işitsel netlik sunmak üzere oluşturulan bu gösterge, MetaTrader 5 (MT5) yerel ADX'in yeteneklerinin çok ötesine geçer.  ADX Nedir ve Neden Çok Önemlidir?  ADX, piyasadaki trendin gücünü ölçen hayati bir teknik göstergedir. Üç ana çizgiden oluşur: AD
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Gelişmiş Piyasa Analiz Paneli Advanced Market Insight , MetaTrader 5 grafiğinde doğrudan önemli piyasa metriklerine hızlı ve düzenli erişim arayan yatırımcılar için tasarlanmış görsel bir bilgi panelidir. Gelişmiş finansal terminallerden ilham alan temiz ve profesyonel bir estetikle, bu panel analiz ve karar alma süreçlerinizi tamamlamak için temel verileri bir araya getirir. Geliştirilmiş Avantajlar ve Özellikler Daha Doğru Günlük Aralığı: Artık gösterge, size daha doğru ve güncel bir volatili
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
SMZ Apex Göstergesi SMZ Apex göstergesi , büyük yatırımcıların veya "kurumların" aktivitesinin önemli olduğu fiyat bölgelerini grafik üzerinde tanımlamak ve görselleştirmek için tasarlanmıştır. Kurumsal Bölgeler ve Emir Blokları (Order Blocks) olarak bilinen bu bölgeler, fiyatın gelecekte tekrar ziyaret edebileceği temel destek ve direnç alanlarını temsil eder. Gösterge, bu bölgeleri tespit etmek için sizin seçtiğiniz bir zaman dilimindeki (örneğin, Günlük veya H4) fiyatı ve hacmi analiz eder. S
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
"Forex Ticaretine Uygulanan Satranç Stratejisi" Piyasayı bir satranç tahtası olarak hayal edin. Her teknik gösterge, kendine özgü bir işlevi olan benzersiz ve güçlü bir taştır. Bu akıllı sistem, yüksek olasılıklı giriş sinyallerini tespit etmek için uyum içinde çalışan altı anahtar "taşı" birleştirir: Piyon (EMA 50): Çevik keşifçinizdir, kısa vadeli trenddeki hızlı değişiklikleri tespit eder. Kale (EMA 200): Sarsılmaz bir kaledir, piyasanın ana trendini onaylar. At (Bollinger Bantları): Çevik v
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
DominoSync DoubleSix: Güvenilir Ticaret İçin Gelişmiş Bir Gösterge DominoSync DoubleSix , düşük hacimli veya sıra dışı aralıklara sahip mum çubuklarını filtreleyerek ve birden fazla zaman dilimini analiz ederek yatırımcıların daha güvenilir giriş sinyalleri belirlemesine yardımcı olan gelişmiş bir göstergedir. Giriş sinyalleri, göstergenin histogramında gösterilir, bu da fiyat grafiğinde daha net ve daha az rahatsız edici bir analiz sağlar. DominoSync DoubleSix'i Benzersiz Yapan Nedir? Çoklu Zam
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pro MA 5 – Profesyonel Hareketli Ortalama Paketi  MetaTrader 5'teki en eksiksiz hareketli ortalama sistemi Pro MA 5 , trendleri cerrahi hassasiyetle tespit etmek için güçlü, özelleştirilebilir ve verimli bir arayüz sunarak teknik analizi baştan yaratıyor.  Pro MA 5 Nedir? Bu, akıllı uyarılar, etkileşimli bir panel ve herhangi bir enstrüman veya zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiş bir tasarıma sahip, 5 adede kadar yapılandırılabilir hareketli ortalamayı bir araya getiren gelişmiş b
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Uzman Danışmanlar
AUI Bot - Yapay Ultra İçgüdü DİKKAT: Günlük, haftalık veya aylık kazanç arıyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR. Bu bot, yalnızca YILLIK karlılık için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir yıl boyunca müdahale etmeden sakin bir şekilde çalışmasına izin vermeye istekli değilseniz, bu bot size göre değildir. Bu Bot Nasıl Çalışır? Bot, çok katı kararlar almak için piyasadaki birden fazla faktörü farklı zaman dilimlerinde analiz eder. Yalnızca uygun koşulların mükemmel bir şekilde birleştiğini tespit ettiği
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Uzman Danışmanlar
AUI AG Silver – Yapay Ultra İçgüdü XAG/USD (Gümüş) Uzmanı  ÖNEMLİ: Günlük, haftalık veya aylık kazançlar bekliyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR. AUI AG Silver, %100 yıllık bir vizyonla sessizce çalışmak üzere tasarlanmıştır. Piyasayı derinlemesine incelerken aylarca işlem yapmayabilir. Sadece maksimum güçle giriş yapmak için tam doğru anı tespit ettiğinde harekete geçer.  Bu Bot Ne Yapar? AUI AG Silver, piyasaya optimal giriş noktasını bulmak için birden fazla zaman diliminde son derece titiz
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması: Klasik MACD'nin Gelişmiş Bir Versiyonu LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması (Laguerre Convergence Divergence) , klasik MACD'yi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Daha hızlı, daha hassas ve uyarlanabilir bir momentum tespiti sunar. En büyük avantajı, geleneksel hareketli ortalamalardan daha doğru bir şekilde fiyat değişikliklerine tepki veren Laguerre filtreleri kullanmasıdır. Temel Avantajlar Daha Yüksek Hassasiyet ve Daha Az Gecik
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi BB KC Hibrit Sıkışma Bandı , Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC) 'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar. Ne İşe Yarar? Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlar
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Sanal Mum Blokları – Piyasayı sınırsız görselleştirin Sanal Mum Blokları (Virtual Candle Blocks), MetaTrader 5 için, platformda doğal olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, istediğiniz herhangi bir özel zaman diliminde mumlar oluşturmanıza ve görselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir göstergedir. Başlıca Özellikler: Özel Zaman Dilimleri: Temel mumları istediğiniz sürenin blokları halinde gruplayarak (ör. 5 saat, 14 saat, 28 saat, 72 saat vb.) yeni bir sanal mum oluşturun. Bu sayede Trad
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Gelişmiş Filtrelerle Fiyat Hareketine Dayalı Akıllı Sinyaller GoGo Breaker, gerçek zamanlı olarak yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için "Ana Mum (Master Candle)" modelini kullanan güçlü bir alım satım göstergesidir. Hızlı ve hassas girişler arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve scalping, gün içi (intraday) ve swing trading stratejileri için idealdir. Net oklarla alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder. Tüm piyasalarda çalışır: Forex
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MultiFrame Momentum Göstergesi MultiFrame Momentum , birden fazla zaman dilimindeki momentumun gücünü ve yönünü analiz eden, fiyat modellerini dinamik oynaklıkla birleştirerek daha kesin sinyaller üreten gelişmiş bir göstergedir. Her zaman diliminin etkisini son aktivitesine (ATR'ye dayalı) göre otomatik olarak ayarlayan akıllı bir ağırlıklandırma sistemi kullanır, bu da onu Forex, endeksler veya kripto para birimleri gibi değişken oynaklığa sahip piyasalarda işlem yapmak için ideal hale getirir
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Correlation Nexus Correlation Nexus: Çiftler Arasındaki İlişkiyi Doğrudan veya Ters Olarak Yönetin Correlation Nexus , iki finansal enstrüman arasındaki istatistiksel korelasyona dayalı alım satım fırsatlarını tespit eden, MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu sistem, pozitif (doğrudan) korelasyonlardan ve negatif (ters) korelasyonlardan faydalanmanızı sağlayarak, farklı döviz çiftlerine, endekslere veya emtialara dinamik olarak uyum sağlar. Geleneksel araçlardan farklı olarak, b
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Here is a Turkish translation of the "Legion of Soldiers – Manual de Uso". Legion of Soldiers – Kullanım Kılavuzu Ana Odak Noktası Legion of Soldiers , önceden belirlenmiş trend stratejileri içinde yeniden girişler için tasarlanmış bir göstergedir. Bu gösterge tek başına trendi tanımlamaz, ancak önceden tespit edilmiş bir trend sistemine eşlik etmek ve onu güçlendirmek için kullanılır. Trendin yönü, aşağıdaki gibi araçlar kullanılarak önceden teyit edilmelidir: MarketCrack – Whale Detector (öner
Cycle Spectrum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Cycle Spectrum Cycle Spectrum , piyasa döngüleri ve oynaklık analizi için gelişmiş bir göstergedir . Amacı şunları tespit etmektir: Belirli bir dönemde fiyatı hareket ettiren baskın döngüler . Piyasanın yapısal oynaklığı . Potansiyel giriş veya çıkış sinyalleri (boğa, ayı veya nötr). Herhangi bir varlık ve zaman dilimindeki yatırımcılar için kullanışlıdır ve stratejilerin trendli veya yatay piyasalara uyarlanmasını sağlar. Bir onay aracı olarak idealdir. Onay Aracı Olarak İyi Çalışmasının Nedenl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt