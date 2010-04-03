TDI Laguerre

TDI Laguerre, popüler Traders Dynamic Index (TDI) göstergesinin bir evrimidir. Fiyat hareketinin daha akıcı, hassas ve doğru bir okumasını sunmak için klasik RSI'ın yerine bir Laguerre filtresi kullanır. Bu gelişmiş versiyon, oynaklık unsurlarını, hareketli ortalamaları ve görsel sinyal tespitini yapılandırılabilir uyarılarla birleştirir.

Bu Gösterge Ne Yapar?

Bu gösterge şunları temsil eder:

Kapanış fiyatına dayalı, yumuşatılmış bir Laguerre çizgisi .

. Laguerre çizgisi üzerinde kısa vadeli bir EMA sinyal çizgisi .

. Bir orta bant (Laguerre hareketli ortalaması).

(Laguerre hareketli ortalaması). Oynaklık bantları (Laguerre standart sapmasına dayalı).

(Laguerre standart sapmasına dayalı). Yapılandırılabilir üst ve alt seviyeler (örn: aşırı alım/aşırı satım).

(örn: aşırı alım/aşırı satım). Temel kesişimlere ve aşırı bölgelerden geri dönüşlere dayalı görsel alış/satış sinyalleri .

. Koşullar yalnızca mum kapanışında karşılandığında sesli ve görsel uyarılar, böylece yanlış sinyaller önlenir.

Temel Farklılıklar:

Özellik Klasik TDI (RSI) TDI Laguerre Hesaplama Çekirdeği RSI (Relative Strength Index) Laguerre Filtresi (L0-L3 + CU/CD) Hassasiyet Orta, RSI dönemine bağlı Yüksek, gama parametresiyle kontrol edilir Düzgünlük Ek düzgünleştirme gerektirir Doğası gereği düzgün Ani Değişikliklere Tepki Gürültü üretebilir Aşırı gecikme olmadan gürültüyü azaltır Ayarlama Esnekliği RSI dönemine sınırlıdır Yüksek: gama, EMA, bantlar, seviyeler

RSI'lı TDI'ye Göre TDI Laguerre'nin Avantajları

Hareketlerde Daha Fazla Akıcılık: Laguerre çizgisi, geleneksel RSI'dan daha net ve daha az gürültülü tepki verir.

Laguerre çizgisi, geleneksel RSI'dan daha net ve daha az gürültülü tepki verir. Yanlış Sinyal Olasılığının Azalması: Laguerre filtrelemesi, özellikle düşük zaman dilimlerinde piyasa gürültüsünü bastırır.

Laguerre filtrelemesi, özellikle düşük zaman dilimlerinde piyasa gürültüsünü bastırır. Aşırı Seviyelerin Kişiselleştirilmiş Yapılandırması: RSI'ın klasik 70/30'unun dışında aşırı alım/aşırı satım bölgeleri tanımlayabilirsiniz.

RSI'ın klasik 70/30'unun dışında aşırı alım/aşırı satım bölgeleri tanımlayabilirsiniz. Uyarlanabilir Oynaklık Bantları: Laguerre çizgisi üzerinde hesaplanır ve dinamik bağlam sağlar.

Laguerre çizgisi üzerinde hesaplanır ve dinamik bağlam sağlar. Akıllı ve Görsel Uyarılar: Net onaylar olduğunda mum kapanışında bildirimler.

Klasik Laguerre RSI'ye Karşı Avantajlar

Tam TDI Yapısı: Bu gösterge sadece Laguerre çizgisini göstermekle kalmaz, aynı zamanda şunları da içerir: EMA sinyal çizgisi (yön onayı). Orta bant ve sapma bantları (bağlam analizi). Otomatik sinyal tespiti.

Bu gösterge sadece Laguerre çizgisini göstermekle kalmaz, aynı zamanda şunları da içerir: Modüler ve Görsel Olarak Anlaşılır Sistem: Birden fazla göstergeye ihtiyaç duymadan daha kapsamlı teknik analiz sağlar.

Birden fazla göstergeye ihtiyaç duymadan daha kapsamlı teknik analiz sağlar. Gelişmiş Ticaret Sistemleriyle Uyumlu: Birden fazla onayla sapmaları, kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etmek için idealdir.

Birden fazla onayla sapmaları, kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etmek için idealdir. Gerçek Ticaret Kararları İçin Tasarlandı: Ana grafiği aşırı yüklemeden pratik uyarıları entegre eder.

Bu Gösterge Kimler İçindir?

Halihazırda TDI kullanan ve daha pürüzsüz ve daha doğru bir sürüm isteyen yatırımcılar.

isteyen yatırımcılar. Daha eksiksiz bir sinyal yapısına ihtiyaç duyan klasik Laguerre kullanıcıları.

ihtiyaç duyan klasik Laguerre kullanıcıları. Aşırı gürültü olmadan hassasiyet gerektiren scalper'lar ve gün içi yatırımcılar .

. Anahtar seviyelerde sağlam onaylar isteyen swing trader'lar.

Sonuç

MT5 için TDI Laguerre, TDI'ın yapısal zekası ile Laguerre filtresinin yumuşatma gücünü birleştirerek iki dünyanın da en iyisini sunar. Herhangi bir zaman diliminde netlik, doğruluk ve güvenilir sinyaller isteyenler için güçlü bir araçtır.

Önerilen Stratejilerden Biri: Trendi Onaylamak İçin MACD ile Kombinasyon

TDI Laguerre göstergesinin etkinliğini artırmak için uygun bir kombinasyon, standart ayarlarındaki MACD'yi makro trend filtresi olarak kullanmaktır.

Önerilen Adımlar:

D1 (Günlük) Zaman Dilimi:

Piyasanın ana trendini belirlemek için standart MACD 'yi kullanın.

'yi kullanın. MACD > 0 ise, yükseliş trendi kabul edilir.

ise, kabul edilir. MACD < 0 ise, düşüş trendi kabul edilir.

H1 (Bir Saatlik) Zaman Dilimi:

Daha kesin giriş fırsatları bulmak için TDI Laguerre göstergesini kullanın.

göstergesini kullanın. Yalnızca D1'de tespit edilen trend yönündeki sinyalleri etkinleştirin: D1'deki MACD 0'dan büyükse , yalnızca alış sinyalleri arayın. D1'deki MACD 0'dan küçükse , yalnızca satış sinyalleri arayın.



Bu metodoloji, yanlış sinyalleri azaltmaya ve piyasanın genel yönüyle uyumlu işlem yaparak başarı olasılığını artırmaya yardımcı olur.



