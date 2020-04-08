Consolidation Bar mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Konsolidasyon Çubuğu Deseni.
- Gösterge "Konsolidasyon Çubuğu" Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir.
- Gösterge 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat konsolidasyonunu algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir konumu ve SL konumu.
- Boğa Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Yeniden boyama yok; Gecikme yok; Yüksek R/R oranı (ödül/risk).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Gösterge "Konsolidasyon Çubuğu Deseni" Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.