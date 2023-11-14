Multi Sniper mq
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.15
- Güncellendi: 5 Ocak 2025
- Etkinleştirmeler: 10
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.
Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
- EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın.
- Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı.
- Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- EA, varsayılan olarak otomatik (lot hesaplaması) risk yönetimi ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.
- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.
- Hafta sonu boyunca işlem boşluğu yok.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.
- Dahili SPREAD göstergesi.
- Robotun BreakEven işlevi vardır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer. - En çok önerilen pariteler GBPCAD ve GBPAUD'dur - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.
- Tehlikeli martingale/grid yoktur. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- İşlem süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.
- Zaman dilimi: sadece M15.
Nasıl kurulur:
- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 işlem hesabı gerektirir.
- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe EA ekleyin.
- Her grafikte EA'ya ilgili "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları v25.15'e indirin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).
ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.
- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.
- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmanız gerekir.
Amazing !!!!!