Multi Sniper mq

MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.





Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir.





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





- EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın.

- Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı.

- Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- EA, varsayılan olarak otomatik (lot hesaplaması) risk yönetimi ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.

- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.

- Hafta sonu boyunca işlem boşluğu yok.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Dahili SPREAD göstergesi.

- Robotun BreakEven işlevi vardır.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer. - En çok önerilen pariteler GBPCAD ve GBPAUD'dur - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.

- Tehlikeli martingale/grid yoktur. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- İşlem süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.

- Zaman dilimi: sadece M15.





Nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 işlem hesabı gerektirir.

- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya ilgili "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları v25.15'e indirin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:





- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.





- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.





- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmanız gerekir.