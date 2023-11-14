Multi Sniper mq

5
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.

Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir.

Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

- EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın.
- Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı.
- Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- EA, varsayılan olarak otomatik (lot hesaplaması) risk yönetimi ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.
- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.
- Hafta sonu boyunca işlem boşluğu yok.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.
- Dahili SPREAD göstergesi.
- Robotun BreakEven işlevi vardır.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer. - En çok önerilen pariteler GBPCAD ve GBPAUD'dur - ilgili Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.
- Tehlikeli martingale/grid yoktur. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- İşlem süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.
- Zaman dilimi: sadece M15.

Nasıl kurulur:
- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 işlem hesabı gerektirir.
- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe EA ekleyin.
- Her grafikte EA'ya ilgili "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları v25.15'e indirin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).

ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmanız gerekir.
İncelemeler 3
Rodrigo Benites De Moraes
515
Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.31 00:06 
 

Amazing !!!!!

Naser Hussain Mohammad Aljufairah
157
Naser Hussain Mohammad Aljufairah 2024.04.02 13:58 
 

Can you explain each function and what it does please , i seem lost to set the right trading time monday_open monday_pause_start monday_pasue_stop monday_close what does those means thanks

wxds999
32
wxds999 2024.02.27 17:03 
 

你好，我租用了您的EA，请问能发我一份最新的参数设置吗，谢谢

Önerilen ürünler
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Uzman Danışmanlar
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Lunexa MT4
Aren Davidian
Uzman Danışmanlar
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with over 10,000 intelligent trading algorithms. Powered
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Fimathe MT4 Stratejinizi Otomatikleştirin - Verimlilik ve Hassasiyetle İşlem Yapın Açıklama: Fimathe Stratejisi, karlılığıyla geniş bir tanınma kazanmış olmasının yanı sıra uzun saatler süren piyasa izleme gerekliliğiyle de bilinir. Bu sorunu ele almak için Fimathe MT4'ü tanıtarak stratejinizin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan bir robot sunuyoruz. Nasıl Çalışır: Fimathe MT4, "yarı otomatik" modda çalışır. Siz analizinizi yaparsınız ve robot, buna dayalı olarak işlemleri gerçekleştirir.
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Uzman Danışmanlar
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Uzman Danışmanlar
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Uzman Danışmanlar
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgilendirme: Fire Wave Uzman Danışmanı (EA), GBP/USD paritesi için 5 dakikalık zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. EA'nın daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 veya üzeri gibi) kullanılması riski önemli ölçüde artırır ve beklenenden daha yüksek geri çekilmelere yol açabilir. Bu, stratejinin 5 dakikalık grafik için optimize edilmiş benzersiz hesaplamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, daha düşük getiri ile daha düşük risk tercih ediyorsanız, EA EUR/USD paritesinde de
Twins Grid System
Yimin Wu
Uzman Danışmanlar
Please download User Guide / set files / Strategy Tester Report from here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/689449 Twins Grid System is a powerful and flexible tool for experienced trader. This system is consist of 2 full grids: Grid A and Grid B, each full grid contains 4 basic grid: BuyLimits Grid, SellLimits Grid, BuyStops Grid and SellStops Grid. There are 31 system parameters, 22 parameters for each basic grid. It’s able to create various kinds of grid strategies. Features (1) Some grid
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Uzman Danışmanlar
Pegasus Pro works on based on HFT (high frequency trading) algorithm , but it’s so sensitive, it’s 100% automatic,Pegasus Pro is capable to scalp every different situation ,Please try Backtest with the lowest spread : ( MAX 5 for majur currency ) Because the ECN accounts Types have very low spreads , Maximum Ms for VPS: 5, do not forget to get this Ms your broker's server address must be in the same place with your VPS address Live signal,  https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+S
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currenc
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Uzman Danışmanlar
Trend Rider AI is the name of my EA. It operates based on trends, entering trades according to a preset price range until a set profit is reached, at which point it closes all positions. Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Recommended : ・Initial Deposit: 2000$ ・Currency: USDCHF,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDCHF,.... Key Parameters for Configuration: ・StepPrice = 10; The distance between two orders is 10 pips. ・ProfitThreshold = 1; When the total profit of either Buy or Sell orders
Neelo Scalper
Shahid Rasool
Uzman Danışmanlar
Neelo Scalper EA   Neelo Scalper EA FOR MT4 EA works on based on HFT (high frequency trading) algorithm. Its mean trades average holding time remains in seconds. EA put two stop orders 1 buy stop and 1 sell top and two limit orders 1 buy limit and 1 sell limit at near current price. And these 4 pending orders frequently keep modifying at predefined timer in seconds at predefined distance from current price. And during news events and sudden high volatility events EA took these orders into trade
Atmos
Aleksandr Valutsa
Uzman Danışmanlar
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
According to my 18+ years of trading experience, it is too naive to believe that you will get rich by buying a junk EA and let it run automatically without any fundamental knowledge in investment. For those who want to be serious about investing they should buy this EA and train themselves as professional traders with appropriate minimal intervention to the EA. User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders plac
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M1-D1 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M1-D1 Strategies Close by Money Profit  - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. Ne
Ensac
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
ENSAC is a fully automated Expert Advisor, built on a scalping strategy that involves closing a deal while achieving a small, but sufficient profitability indicator, which allows the user to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for normal operation. The mechanism of the Expert Advisor is designed so that, before opening a transaction, instant implicit filtering is carried out thanks to the
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Uzman Danışmanlar
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Expert Advisor Algo Samurai is a complete automated forex trading strategy designed for all skill levels. It's more than just software; it's a fully automatic trading robot that uses self-adaptive market algorithms to analyze price movements and identify trading opportunities. It also features a built-in Smart Profit Lock System to secure your gains while the trade remains open, all wit
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Uzman Danışmanlar
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Hybrid EA
Benjamin Allip
Uzman Danışmanlar
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple asset classes. Whether y
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Shooting Target
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
TrendCore Adaptives FX
Sabina Fik
Uzman Danışmanlar
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to autom
Forex Play
Ivaylo Petkov
Uzman Danışmanlar
Forex Play EA is an automated Expert Advisor based on smart algorithm and some standard indicators like Bollinger Bands, Stand Deviation etc. Money management - automatic lot calculation based on your risk per trade or manually set; Broker SPY Module (Hidden Take Profit and Stop Loss); Spread and Slippage Protection; High Trading Frequency; Flexible input options to use on different currency pairs; This system uses no grid, no martingale, no arbitrage, no hedges; Parameters Distance from BB for
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Uzman Danışmanlar
///  Trade smart Good profit And continuous with low risk /// Matrix EA Working with all pairs.   TimeFrame - 1m Deposit Recommended :  If you have an account under $ 100-200, it is best to work with a         Micro account lot=0.1   MICRO  If you have an account under $ 500, it is best to work with a               Micro account lot=0.2  MICRO If you have an account  standard  with 1000  $ , it is best to work with a          lot=0.01    ///  Trade smart Good profit And continuous with
EaMaster
Hai Chuan Su
Uzman Danışmanlar
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
Fast Lane
Panganani Sithole
Uzman Danışmanlar
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Uzman Danışmanlar
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
OmisScalper
Simone Scime
Uzman Danışmanlar
OmisScalper – Expert Advisor for XAUUSD OmisScalper is an Expert Advisor designed to trade exclusively on XAUUSD, combining scalping and trend following to capitalize on the best market opportunities. It includes a built-in indicator and an optional news filter, which can be disabled during backtesting. It automatically manages risk, protects against drawdown and equity limits, and calculates position sizes based on available capital. It does not use martingales or grids, relying on solid, sust
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Uzman Danışmanlar
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın. EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı. - Sabit_SL seçeneği. - Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirme
FREE
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. // Harika T
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. // Harika
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. // Ha
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 -
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mü
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
GREEDY BOB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.25 m2) kullanın. İşlem fikri, scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! GREEDY BOB EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. EA Özellikleri: - EA aynı anda 6 çiftte ç
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil. - Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir. - ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend rengin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir! EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır. - Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir. - EA aynı anda 3 çiftte çalışabili
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. (v25_11) Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar! Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklen
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın. - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik fai
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için. - Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir. - DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar. - Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında ol
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v24.20'yi kullanın. EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta sonu boşlukları yok. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir. - Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır. - Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir. - MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir. - MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur. - Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin
Filtrele:
Rodrigo Benites De Moraes
515
Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.31 00:06 
 

Amazing !!!!!

Naser Hussain Mohammad Aljufairah
157
Naser Hussain Mohammad Aljufairah 2024.04.02 13:58 
 

Can you explain each function and what it does please , i seem lost to set the right trading time monday_open monday_pause_start monday_pasue_stop monday_close what does those means thanks

DMITRII GRIDASOV
22993
Geliştiriciden yanıt DMITRII GRIDASOV 2024.04.02 14:08
Sure, just replied to you via personal message for support
wxds999
32
wxds999 2024.02.27 17:03 
 

你好，我租用了您的EA，请问能发我一份最新的参数设置吗，谢谢

DMITRII GRIDASOV
22993
Geliştiriciden yanıt DMITRII GRIDASOV 2024.02.27 17:30
OK, done - just sent to you via message
İncelemeye yanıt