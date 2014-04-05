CCI with Dynamic OSB zones MT5 r
MT5 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgelerine Sahip CCI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Emtia Kanal Endeksi (CCI), trend yönünde Momentum işlemleri için mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış girişleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış girişlerini ana trend yönüne almak için harikadır.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de birleştirmek için mükemmeldir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - mavi çizginin altında.
- CCI osilatörü, mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılarla.
