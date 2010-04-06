Consolidation Bar Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 12
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Consolidation Bar Pro"
- "Consolidation Bar Pro" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir kırılma odaklı göstergedir.
- Gösterge, 1 bar boyunca dar bir alanda fiyat konsolidasyonunu tespit eder ve şunları gösterir: Kırılma yönü, Bekleyen emir konumu ve SL konumu.
- Boğa Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- Yüksek R/R oranı (ödül/risk).
- Bilgisayar ve mobil uyarılarla.
- "Consolidation Bar Pro" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birlikte kullanmak için uygundur.
- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Bilgi Ekranı ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.