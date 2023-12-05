Scalping Histogram mr

Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
- Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir.
- Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil.
- Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir.
- Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momentum renginde bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Scalping hedeflerini kullanın - grafikteki en yakın yüksekler/düşükler.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
- SATIN AL sinyalleri için: en az 10 ardışık yeşil histogram çubuğu (momentum) + histogramda 1 turuncu çubuk (düzeltme) + 1 yeşil çubuk (buradan Uzun işlem açın).
- SATIŞ sinyalleri için: en az 10 ardışık turuncu histogram çubuğu (momentum) + histogramda 1 yeşil çubuk (düzeltme) + 1 turuncu çubuk (burada Kısa işlem açın).
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.