Advanced Adaptive Scalper EA m

ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir!





Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden (v25.11) Set_files'ı kullanın.





Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür.

Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri:

- Ek spread ayarları.

- SPREAD ekranı.

- Long/Short için SWAP ekranı.

- Fixed_SL seçeneği.





Her iki sürüm için ortak özellikler:

- EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlanabilir.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - EA aynı anda 10 çiftte çalışmalıdır - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Bu EA çok kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot bileşik faiz hesaplamalarını otomatik olarak yapar - tek yapmanız gereken aşağıdaki prosedüre göre ilgili riskle (varsayılan %2) MT4'e yüklemek ve PC'yi çalışır durumda bırakmaktır (veya sadece VPS kullanın).

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Zaman dilimi: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.

- EA'yı farklı çiftlere (yukarıda belirtilen) yüklediğinizde - Magic_numbers her çiftte farklı olmalıdır (Set_files'ın zaten farklı Magic_numbers'ları vardır, bu nedenle sadece Set_files'ı uygulayın). - Çalışma süresi: Genellikle EA, ABD seansının ikinci yarısından Asya seansının ortasına kadar giriş sinyalleri aramaya başlar.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 aralığındaki herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: önerilen, işlem başına %2 risktir (ayarlarda değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.





Nasıl kurulur:

- Sistem, dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- Aşağıdaki 10 grafiği açın:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm (v25.11) Set_file'ları alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- EA'nın işini yapmasına izin vermek için PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakın (VEYA PC yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracınızın sunucusunda farklı bir GMT saat dilimi varsa - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracının saat dilimini kontrol etmek için) - bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.