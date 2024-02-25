Scalping Sniper md
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi.
Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)!
- MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin.
- Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar.
- Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır.
- Scalping Sniper şunlardan oluşur:
- Üst ve Alt Volatilite çizgileri (Mavi renk);
- Orta çizgi (Turuncu veya Sarı) - ana eğilimi gösterir;
- Sinyal Yönü çizgisi (Kırmızı) - yerel eğilim yönünü gösterir.
- 70 seviyesinin üzerindeki alan - aşırı alım bölgesi (Orada SATIN ALMAYIN).
- 30 seviyesinin altındaki alan - aşırı satım bölgesi (Orada SATIN ALMAYIN).
- Momentum çizgisi (Yeşil) - işlemlere girmek için kesin sinyal üretir. - Scalping Sniper, kullanıcı için zorluk yaratmamak için ayarlanabilir parametrelere (renkler hariç) sahip değildir.
NASIL KULLANILIR (UZUN için örnek, resimlere bakın):
1. Mevcut mum yeni kapandı.
2. Kırmızı çizgi Turuncu olanın üzerinde (bu - Yukarı trend anlamına gelir).
3. Yeşil çizgi değeri 70 seviyesinin altında (aşırı alım bölgesinde değil).
4. Yeşil çizgi Kırmızı olanın üzerinde ve yeni Rebound Upward Hook oluşturdu: Hook, yeşil çizginin kırmızı olana yakın gittiği ve ardından görünür açı oluşturarak yukarı sıçradığı anlamına gelir.
5. Yeşil çizgi, Hook oluştuktan sonra Mavi Üst Bant çizgisinin üzerindedir.
6. 1-5 adımları yapıldıysa - SL'yi son 3 mumun min'inin altında ve TP = 0,35-1 SL boyutuyla UZUN işlem açın.
7. KISA işlemler için tam tersi.
Zaman dilimi: Herhangi biri (H4 bu sistem için en iyisidir).
