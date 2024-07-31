SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir!





Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v 25.12 'yi kullanın.





EA'nın Özellikleri:

- Scalping teknikleri.

- Rollover etkisi yok.

- Swap yok.

- Hafta sonu boşlukları yok.

- EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

- Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- EA aynı anda 9 çift üzerinde çalışmalıdır - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Bu EA çok kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir. - Robot bileşik faiz hesaplamalarını otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken, aşağıdaki prosedüre göre ilgili riskle (varsayılan olarak %2) MT4'e yüklemek ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Zaman dilimi: sadece M15.

- İşlem çiftleri: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- EA'yı farklı çiftlere (yukarıda belirtilen) yüklediğinizde - magic_numbers her çiftte farklı olmalıdır (set_files zaten farklı magic_numbers'a sahiptir, bu nedenle sadece set_files'ı uygulayın).

- Çalışma süresi: EA, Asya seansının başında giriş sinyalleri arıyor.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: işlem başına önerilen %2 risktir (ayarlarda değiştirilebilir) VEYA sabit lot kullanın.





Nasıl kurulur:

- Aşağıdaki 9 grafiği açın:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v 25.12 'yi alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- EA'nın işini yapması için PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakın (VEYA PC yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin saat dilimini kontrol etmek için) - bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Raw spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.