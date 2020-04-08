Over Sold Bought Oscillator mt

OSB Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır.

- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır.
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın.
- OSB Osilatörü, Fiyat Hareketi, Sapma ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma sinyalleri için tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı araçtır.
- Aşırı Satış değerleri: 30'un altında.
- Aşırı Satın Alma değerleri: 70'in üzerinde.
- Bu gösterge ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.
- Standart osilatörlerden çok daha hızlı ve daha doğrudur.
Gösterge kurulumu çok kolaydır. Sadece 1 parametresi vardır - Duyarlılık.

Nasıl kullanılır:
- Fiyat Hareketi Filtresi olarak (resme bakın).
- Ana trend yönünde Giriş sinyali olarak (resme bakın).
- Doğru sinyallere sahip Sapma göstergesi olarak (resme bakın).

// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
Önerilen ürünler
Bitcoin indicator
Andrey Kozak
Göstergeler
"Bitcoin indicator" is a ready-made mechanical trading system for Bitcoin. The system is implemented as an indicator that shows the trader on the chart the price reversal points and the current trend direction. This information is enough to effectively trade in the market. The "Bitcoin indicator" consists of a complex analytical block that constantly analyzes the market and shows the trader where the trend is heading. The indicator also shows with dots on the chart, the price reversal points. S
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Göstergeler
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Göstergeler
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Göstergeler
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Göstergeler
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Göstergeler
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Göstergeler
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Signal For Million
Yaroslav Varankin
Göstergeler
These are ideal entry points for quality The tool is quite easy to set up and use. The best options are set by default The tool was developed for the forex market ( it was also decided to test it on binary options and there is also a good result) The tool is suitable for both beginners and experienced traders and will be a great addition to your trading system or will become the basis for it Settings are just one parameter Perion Chanel = 1.0 This parameter filters out market noises and false le
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Göstergeler
AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür.       yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek. Avantajlar: Mum desenlerini kolayc
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Göstergeler
Forex Dalga Kurt MT4 göstergesi, Wolf dalgalarını aramak ve mevcut ticaret terminali penceresinde görüntülemek için tasarlanmıştır. Ticarette Wolfe dalgalarını kullanan tüccarlar için mükemmel bir gösterge. Ticaret stratejilerinde kullanımı, verimliliğini ve karlılığını önemli ölçüde artıracaktır. GÖSTERGE BİLGİSİ Diğer Wolf dalga göstergelerinin aksine, forex Wave Wold MT4 göstergesinin etkinliğini önemli ölçüde artıran birçok özelliği vardır: Birincisi, Açık Windows 5Point (true) ayarı bilg
AW Heiken Ashi
AW Trading Software Limited
Göstergeler
AW Heiken Ashi — Trend ve TP seviyelerinin akıllı göstergesi. Klasik Heiken Ashi'ye dayalı, tüccarlar için uyarlanmış, daha fazla esneklik ve netliğe sahip gelişmiş gösterge. Standart göstergenin aksine, AW Heiken Ashi trendi analiz etmeye, kar hedeflerini belirlemeye ve yanlış sinyalleri filtrelemeye yardımcı olarak daha güvenli ticaret kararları sağlar. Kurulum Kılavuzu ve Talimatlar - Burada / MT5 Sürümü - Burada AW Heiken Ashi'nin Avantajları: Herhangi bir varlık ve zaman diliminde çalışır,
Distinctive
Tatiana Savkevych
Göstergeler
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Göstergeler
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Göstergeler
Indicator without redrawing Divergent MAX The DivirgentMAX indicator is a modification based on the MACD. The tool detects divergence based on OsMA and sends signals to buy or sell (buy|sell), taking into account the type of discrepancies detected. Important!!!! In the DivirgentMAX indicator, the optimal entry points are drawn using arrows in the indicator's basement. Divergence is also displayed graphically. In this modification of the MACD, the lag problem characteristic of its predecessor i
Pipsurfer
Clinton Keenan Obinna Butler
Göstergeler
Overview: With so much noise and distraction in the markets I wanted to create clarity for traders to have a simple, efficient, and fun trading experience. This is why I created Pipsurfer. Pipsurfer is an trend following indicator that visually shows you important Institutional Smart Money levels in the market and helps you to trace Market Structure in the markets. Most traders find it difficult to visually see trading elements such as trend, structure and momentum which are key for understandin
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Göstergeler
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
DataSource AC mt4
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The   Datasource AC   indicator is a technical analysis tool developed by the author based on the Accelerator Oscillator. Everyone knows the general principles of working with the AC indicator. Therefore, I will not describe them separately. I will focus on differences. Differences are a purely technical implementation and expanded indicator. An important feature is that the indicator does not change its values even when using the closing price, since the indicator uses the safe calculation al
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Trend Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Göstergeler
The indicator shows the trend of 3 timeframes: higher timeframe; medium timeframe; smaller (current) timeframe, where the indicator is running. The indicator should be launched on a chart with a timeframe smaller than the higher and medium ones. The idea is to use the trend strength when opening positions. Combination of 3 timeframes (smaller, medium, higher) allows the trend to be followed at all levels of the instrument. The higher timeframes are used for calculations. Therefore, sudden change
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın. EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı. - Sabit_SL seçeneği. - Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirme
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. // Harika T
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. // Harika
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. // Ha
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 -
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mü
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
GREEDY BOB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.25 m2) kullanın. İşlem fikri, scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! GREEDY BOB EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. EA Özellikleri: - EA aynı anda 6 çiftte ç
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil. - Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir. - ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend rengin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir! EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır. - Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir. - EA aynı anda 3 çiftte çalışabili
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. (v25_11) Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar! Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklen
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın. - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik fai
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için. - Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir. - DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar. - Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında ol
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v24.20'yi kullanın. EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta sonu boşlukları yok. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt