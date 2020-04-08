Over Sold Bought Oscillator mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
OSB Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır.
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır.
- Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın.
- OSB Osilatörü, Fiyat Hareketi, Sapma ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma sinyalleri için tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı araçtır.
- Aşırı Satış değerleri: 30'un altında.
- Aşırı Satın Alma değerleri: 70'in üzerinde.
- Bu gösterge ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.
- Standart osilatörlerden çok daha hızlı ve daha doğrudur.
Gösterge kurulumu çok kolaydır. Sadece 1 parametresi vardır - Duyarlılık.
Nasıl kullanılır:
- Fiyat Hareketi Filtresi olarak (resme bakın).
- Ana trend yönünde Giriş sinyali olarak (resme bakın).
- Doğru sinyallere sahip Sapma göstergesi olarak (resme bakın).
