Single Sniper mz

"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir!





Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor!





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





- EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın.

- İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90.

- Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Bileşik faiz yöntemi uygulandı.

- Giriş hassasiyeti kurulumu için Emir Açılış Sensörü.

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Hafta sonu ticareti yok.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000.

- Önerilen çiftler GBPAUD ve GBPCAD'dir.

- EA kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdır - ilgili Set_file "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.

- Dahili SPREAD ekranı.

- Çalışma süresi: EA, ayarlar içindeki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini kestiğini unutmayın.

- Zaman dilimi: yalnızca M15.





EA nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- GBPCAD ve GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya "Set_file" uygulayın (Set_file'ı bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracınızın sunucusunda farklı bir GMT saat dilimi varsa - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (aracının saat dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.