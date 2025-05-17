M1 Sniper

4.76

M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de yararlı buluyorum.

Göstergenin sinyalleri trend yönünde ve trende karşı işlem görebilir. Göstergenin sinyallerini kullanarak her iki yönde de işlem yapmanıza yardımcı olacak özel bir işlem tekniği öğretiyorum. Yöntem, özel dinamik destek ve direnç fiyat alanlarını kullanmaya dayanmaktadır.

Satın aldıktan sonra M1 SNIPER ok göstergesini anında indirebileceksiniz. Ayrıca aşağıdaki ekran görüntülerinde gösterilen ekstra Apollo Dynamic SR göstergesini M1 SNIPER aracının tüm kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak sağlıyorum! Bu iki göstergenin birleşimi, M1 zaman dilimiyle ticaretinizi daha kolay ve daha doğru hale getirmenize yardımcı olabilir.

LÜTFEN ÜCRETSİZ TİCARET İPUÇLARI VE BONUS GÖSTERGESİNİ ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

İşlemlerinizde büyük başarılar dilerim!


İncelemeler 21
CyrusSHMN
211
CyrusSHMN 2025.10.10 21:35 
 

Not only this indicator of Oleg's is an awesome and powerful tool to your trading arsenal and I would recommend it to everyone, rookies and experts alike, but also Oleg himself both as a professional trader and coder as well as a human being, is an incredible asset to anyone who would like an acquaintance and a friend. The indicator and the additional ones, are all very useful and professionally coded, and the quality of his work is unique as far as I can say. And, I am no beginner, as I am trading since 2005. Thanks very much Oleg for being such an incredible friend.

Dorinel Toma
129
Dorinel Toma 2025.10.10 06:30 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I would like to express my sincere appreciation to Oleg Rodin for his outstanding work and continuous support. His indicator demonstrates exceptional quality, reliability, and usability, providing valuable assistance in achieving consistent trading results. Oleg’s professionalism, responsiveness, and genuine care for users set a high standard within the MQL5 community. It is a true pleasure to work with such a dedicated developer. Highly recommended — both the product and the person behind it.

janloen
36
janloen 2025.09.15 16:17 
 

This indicator is absolutely amazing. Easy to use and gives good profit. I have been using this indicator for only two days with great results. Thank you very much Oleg for this incredible tool.

CyrusSHMN
211
CyrusSHMN 2025.10.10 21:35 
 

Not only this indicator of Oleg's is an awesome and powerful tool to your trading arsenal and I would recommend it to everyone, rookies and experts alike, but also Oleg himself both as a professional trader and coder as well as a human being, is an incredible asset to anyone who would like an acquaintance and a friend. The indicator and the additional ones, are all very useful and professionally coded, and the quality of his work is unique as far as I can say. And, I am no beginner, as I am trading since 2005. Thanks very much Oleg for being such an incredible friend.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.10.11 15:23
Thank you so much for such an incredibly warm and detailed review, my dear friend! Your words truly mean the world to me, and I'm deeply grateful for your kind appreciation of my work. Thank You once again! Wishing you continued great success in your trading!
Dorinel Toma
129
Dorinel Toma 2025.10.10 06:30 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I would like to express my sincere appreciation to Oleg Rodin for his outstanding work and continuous support. His indicator demonstrates exceptional quality, reliability, and usability, providing valuable assistance in achieving consistent trading results. Oleg’s professionalism, responsiveness, and genuine care for users set a high standard within the MQL5 community. It is a true pleasure to work with such a dedicated developer. Highly recommended — both the product and the person behind it.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.10.10 19:28
Dear Dorinel, THANK YOU VERY MUCH for your kind words! Your words is like music to me:) Music which inspire me to work even harder and provide even better tools and better quality of service in overall. I appreciate your kind words a lot, Dorinel! Thank you for being among my valued return customers! I wish you the greatest success ever!:)
uchimi
1755
uchimi 2025.09.27 16:59 
 

...

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.09.27 17:35
Thank You for your great one star review, my friend!:) Does it really deserve one star only and no words at all?:) Well, ok. I wish you the greatest success ever! God Bless you!
janloen
36
janloen 2025.09.15 16:17 
 

This indicator is absolutely amazing. Easy to use and gives good profit. I have been using this indicator for only two days with great results. Thank you very much Oleg for this incredible tool.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.09.15 18:46
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicator has been helpful to you. And I am sure it will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued customers!:)
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:45 
 

As always, top notch product. I like to try the seller's products. If you want it, it works, if you don't want to learn, it will never work and you will never be profitable in trading.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.09.12 12:20
Thank you very much for your great review, my dear friend! I am very happy to know this product has also been helpful to you! Thank You very much for being among my valued return customers!:) May great success always accompany you in trading!
Salem Saleh A Alzarea
243
Salem Saleh A Alzarea 2025.08.21 18:28 
 

Hello I have written a guide that includes instructions on the indicator.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.08.21 18:56
I highly appreciate your feedback, my dear friend! Thank you very much! May SUCCESS and PROFIT always be with you in trading! Thank You for being among my valued customers!:)
pvtfrag13
74
pvtfrag13 2025.08.13 10:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.08.13 19:19
Merci beaucoup pour votre confiance et pour avoir choisi mes services! C'est un réel plaisir de vous compter parmi mes précieux clients! Et ce sera un immense plaisir pour moi de partager mes connaissances et mon expérience de trading avec vous!
Varfolokrist
58
Varfolokrist 2025.08.09 10:24 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.08.09 19:07
Я очень признателен Вам за добрые слова и высокую оценку! Мне очень приятно. Я желаю Вам всего самого наилучшего! Пусть успех всегда сопутствует Вам в торговле!
mila
252
mila 2025.07.31 08:22 
 

Again the best indicator from Oleg !!! There are no words to express gratitude to the author for his work. I have many of his indicators and they all work great, follow his instructions and you will be happy with any of his indicators. I can't wait for Oleg to create an EA based on his indicators ,i will be the first buyer. Hugs and thank you Oleg.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.31 17:59
I am very grateful to you for your kind words, my dear! You know it is an absolute pleasure for me to see you among my valued return customers! Also it is an absolute pleasure for me to know that all my indicators work great for you. And I truly hope my indicators will help you achieve even greater success in the future. All my best wishes to you! Thank you once again!:)
ABC
221
ABC 2025.07.27 12:54 
 

Oleg's indicators are the best. I think you can become invincible by combining indicators while reading Oleg's explanation carefully.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.27 13:43
Thank you very much for your feedback! Your kind words mean a lot to me!:) I wish you great success with your trading! And may the Forex market always be at your side!
jabautista
4001
jabautista 2025.07.25 22:59 
 

Another great indicator from Oleg. I have been using his indicators for years. Not only does he wants to provide the best indicators, but also his customer service is top notch. Thank you Oleg!

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.27 13:06
Thank You very much for your feedback, my dear friend! I am truly grateful to you for your kind words! I am absolutely happy to hear you like my indicators and my customer service. It means I am moving using the right path which can help traders change their trading for the better. I will do my best to continue providing great tools and customer service in the future too!:) Thank You for being among my valued return customers!:)
Prince Brex
122
Prince Brex 2025.07.25 06:27 
 

Hello everyone, I would like to share my thoughts on Oleg, his services, and his indicators, particularly the M1 sniper. While the M1 sniper is impressive, it isn't the top offering he has. I bought two different indicators from him: the M1 sniper and the Daily candle chart. Additionally, I received another significant indicator for free, known as the Day trader Master. I must say, this one is truly exceptional, especially for M1 scalping—it's like nothing you've ever experienced before. I spent a total of $110 on the two indicators, and he generously provided me with 10 additional indicators at no cost. Can you believe that? Once again, I highly recommend the Day trader Master indicator, which also includes another indicator called the Day trend master for trend confirmation. Just reach out to Oleg regarding this indicator after your purchase, and he will provide you with everything you need. Remember to send Oleg a private message after your purchase. Everyone should get the Day trader master—nothing else, please. I wasn't able to post this review on the Day trader Master indicator page because, as I mentioned, I didn't buy it; I received it for free when I purchased the M1 sniper and another indicator for about $110. On MQL5, you can only comment or review items that you have purchased. I will attempt to include the link below so you won't have to search for it. https://www.mql5.com/en/market/product/79555 Oleg, you truly are the King of MQL5.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.25 20:18
Hello my dear friend! Thank You very much for your great feedback! I am glad you also like the Day Trader Master system I provided to you as my way to say Thank You for being my valued return customer. This is really a great system which I use myself often to trade currencies and even Gold too. By the way sometimes I even combine the Day Trader Master arrow indicator with the Dynamic SR line from the M1 Sniper pack. You see the indicators can easily be combined. Even the M1 Sniper arrows tool can be combined with the trend indicator which is used in the Day Trader Master system. There are many options how the indicators can be used and combined. I am sure if you practice with the other indicators you also have, you will be able to find new ways of trading with the indicators and interesting combinations. Thank You very much for being among my valued return customers! I appreciate it a lot! I wish you great success with your trading!
Zafar Islomov
358
Zafar Islomov 2025.07.11 01:11 
 

Great tool from amazing author, and he is very supportive. Hats off to Oleg, appreciate his hard work and kindness 🙏

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.11 13:15
Dear Zafar, I deeply appreciate your kind words! Thank you very much! I am very glad that you are satisfied with the indicator and my support. I wish you great success in trading and in every aspect of your life! May success always accompany you in trading!
vincenzo Bisignani
523
vincenzo Bisignani 2025.07.02 17:00 
 

Very good but you have to add this with trend indicator

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.07.02 18:02
I highly appreciate your feedback, my dear friend! Thank you very much! May SUCCESS and PROFIT always be with you in trading!
Jun Ito
617
Jun Ito 2025.06.17 03:20 
 

It's amazing, I'm winning a lot.

If I could be greedy, it would be nice if there was a way to prevent the alert from sounding for arrows that don't match the conditions.

I'd like you to make an EA as well.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.06.17 12:19
Thank You very much for your feedback, my dear!:) I am glad you like the system. As for the alert option you mentioned... Frankly speaking it is always better to choose the signals not just based on the SR line and the arrow alignment but also based on other factors like how much space you have between the arrow and the SR line (both for trading towards the SR line and against) or what gradient the SR line has at the moment, etc. All these things help you choose even better signals which may result in very high win rate in the long run. And this is also the answer to your idea regarding the EA. The thing is the EA will not be able to choose the signals the way like you can do this yourself. This is why I highly recommend you trading manually. It is always better to build real trading skills instead of relying on some EA. These trading skills will actually help you make a living out of trading!
CANHQUYET
36
CANHQUYET 2025.06.12 02:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.06.12 11:01
Xin chào người bạn thân mến của tôi! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của tôi! Tôi thực sự rất vui khi thấy bạn trong số những khách hàng có giá trị của tôi! Và tôi sẽ rất vui khi được chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm giao dịch của mình với bạn!
Cristal Guerra
24
Cristal Guerra 2025.05.25 13:47 
 

Oleg, realmente es un profesional , sus sistemas , su atencion y sus regalos extra son lo mejor. 100% recomendado . muchas gracias Oleg

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.05.25 18:58
¡Agradezco mucho sus amables palabras! Me alegra mucho que esté satisfecho con el indicador y mi ayuda. Estoy seguro de que este sistema le ayudará a operar con mayor precisión y rentabilidad a largo plazo. ¡Le deseo mucho éxito en sus operaciones de forex!
carlos33
1034
carlos33 2025.05.22 13:32 
 

A real Scalping indicator, simple and high win rate.

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.05.22 17:25
Thank You very much for your positive feedback! I wish you the greatest success with your trading and many-many green pips in your trading accounts!
_KLKOVI_
114
_KLKOVI_ 2025.05.21 11:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.05.21 17:04
Thank you for such a positive review! I am very glad the M1 Sniper trading system helps you accurately enter the market and trade effectively. It is especially nice to hear that you appreciated the bonuses and extra indicators I provide. I wish you great success in trading!
squidme
624
squidme 2025.05.20 16:43 
 

This is another masterpiece from author. Very good for scalping with high win rate. The author is magician. All his tools are outsatning. Highy recommended

Oleg Rodin
26751
Geliştiriciden yanıt Oleg Rodin 2025.05.20 19:06
Thank you so much for your wonderful feedback! I am very pleased to hear that my trading tools help you achieve good results and evoke such warm emotions:) Your words are a source of inspiration for me. Thank You once again!
