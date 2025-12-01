Trend Lines PRO

TREND ÇİZGİLERİ PRO

- Bu,

otomatik olarak

profesyonel bir araçtır

gerçeği ortaya çıkarır

dönüm noktaları

Ve

yeniden girişler

büyük oyuncuları da kapsamakta olup, aynı zamanda daha yüksek zaman dilimlerinin küresel seviyelerini de göstermektedir, bu da onu kapsamlı piyasa analizleri için vazgeçilmez kılmaktadır.

Piyasa gürültüsünün güvenilir bir şekilde filtrelenmesi ve iyi düşünülmüş bir algoritma sayesinde sinyaller istikrarlı kalır ve yeniden çizilmez. Bu sayede yatırımcılar, aldıkları verilerin nesnelliğinden ve kararlarının doğruluğundan emin olabilirler.

Trend analizi için güvenilir bir araç arayan hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Avantajları

Gösterge, BOS çizgileri üzerinden gerçek trend değişimlerini göstererek, önemli geri dönüşleri piyasa gürültüsünden kolayca ayırt etmenizi sağlar. Üç sinyal gücü seviyesi kullanılır:

S L — standart trend değişiminin zararı durdurma emri.

L — standart trend değişiminin zararı durdurma emri. ChoCH SL - yapının bozulması ve hareketin devam etme olasılığının yüksek olmasıyla birlikte güçlendirilmiş bir sinyal.

- yapının bozulması ve hareketin devam etme olasılığının yüksek olmasıyla birlikte güçlendirilmiş bir sinyal. MEGA BOS SL — fiyatı tersine çevirebilecek en büyük piyasa katılımcılarının seviyeleri. Mevcut trend, bu önemli noktalar tarafından belirleniyor.

— fiyatı tersine çevirebilecek en büyük piyasa katılımcılarının seviyeleri. Mevcut trend, bu önemli noktalar tarafından belirleniyor. Tekrar giriş ve yükleme yerlerini numaralarla (2, 3, 4...) işaretler.

Küresel hareketleri ve işlemlerin doğru yönünü hesaba katmak için, daha eski zaman dilimlerine ait trend çizgileri grafiğin alt kısmında görülebilir.

Eski TF'ler için dahili BOS filtresi, fazla gürültüyü giderir ve önemli alanları vurgular.

Karmaşık ayarlara gerek kalmadan temiz ve net görselleştirme – her şey tek bakışta görülebilir.

Sinyaller yeniden çizilmiyor - hesaplamalar bar kapanışında sabitleniyor.

Her türlü enstrüman için uygundur – dövizler, kriptolar, metaller, hisse senetleri, endeksler.

Kullanışlı bildirimler: açılır pencere, e-posta, anlık bildirim veya ses – önemli anları kaçırmayın.





— paneli gizle/göster

— trend yönü değişim noktalarını gizle/göster

— SUPER BOS / MEGA BOS düşürme seviyelerini gizle/göster