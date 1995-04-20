Consolidation Bar mr
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4.
- Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel.
- Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position.
- Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).
- Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).
- Kein Neuanstrich; Keine Verzögerung; Hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko).
- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.
- Der Indikator „Konsolidierungsbalkenmuster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.