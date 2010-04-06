RVI Higher Time Frame MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT5 için, Yeniden boyama yok.
- Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT5 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi.
- RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerçevesinden mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir işlem yaklaşımıdır.
- Aşırı Satın Alma alanı 0,23'ün üzerindedir; Aşırı Satış alanı -0,23'ün altındadır;
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.