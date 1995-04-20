Consolidation Bar mr

Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4.

- O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action.
- O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL.
- Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).
- Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).
- Sem repintura; Sem atraso; Elevada relação R/R (recompensa/risco).
- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.
- Indicador "Padrão de Barra de Consolidação" é bom para corresponder aos Níveis de Suporte/Resistência.

