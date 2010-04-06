Trend Correction Histogram MT5 r

MT5 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı".





- Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi.

- Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir.

- Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi.

- Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir.

- Dahili Mobil ve PC uyarıları.

- Trend Düzeltme Histogramı basit ama karlı bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir, Aşağıya bakın:





Gösterge NASIL KULLANILIR:

1) Aynı renkte en az 7 ardışık histogram sütunu olup olmadığını kontrol edin, bu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. Örneğin, aşağıdaki resimde 7'den fazla mavi sütun var.

2) Sadece 1 (BİR) zıt renkli sütun bekleyin, bizim durumumuzda kırmızı, hemen ardından tekrar maviye dönüşür. Bu, trend düzeltmesi olduğu anlamına gelir. 3) Mavi sütun gerçekleştiğinde, sadece bir kırmızı sütundan sonra Uzun işlem açın. Bu, düzeltmeden sonra ana trend yönünde emrin açıldığı anlamına gelir.

4) SL'yi (resimlere bakın) ve TP'yi düzenleyin. TP, SL'den en az 3 kat daha büyük olmalıdır. Bu durumda sadece %30 kazansanız bile karlı olursunuz.

5) Satış (kısa) işlemleri için tam tersi (resimlere bakın).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.