MA Speed mp

Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok.
Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir.
- Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır.
- Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir.
- MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir.
- MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur.
- Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin değeri < 0 ise: trend düşer; göstergenin değeri > 0 ise: trend yükselir.
- Zaman dilimi - herhangi biri; İşlem çifti - herhangi biri.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
Parametreler (kurulumu çok kolaydır):
1) Hız periyodu. Önerilen değerler 3 ila 7'dir. Göstergenin duyarlılığı Hız Periyodu düşük olduğunda artar ve tersi.
2) MA Periyodu (bu MA'nın hızı hesaplanacaktır).
3) MA Yöntemi: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) MA Uygulanan Fiyat (7 seçenek).
