Auto Fibo Pro m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Güncellendi: 23 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 10
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır!
- Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir.
- Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir.
- En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir.
- Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz.
- Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardır.
- Info Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir.
- Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
