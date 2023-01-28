GOLD Impulse with Alert

4.64
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT + Currency Strength Exotics 'in süper bir kombinasyonudur.


Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir!

Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. için hızlanan gerçek para birimi gücünü (İmpuls veya hız) göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir.

Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin belirlenmesini ve onaylanmasını daha da kolaylaştırıyor. Bunun nedeni, bir para biriminin gücünün veya zayıflığının hızlanıp hızlanmadığını grafiksel olarak göstermesi ve bu hızlanmanın hızını ölçmesidir - bunu arabanızdaki hız göstergesi gibi düşünün. Hızlandığınızda işler açıkça daha hızlı gerçekleşir ki bu Forex piyasasında da aynıdır, yani zıt yönlerde hızlanan para birimlerini eşleştirirseniz potansiyel olarak karlı bir ticaret belirlemiş olursunuz.

Dinamik Piyasa Fibonacci 28 seviyesi bir uyarı tetikleyicisi olarak kullanılır ve piyasa faaliyetine uyum sağlar. Dürtü sarı tetik çizgisine ulaşırsa bir uyarı alırsınız. O zaman bir tüccar olarak ne yapacağınızı bilirsiniz. Çift ve yön zaten verilmiştir. Çifte geçmek veya daha fazla analiziniz için yeni bir grafik açmak için uyarı düğmesine tıklamanız yeterlidir. Uyarı seviyesi değiştirilebilir.

Döviz momentumu için dikey çizgiler ve oklar ticaretinize rehberlik edecek!


Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin?

Yeni bir trendin başlatıcı tetikleyicisini erkenden alın! Bu hızlanma ve yavaşlama hem swing tüccarları hem de scalperlar tarafından kullanılabilir. Swing yatırımcıları için yeni bir trendin ne zaman tetiklendiğini, scalperlar için ise hangi çiftlerin hareket edeceğini gösterir. Müşterilerimizden ve kendi deneyimlerimizden, iki göstergenin birlikte o kadar iyi çalıştığını biliyoruz ki, bu gerçekten 1 + 1 = 3'lük bir durum!



Gösterge parametreleri Kullanım Kılavuzundaki tam listeye bakın. https://www.mql5.com/en/blogs/post/751577



=== EXOTIC ayarları

  • EXOTIC çift adını düzeltin (XAUUSD için boş ve otomatik algılama) (egzotik çift adını girin düzeltin)
  • grafikten EXOTIC çift adını otomatik al (egzotik çift adını grafikten otomatik olarak algıla)
  • EXOTIC manuel olarak ters çizgi (Altın ters çevrilmiştir) (çoğu ürün USD cinsinden fiyatlandırıldığı için çizginin ters çevrilmesi gerekir)
  • autodetect EXOTIC to reverse line (Yukarıdaki işlevi otomatikleştirir. USDMXN, USDSEK gibi temel para birimi olarak USD bulunursa, satır tersine çevrilmeyecektir.
  • döviz çiftleri için son ek (EURUSD EURUSDm gibi çağrılırsa m girin)


=== Gösterge Ayarları

  • Dürtü Hassasiyeti - Yavaş/Orta/Hızlı.
  • boğa ve ayı V-Line çizin - Para birimi gücü duyarlılığı.
  • Çubukları geri göster 


=== Uyarı Ayarları

  • canlı veya kapalı mumda uyarı.
  • Piyasa Fib'inde CS-Impulse Tetikleyici (daha yüksek = daha güçlü).
  • Impulse uyarısı için ok çizin.


=== Genel Uyarı Ayarları

Popup Uyarıları - popup MetaTrader 4 uyarıları. En güçlü veya en zayıf para birimini, değeri, olası ticaret çiftini söyleyecektir.
E-posta uyarıları gönderin ve push uyarıları gönderin - telefonunuza.


=== Renk ayarları

Nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Euro beyazdır, beyaz grafik arka planı kullanıyorsanız lütfen değiştirin.



İpuçları

  1. Benim şablonumu kullanın.
  2. Uyarı tetikleme değeri, ayarlardaki herhangi bir Piyasa Fibonacci seviyesinde düzenlenebilir. Herhangi bir sayı olabilir. Varsayılan değer 28'dir. Sarı çizgi grafikteki seviyeyi gösterir.
  3. Ardından en yüksek ve en düşük Impulse değerinin sayılarını görüyoruz.
  4. Ardından tetik değerine ulaşan Para Birimi (varsa) gelir.
  5. Daha sonra önerilen bir çift ile bir düğme açılacaktır. Üzerine tıkladığınızda, grafikteki çifti değiştirecektir. 
  6. Tüm ticaret sistemini inceleyin.


Göstergeleri aldığınızda, daha fazla bilgi, bağlantı, şablon ve diğer şeyleri içeren BAŞLANGIÇ PAKETİ e-postasını (kılavuz) isteyin. Başarınızdan emin olmak istiyorum!



Hedeflerinize ulaşın ve daha iyi bir tüccar olun.

Herhangi bir sorunuz olursa size her zaman yardımcı olacağım.



İncelemeler 12
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:27 
 

Interesting product concept, I recommend it.

Infinity 8
66
Infinity 8 2024.10.28 14:48 
 

An absolute must-have for any trader! This product has far exceeded my expectations. The features are well-designed, offering just the right mix of simplicity and performance. Since I started using it, I've noticed a significant improvement in my trading results. The installation and setup were a breeze, and the performance is outstanding. Huge compliments to the developers – finally a product that truly delivers on its promises! Highly recommended!

Kam Wah Wong
469
Kam Wah Wong 2023.12.13 17:15 
 

I used this indicator for several weeks and it is the great indicator and excellent support, Thanks Bernhard

