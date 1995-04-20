Consolidation Bar mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4.
- Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию.
- Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL.
- Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- Не перерисовывается; Не задерживается; Высокий коэффициент R/R (вознаграждение/риск).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Consolidation Bar Pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.