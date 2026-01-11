Slayer Binary, ikili opsiyon tek mum darbesi oklu bir göstergedir. Bu gösterge, genel olarak ticaret için gerçekçi olmayan bir yaklaşım olduğu için kutsal kâseyi arayanlar için değildir. Gösterge sabit bir isabet oranı verir ve para yönetimi ile günlük hedefle birlikte kullanılırsa, gösterge daha da güvenilir olur. Gösterge aşağıda listelenen birçok özellikle birlikte gelir:





ÖZELLIKLER

YENİDEN BOYAMA YOK: Gösterge oklarını canlı olarak yeniden boyamaz;Bir ok verildiğinde, fiyat ters yönde hareket etse bile orada kalır.

İSTATISTIK PANELI: Gösterge performans istatistiklerini, örneğin genel kazanç oranı %'si ve üst üste maksimum kayıp-kazanç sinyallerini ve daha fazlasını gösteren bir panel

DIVERGENCE TABANLI KANITLI MANTIK: Gösterge, alım/satım oklarını belirlemek için bir ayrışma stratejisi kullanır.

6'DAN FAZLA EKSTRA FILTRE: Göstergede kazanma oranını artırmak ve sınırsız kombolar test etmek için çok sayıda ekstra filtre var.

NASIL TAKAS EDİLECEK?

Yukarı oku basıldığında bir çağrı/alım işlemi açın ve şu anda kullanılan o zaman aralığındaki bir sonraki mumda takas işlemi kapatın... Sat/put sinyalleri için tam tersi.

örneğin 3 kazanan günlük hedefiniz olur ve sonra ticareti bırakırsanız, günlük bir hedefiniz göstergeyi çok güçlü bir araç yapar.

DESTEK ?

Gösterge, müşteri taleplerine göre sürekli güncellenecek, müşteri görüşlerine inanıyorum ve her zaman buna göre gelişecek.



