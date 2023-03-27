Trending Volatility System

Volatility Trend System

Satın Al: Trend çizgisi 8. seviyenin üzerinde veya altında ama yukarıyı gösteriyor. Kırmızı sinyal çizgisi 1. seviyeyi veya Alt fraktal noktayı keser.

Satış: Trend çizgisi 1. seviyenin altında veya üzerinde ancak aşağıyı gösteriyor. Kırmızı sinyal çizgisi 8. seviyeyi veya Üst fraktal noktayı geçer.

Durum tartışmalıysa, daha yüksek Zaman Çerçevesine geçin ve bu sinyalleri takip edin.



Trend Period : Mavi trend çizgisinin periyodu

Line Period : Kırmızı sinyal hattı süresi

number of bars on the chart : Grafikteki gösterge çubuklarının sayısı

Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : Sinyal noktaları göründüğünde uyarıları kullanın.

Sound file signal : Sinyaller için ses dosyası

- girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir.Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir.Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır.Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine uygulanabilir.Kullanılması önerilen Zaman Çerçeveleri M15, M30 ve H1'dir.Doğru yönde daha fazla beklenen bir sinyal aramak için 2 Zaman Çerçevesindeki göstergeyi kullanın.Göstergenin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa - özel mesajlarla yazın.Göstergede, trend çizgisi dışında tüm parametreler zaten kullanım için yapılandırılmıştır.