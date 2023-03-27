Trending Volatility System
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 20 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir.
Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır.
Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine uygulanabilir.
Kullanılması önerilen Zaman Çerçeveleri M15, M30 ve H1'dir.
Doğru yönde daha fazla beklenen bir sinyal aramak için 2 Zaman Çerçevesindeki göstergeyi kullanın.
Göstergenin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa - özel mesajlarla yazın.
Göstergede, trend çizgisi dışında tüm parametreler zaten kullanım için yapılandırılmıştır.
Satış: Trend çizgisi 1. seviyenin altında veya üzerinde ancak aşağıyı gösteriyor. Kırmızı sinyal çizgisi 8. seviyeyi veya Üst fraktal noktayı geçer.
Durum tartışmalıysa, daha yüksek Zaman Çerçevesine geçin ve bu sinyalleri takip edin.
Giriş parametreleri
- Trend Period : Mavi trend çizgisinin periyodu
- Line Period : Kırmızı sinyal hattı süresi
- number of bars on the chart : Grafikteki gösterge çubuklarının sayısı
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : Sinyal noktaları göründüğünde uyarıları kullanın.
- Sound file signal : Sinyaller için ses dosyası
Correction.
XAU/USD, on M1.