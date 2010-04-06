Three Black Crows pattern mf
- DMITRII GRIDASOV
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "3 Siyah Karga" paterni, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "3 Siyah Karga" paterni göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikte düşüş yönlü "3 Siyah Karga" paterni tespit eder: Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Kardeşi olan yükseliş yönlü "3 Beyaz Asker" paterni göstergesi de mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
- "3 Siyah Karga" paterni göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.