Fractal Trend Lines mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Güncellendi: 13 Haziran 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için.
- Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!!
- "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir.
- Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır.
- Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir.
- Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.