Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir.





Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın.





EA'nın Özellikleri:

- Ek spread ayarları.

- Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss.

- Uzun/Kısa için SWAP ekranı.

- Sabit_SL seçeneği.

- Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Bu EA çok kullanıcı dostudur ve hem Forex profesyonelleri hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilir.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu ilgili riskle (varsayılan %2,5) MT4'e kurmak, ilgili Set_files'ı uygulamak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak). - 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Dahili SPREAD ekranı.

- Bileşik faiz yöntemi uygulandı.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Zaman Çerçevesi: sadece M15.

- İşlem çiftleri: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Çalışma süresi: EA, ABD seansının ikinci yarısından Asya seansının ortasına kadar giriş sinyalleri aramaya başlar.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 aralığında herhangi bir kaldıraç.

- Risk Yönetimi: İşlem başına %1-3 risk (ayarlarda değiştirilebilir) VEYA sabit lot.





Nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'li (Ham spread veya ECN) MT4 hesabı gerektirir. - AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin.

- Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm "v24.1 mod2" Set_file'ları alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken MT4'ü PC'de (veya VPS'de) çalışır durumda bırakmak.





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT zaman dilimi varsa - EA zaman ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bununla ilgili bana mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - Bu konuda size yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'li (Raw spread veya ECN) hesap seçmek çok önemlidir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.