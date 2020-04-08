Inside Bar and Outside Bar Patterns m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için.
- "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok;
- Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar:
- Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir.
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.