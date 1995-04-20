Consolidation Bar mr

Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4.





- El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action.

- El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL.

- Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Sin repintado; sin demora; alta relación R/R (recompensa/riesgo).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Consolidation Bar Pattern" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.