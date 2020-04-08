RSI Speed mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "RSI SPEED" MT4 için - harika bir tahmin aracı, Yeniden Boyama Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. RSI SPEED, RSI'nin kendisinin 1. türevidir.
- RSI SPEED, ana trend yönündeki girişleri scalping için iyidir.
- Uygun trend göstergesiyle birlikte kullanın, örneğin HTF MA (resimlerdeki gibi).
- RSI SPEED göstergesi, RSI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- Momentum ticaret stratejileri için RSI SPEED göstergesinin kullanılması önerilir, RSI SPEED göstergesinin değeri < 0 ise: fiyat momentumu düşer; RSI SPEED göstergesinin değeri > 0 ise: fiyat momentumu yükselir.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
