RSI Speed mp

Requirements Optimized to work with EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$ You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e