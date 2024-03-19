Scalping Channel mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 19 Mart 2024
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel".
- Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir.
- Scalping ticareti için kullanmak harikadır:
- Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin.
- Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın).
- Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere bakın).
