Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.21
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Smoothed Trend Histogram" MT5 için, Yeniden Boyama Yok.
- Smoothed Trend Histogram göstergesi, herhangi bir standart Hareketli Ortalamalar çaprazından çok daha verimlidir.
- Özellikle büyük trendlerin tespiti için odaklanmıştır.
- Göstergenin 2 rengi vardır: Ayı düşüş trendi için Kırmızı ve boğa yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harika bir fikirdir: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti, diğer göstergeler.
Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın!
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.